Cristian Báez está ‘A otro nivel’

El cantautor, hijo del compositor José Faxir Sánchez, asumió el reto para medirse y demostrar que su música es un alimento para el corazón y el alma. ¡La competencia está difícil!

31 Mar 2016 - 5:01am

Teniendo como presentadora a la exmiss Universo Paulina Vega, Caracol Televisión inició anoche con ‘A otro nivel’, un ambicioso proyecto cargado de emoción, música y talento, en el que artistas con cierta trayectoria musical se la juegan al todo por el todo, entre ellos el cantautor nacido en Planadas, Cristian Báez.

El intérprete de ‘Despecho forever’, ‘La engallada’, ‘Para olvidarla’, ‘Sálvame’ y ‘Ya no creo en los cuentos’ lleva dos meses en una dura competencia, a través de la cual confía mostrar que le sobran inspiración y creatividad.

“Cada día es un reto, este formato reúne a cantantes profesionales de todos los rincones del país y estar allí es un privilegio”, aseguró.

Cristian Báez fue invitado a hacer parte, tras la masiva promoción que adelantó en 2015 con su álbum ‘Estado emocional’.

Su sonido, letras y voz, mostrada en el video de su canción ‘Déjame ser’ que llevó al canal privado, causó interés en uno de los productores del programa, quien luego lo convocó.

“Me llamaron a través de mi mánager, me contaron en qué consistía y no pude decir no a un formato de gran calidad y de un nivel como este”, argumentó.

Ser juzgado por un jurado como el conformado por Silvestre Dangond, Fonseca y Kike Santander, uno de los más importantes productores de la música pop latina de los últimos años, es una oportunidad para “seguir posesionando su música”, y si Dios se lo permite, obtener el máximo premio el “reconocimiento como artista” junto con la producción de un disco y la gira por un año en grandes escenarios.

Aroma a café

En ‘A otro nivel’, junto con sus sueños el artista tolimense dejará ver sus orígenes. Para ello, la producción se desplazó hasta Planadas, población donde al calor y el aroma de un buen café aprendió a amar la música, viendo en acción a su padre, el fallecido compositor José Faxir Sánchez.

De la tierra del mejor café especial de Colombia confía en que salgan al aire las imágenes captadas de sus bellos paisajes y arquitectura.