El padrino del punk pronto estará en Colombia

La larga espera para los fieles seguidores de Iggy Pop, el llamado 'Padrino del Punk', ha terminado, pues este 6 de octubre realizará su única presentación en Colombia.

3 Oct 2016 - 10:55am

La cita será este jueves en el Royal Center de Bogotá, donde esta uno de los personajes que más historia ha escrito en el rock, para dar un repaso por su extensa carrera artística.

Iggy Pop ha sido navegante de diferentes corrientes del rock, pasando del punk, postpunk, sin dejar de alimentarse de las ideas de la raíz del rock and roll, en un recorrido que completa medio siglo de labor, con una buena cantidad de dicho tiempo enmarcado dentro de un estilo de vida lleno de excesos.

Con 69 años de edad, sus conciertos se caracterizan por su vitalidad en escena y el despliegue de fuerza y de envidiable energía, ganándose a pulso un lugar de privilegio en la historia de la industria musical.

ALTAS DOSIS DE PUNK

En la década de los sesenta Iggy Pop mostró con sus apariciones con The Stooges, un mensaje desesperanzador y una extravagancia cruda y fuera de lo común que lo referencia como uno de los pioneros del espíritu del punk rock a través de discos como 'The Stooges' (1969), y posteriormente 'Fun House' (1970).

Por otro lado, discos en solitario como 'The Idiot' (1977), una insinuante, decadente y sombría atmósfera creada en piezas musicales junto a David Bowie en Berlin, Munich y Hérouvlle.

'Lust for Life' (1977) nuevamente con David Bowie; 'New Values' (1979), 'Zombie Birdhouse' (1982), 'Blah Blah Blah' (1982), 'Brick by Brick'(1990), 'American Caesar' (1993) y los más recientes 'Skull Ring' (2003), 'Preliminaires' (2009), y 'Apres' (2012), cimentaron su condición como un verdadero innovador de la música.

En 2010, Iggy and the Stooges fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock, pero su historia no ha culminado y continúa recorriendo el mundo con su música.

A Colombia llegará presentando su último trabajo de estudio, 'Post Pop Depression', el cual contó con la colaboración de Josh Homme de 'Queens of the Stone Age' y con la presencia de Dean Fertita y Matt Helders de 'Arctic Monkeys'.

Aunque aún existen boletas a la venta, se espera un completo lleno en el Royal Center para este rebelde que llenó de nuevas formas al género decadente y rebelde a la vez del punk.