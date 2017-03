Alejandro Estrada llega con su festival Faro del Catatumbo

El actor, conocido por su participación en ‘Tu voz estéreo’, está radicado en México; sin embargo, no se separa de Colombia, su país, donde está trabajando para iluminar cada ciudad con buenas obras de teatro, en homenaje al arte y al fenómeno natural de los relámpagos del Catatumbo que influenciaron su niñez.

9 Mar 2017 - 3:01am

Alejandro Estrada, el actor que cautivó al público de 80 países con su papel de villano en la exitosa telenovela mexicana ‘Las Amazonas’, está decidido a fomentar una cultura teatral en Ibagué, al igual que lo ha venido haciendo desde hace cuatro años en su tierra natal, Cúcuta.

El afamado y asiduo amante de las artes escénicas escogió la Capital Musical, lugar de origen de su amor, la también actriz Nataly Umaña, para prender las luces de su festival teatral itinerante Faro del Catatumbo, a través del cual le apuesta a la presentación de renombradas y aplaudidas comedias con mensaje, protagonizadas por actores de trascendencia nacional e internacional.

El lugar escogido para el arribo de los montajes es el teatro Tolima, donde cada dos o tres meses podrá disfrutarse de una nueva obra. El debut de esta apuesta que hará vivir a los espectadores la magia y el encanto del arte será el próximo 24 de marzo, a las 7 de la noche, con la presentación de ‘Caliente, Caliente: el show de las menopáusicas’.

Esta primera obra con el sello ‘Faro del Catatumbo’, es una comedia musical en la que cuatro damas de la televisión: Ana Cristina Botero, Kristina Lilley, Martha Liliana Ruiz y Maru Yamayusa, hablarán sin tapujos y en forma jocosa acerca de la menopausia y de todos los mitos creados alrededor de esta etapa.

Según dijo el actor y empresario en visita a EL NUEVO DÍA, las cuatro actrices contarán sus vidas y los cambios que han debido experimentar al arribar al llamado “quinto piso”, permitiendo en cada frase que la familia entera ría y comprenda cómo actuar y ayudar a las madres, tías, hermanas y amigas en este proceso, muchas veces lleno de estrés y calor.

¡A vivir el teatro!

Alejandro Estrada está completamente convencido de que llevando el teatro a las ciudades intermedias creará la necesidad en el público de acercarse al templo del actor, porque el que hoy no exista una costumbre de ir a teatro, es por la sencilla razón de que no está familiarizado: “No nos hace falta como seres humanos lo que no conocemos”.

En su búsqueda de ampliar el nicho de consumo de la industria teatral, el festival itinerante hará posible que los tolimenses aprecien continuamente producciones de gran envergadura, muchas con una escenografía compleja, pero a precios asequibles.

‘Las ejecutivas’, ‘Técnicas para amar’, ‘In-fieles’ y ‘La parábola del insulto’ hacen parte de la agenda que se desarrollará en la capital Pijao, ciudad donde Alejandro espera replicar el éxito que ha tenido su festival en Cúcuta, lugar que pasó de tener 10 obras en 30 años a 20 en solo cuatro.

“Somos un evento de continuidad, pensado para brindar alegría, entretenimiento y contribuir a un gran cambio positivo en la vida de los espectadores”, puntualizó Estrada.

Frase

"Una ciudad que no tiene teatro continuo, no lo conoce y por tanto, su nicho es poco, pero aquí vamos a ampliarlo, a enamorarnos y a amar el teatro".