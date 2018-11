Empresaria busca subir el autoestima a mujeres que superaron el cáncer

2 Nov 2018 - 3:01am

REDACCIÓN SOCIALES

La joven empresaria vivió en su propio núcleo familiar la situación devastadora del cáncer que padeció su madre, y en honor a ella quiere ofrecer a mujeres en etapa de transición de la enfermedad, o con alta, un tratamiento de micropigmentación de cejas gratuito.

“Por qué no contribuir para que se le pueda elevar el ánimo a las mujeres, nosotras queremos que todo nos armonice, sobretodo cuando se está perdiendo algo del cuerpo. Es bonito que ellas se levanten y tengan unas cejas que simulen sus vellos y no sea tan traumático no verlas”, afirmó Patarroyo.

Esta iniciativa se convierte en una de las grandes aspiraciones de Patarroyo, quien inicialmente planea desarrollar una micropigmentación gratuita por semana, y con el tiempo ir incrementando las intervenciones.

“La idea es que esto se vuelva extensivo en el tiempo que Dios me tenga con vida, por algo dicen: ‘quien no vive para servir, no sirve para vivir’, y mi idea a futuro es poder tener una fundación que ayude a mujeres con cáncer”, agregó.

La campaña también surgió por la suegra de Patarroyo, quien padeció y falleció de cáncer, razón por la que se convierte en uno de los proyectos de vida más importantes de la empresaria, que espera poder aportar a una transformación social desde su spa, además de desarrollar un trabajo profesional.

“Muchas veces sucede que las mujeres confían su cara a una persona, y resultan haciéndole más daño en su rostro, por ende, queremos hacerlo con ética y responsabilidad. Es un sentimiento que nace para mejorar ese rostro, que sea un aliciente y alegría para ellas”, finalizó.

¿Cómo ser beneficiaria del proceso?

Para todas las interesadas en la micropigmentación, se pueden comunicar a través de las redes sociales de Omkara o llamar a los números del spa, para que entren en el proceso de selección.

Se debe tener en cuenta que deben ser mujeres que estén en etapa de transición de la enfermedad o que ya cuenten con alta médica, porque se trata de un tratamiento mínimamente invasivo, pero requiere de gran disposición.