La Asociación Internacional de Caridades tiene nueva Presidenta nacional

Sandra Poveda Ospina fue elegida en el último encuentro de los centros de caridad como la presidenta nacional, desarrollado en Santa Rosa del Cabal. Y se convierte en la segunda ibaguereña en obtener este título después de María Cecilia Campos Durán. Asimismo, cabe resaltar que Fabiola García, también de la ciudad, quedó dentro de la Junta Directiva nacional de la Asociación.

28 Mayo 2018 - 3:01am

Poveda trabaja en el voluntariado de Ibagué desde diferentes áreas, “hace siete años, pertenezco a la Asociación ‘Damas de la Caridad’ de la ciudad, y a través de ellas, que han sido mis formadoras, he conocido lo que es la pobreza. Y con ese amor y anhelo sobre nuestro carisma vicentino, fue que entré a trabajar y a estudiar el voluntariado junto a sus implicaciones. Me enfoqué en su marco legal y mi carisma me ha llevado a realizar varios diplomados en torno al tema”, contó.

Dentro de estos diplomados, Sandra cursó junto a más compañeras, uno organizado por la Asociación Internacional de Caridades, “el certificado nos los entregaron en Champillon- Francia, donde nacieron hace 401 años las caridades”, comentó.

También ha estudiado teología y la Biblia en un Instituto Teológico y Pastoral de Ibagué; lugar en el que pudo ir saciando las dudas y así poder seguir los pasos de Cristo, como ella misma lo dice. Agregó que en julio recibirá el certificado del diplomado que desarrolló en la Escuela de Asesores de la Familia Vicentino; dicha escuela se encarga de asesorar a las voluntarias de los ochenta centros del país. “Hice un diplomado de la pedagogía de Jesús, y lo digo no por jactarme sino porque pienso que uno debe formarse cada día más”.

Poveda fue postulada por su centro de voluntariado en Ibagué, quienes vieron en ella las capacidades para asumir dicho cargo, “me nominaron porque conocían mi trayectoria de formación dentro del voluntariado”.

En cuanto a sus responsabilidades como presidenta reconoce que debe haber una continuidad de los procesos adelantados, “la presidenta está en el deber de visitar cada uno de los centros y en Colombia hay ochenta, esto con el fin de saber sus inquietudes y así ayudarles en la parte jurídica y contable. Hay una Junta Directiva nacional integrada por ocho personas que me acompañará a todos estos viajes en Colombia”, afirmó, y agregó que el voluntariado al que pertenece es el primero a nivel mundial que dejó organizado San Vicente de Paúl hace 400 años.

Sandra es pensionada del Ministerio de Defensa donde ejerció como juez y fiscal militar; desde ese momento decidió meterse de lleno en el voluntariado, además porque decidió seguir los pasos de su mamá quien también hizo parte de la asociación; además Poveda recuerda que desde que tenía 11 años ya pertenecía al voluntariado juvenil vicentino, siempre impulsada en ayudar a los más necesitados.

Dentro de sus funciones está revisar las mejores actividades realizadas como voluntarias para presentarlas en la Asociación Internacional (conformada por 54 países de cuatro continentes) y conseguir el apoyo de dichos proyectos, “aquí en Colombia tenemos cuatro proyectos apoyados por la agencia internacional, tenemos que estar pendientes de que estén vigentes y que las voluntarias estén trabajando en ellos de manera organizada”.

En cuanto a su nombramiento recuerda que se sintió asombrada de ser elegida: “Eso fue muy tremendo, porque llegar a la asamblea y estar frente a 36 centros de Colombia, con mujeres exigentes, es difícil. Y más tener que ofrecer un programa, unos objetivos, es algo muy serio”; y que se sintió muy orgullosa de poder seguir proclamando desde la presidencia nacional de la Asociación el lema de los voluntariados que hacen parte de la red: “contra las pobrezas, las mujeres sí podemos”.