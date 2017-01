Botones de tagua para reducir el impacto ambiental en la moda

Promover el uso de botones de tagua, como un sentido social y ambiental es el objetivo con el que la empresa ecuatoriana Trafino S.A., debuta en Colombiatex de las Américas.

26 Ene 2017 - 3:01am

La idea es que compradores, consumidores y diseñadores entiendan que empleando este material biodegradable se contribuye a la conservación del bosque húmedo tropical, y de paso a la reducción del impacto ambiental de las colecciones.

De acuerdo con Carolina Larrea, la tagua más conocida como marfil vegetal o corozo, es el fruto de la palma Phytelephas spp., que crece de manera silvestre en los bosques húmedos tropicales de Sudamérica, el cual está en peligro por las talas.

“Al incentivar el uso de los botones de este material como accesorio, estamos ofreciendo a los habitantes del bosque, recolectores de la fruta, la posibilidad de vivir de lo que el bosque produce y que no lo destruyan”, indicó, no sin antes señalar que son alrededor de siete mil personas las que derivan su sustento de esta materia.

Entre las bondades que ofrece a la moda la tagua, es su versatilidad. Esta se puede cortar, presionar, grabar en láser, pulir, tinturar, pintar y lavar en seco, dándole al fabricante de botones una amplia gama de posibilidades para lograr múltiples diseños.

Sumado a ello, este material resistente y liviano, que ofrece un veteado único “que no posee ningún otro botón”, a diferencia de los botones sintéticos como el poliéster, e inclusive de otros botones naturales, no causa impacto ambiental alguno, según Larrea porque al provenir de una fruta silvestre no requiere de pesticidas o riego para crecer, sino simplemente de la lluvia.