Modelo y empresaria: Claudia Perlwitz: â€œYo soy inspiraciÃ³n de mis productosâ€

Modelo y empresaria: Claudia Perlwitz: “Yo soy inspiración de mis productos”

Hacerle la vida más fácil a las mujeres con productos naturales, es el objetivo de esta bella modelo ahora empresaria.

6 Nov 2011 - 12:59am

La modelo colombiana Claudia Perlwitz, con una larga carrera en el modelaje, profesionalmente bien lograda, lejos de los escándalos y con una huella tan perdurable que dejó en las pasarelas por cinco años, a su regreso, ahora como empresaria, se dio cuenta de que no fue olvidada: parecíera que jamás se hubiera ido.



Ha recogido los frutos de años de esfuerzo; sin abandonar su faceta como madre de tres hijos, ahora presenta a Claudia Perlwitz como marca, como muchas otras lo vienen haciendo, pero con una gran diferencia: hacer la vida más fácil a la mujer de hoy.



¿Cómo ha sido la construcción de Claudia Perlwitz como marca?

Siempre he trabajado para los demás, pero ahora me doy cuenta de lo difícil que es hacer empresa. Estoy ahora trabajando para mí, en un proceso largo, pero en el que se aprenden muchas cosas y eso me tiene feliz.



¿En qué momento Claudia decidió lanzarse al mundo empresarial?

Lo pensaba pero no lo hacía, pero todo nació partiendo de una necesidad personal. Yo empecé con unos productos orgánicos para mujeres en embarazo, pues como he pasado tanto tiempo embarazada, al ser madre de tres niños, no encontraba una crema buena y que con toda confianza pudiera usar en el embarazo. Tenía temor por los químicos y soy muy estricta con esas cosas.



Ahí inició todo, el crear una crema como yo la necesitaba en ese momento y como toda mujer embarazada necesita pero que no consigue. Así nació la línea “Secreto de mamá”, que realmente es orgánica, que la puede usar todo el mundo, pero en especial las mujeres en embarazo.



Cuando inició esa búsqueda personal, ¿Tenía claro que por ahí sería su proyecto empresarial?

Realmente fue cuando la gente empezó a preguntarme sobre lo que usaba en mi embarazo. Quedé embarazada tres veces y no existían este tipo de productos, algo que me parecía increíble, entonces fue ahí que dije: los voy hacer yo.



¿Cómo fue el desarrollo de su marca?

Primero investigar, indagar y empezar a viajar por el mundo porque aquí no encontraba laboratorios idóneos para hacer este tipo de productos orgánicos.

La idea era crear un producto orgánico pero no costoso. Afortunadamente hoy en día ya existe un laboratorio que tiene los certificados, lo que ayuda a poder producir los productos y que puedan ser adquiridos por cualquier persona.



¿”El Secreto de Mamá” es sólo una parte de su proyecto de marca?

Es un segmento interesante, pero pequeño, por lo que tuvimos que ampliar la oferta a otros productos. Además, amigos y amigas me los pedían, así que ellos también me alentaron para ampliar la línea de productos.



¿Cuál fue la inspiración para estos productos?

Yo soy la inspiración de mis productos, en mi estilo de vida donde no tengo tiempo para nada, como sucede a la mayoría de mujeres hoy en día. A las mujeres que trabajamos, estudiamos, madres, esposas, que tenemos que suplir un montón de roles, y además tenemos y queremos estar bonitas. La idea era facilitarle el ritual de cuidado y belleza.



¿Cómo ha logrado este tipo de facilidades?

Es tan sencillo como el lograr una crema autobronceadora que sea de fácil aplicación, que no manche, que seque rápido y que no se note que es autobronceado. Fue difícil lograrlo en los laboratorios, pero es ahí donde logramos la diferencia con respecto a la gran cantidad de cremas que existen de este tipo hoy en día. Que son naturales pero no orgánicos.



¿Qué líneas de producto desea manejar en su marca?

Para mí lo importante, aunque sea reiterativa, es que quiero simplificarle la vida a las mujeres. Quiero cremas con muchos propósitos, con triple beneficio, que en lugar de comprarse tres cremas, todo lo tenga en una sola.

Tengo un gel para la celulitis que es reductor y reafirmante a la vez. Cremas corporales en aerosol, que no dañan la capa de ozono, y que así ni tienes que masajearte todo el cuerpo, ni esperar a que se te seque. Además de hidratantes, humectantes y con ricos aromas.



¿Cómo ha sido la preparación para crear su marca?

Vengo estudiando por Internet todo lo que tiene que ver con química natural. Estoy muy entregada a ello y me fascina todo lo que estoy aprendiendo.



Viene de un receso profesional de cinco años. ¿Fue difícil dejar el modelaje tanto tiempo?

La verdad no, porque me encantan los niños y más si son los míos. Pero para ser sincera, fue la época en que vinieron los grandes diseñadores a las ferias colombianas, y me daba nostalgia.



Destacado

“Ahora las modelos y las famosas todas estamos sacando todo tipo de productos, e incluso muchas empresas me proponían que les diera mi nombre a cremas que ellos ya tenían, pero mi intención era otra: realmente hacer un producto del cual yo era la primera consumidora”.