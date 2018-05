El Tolima tiene representante al Reinado Nacional de la Ganadería

30 Mayo 2018 - 3:01am

Dany es estudiante de sexto semestre de derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué, “es una institución que me ha brindado muchísimo y de la que me siento orgullosa”, comentó.

La joven huilense que se crió la mayor parte de su vida en el Tolima (desde que tenía siete años), se siente agradecida de poder representar al departamento que la vio crecer, “estoy muy feliz de ser la embajadora de este sector ganadero, que debe fortalecerse no solo a nivel departamental sino también nacional”, agregó.

Lleva una preparación de año y medio con su equipo de trabajo que se ha dedicado de lleno a fortalecerla, la concursante también resaltó que es la primera vez que será partícipe de un certamen nacional, “nunca me había pasado algo tan especial, porque es una gran experiencia, el representar a todo un pueblo, un departamento”, contó.

Dany consideró que esta es una meta cumplida, pues desde pequeña había soñado con ese momento, aunque reveló que anteriormente no lo había considerado posible y que fue gracias a las personas que creyeron en ella que decidió arriesgarse. También comentó que ha podido acercarse el mundo de la ganadería, “tuve la oportunidad de compartir con los ganaderos del Tolima y los representantes de cada departamento, incluido el Fondo Ganadero y me están haciendo un asesoramiento fantástico, por ejemplo he tenido mis primeras prácticas ganaderas”.

La estudiante de derecho, que también es modelo y presentadora, resalta que es importante creer en sí mismo, “considero que mi esfuerzo, disciplina y el amor con el que hago las cosas y la fuerza de mi equipo es el plus que llevo para este reinado”, finalizó.