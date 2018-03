Juan Manuel Guzmán, 34 años al servicio de la biblioteca Darío Echandía

6 Mar 2018 - 3:01am

Han sido tres generaciones las que han disfrutado de los servicios que ofrece la biblioteca Darío Echandía en Ibagué. Quizá recuerde con cariño las actividades en cada una de sus salas y los profesionales que recomendaban leer historias increíbles.

Juan Manuel Guzmán Cardona es uno de ellos y está a punto de cumplir 34 años de labores, los mismos que lleva la biblioteca. Es uno de sus fundadores. Recuerda la transformación de esta desde aquel 21 de agosto de 1.984 cuando ingresó a laborar, en quizá, el espacio de lectura más importante de la ciudad.

“En un principio esta biblioteca era abarrotada, no cabía la gente al interior de la misma, había filas enteras para ingresar; con el pasar de los años se ha transformado en infraestructura y en personal, al inicio éramos 32 personas, hoy trabajamos ocho. Antes teníamos biblioteca cerrada, ahora por el contrario contamos con biblioteca abierta, donde los libros están a disposición de los usuarios”, dijo.

Guzmán, oriundo de Fresno, es profesional de la Universidad de Ibagué en Gestión Empresarial y ha ampliado su conocimiento con estudios de Bibliotecología. Entró a la biblioteca luego de culminar el bachillerato en el colegio Tolimense y presentar unas pruebas que presentó junto a otros aspirantes en las que salió favorecido.

“Yo creo que lo más enriquecedor es el roce con la gente, uno aprende de los usuarios. Todos los días uno aprende cosas nuevas. Mi mejor experiencia durante todo este tiempo, es haber conocido personas con culturas, estratos, nacionalidades e idiomas diferentes”, afirmó.

Próximo a pensionarse, Guzmán manifiesta que ha entregado todo durante estos 403 meses de servicio a la biblioteca y aspira a dejar una huella en cada una de las personas que visita las instalaciones: “Siempre me he caracterizado en mi trabajo por la amabilidad, yo soy de las personas que voy y llevo al usuario donde está el libro, soy una persona entregada y espero que la gente se vaya satisfecha con una buena atención. Quiero que me recuerden con la palabra amabilidad una vez me pensione”, finalizó.