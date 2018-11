Consejos astrales de Mauricio Puerta

7 Nov 2018 - 5:46pm

Horóscopo semanal del 5 al 11 de noviembre

Aries

Usted tiene que limpiar su personalidad cuando ésta está opacando demasiado a la Esencia. Solamente cuando llegue a un nivel de personalidad… es decir, cuando la haya limpiado bastante, y tanto que se ha achicado para que crezca la esencia, es cuando usted entra de otra manera en contacto con la gente. La gente que ya pertenece al Círculo Consciente de la Humanidad, tiene un sentido de percepción muy definido acerca de quién está despertando, y, además, a quien está abriendo los ojos se le ayuda conduciéndolo hacia el camino del conocimiento que busca.

Tauro

Mientras usted no sienta que permanentemente hay un observador y un observado en sí mismo, nada hay. No se puede sentar a esperar que lo despierten, a que en un momento determinado le llegue el conocimiento gratis, que le pongan un dedo en la frente y ¡Zas! Es ya cuando más va a trabajar sobre sí mismo; y más ahora que ha comprendido que todo lo que busca la mayor parte de la gente de la llamada cultura occidental, son cuestiones exteriores y materiales para complementarse consigo mismos, y poder ser felices. Para ellos todo el trabajo interno se detuvo ¿Y para usted?

Géminis

Ahora usted caminará como por un laberinto por donde no irá a ciegas, sino pendiente de qué puerta se cierra y cuál se abre; como algo que lo lleva y lo encajona hasta ponerlo en una situación o punto equis. Tiene una fuerte personalidad; pero también tiene una gran esencia que lo balancea. Hay quienes tienen una gran personalidad pero una esencia diminuta, y sobre quienes el conocimiento no podrá actuar porque no tiene en donde caer. En usted es necesario un balance personal para poder ser ‘visto’ por esa fuerza que selecciona a las personas, como alguien necesario.

Cáncer

En su historia personal, con lo único con lo cual usted cuenta es con la gente y consigo mismo. Cuando observe un Yo en sí mismo, obsérvelo en los demás y viceversa; pero no lo juzgue, tan solo véalo que así aprenderá muchísimo, como en cualquier guerra, observando al enemigo. Sea consciente que la primera estrategia en la guerra que tiene ahora es el conocimiento de que en usted hay muchos seres. Apenas logre eso, viene la comprensión, y cuando llegue a ella busque otras tácticas. Por ahora su lucha de guerrero es el conocimiento y la comprensión de que usted no es Uno, sino muchos.

Leo

El siguiente paso en su vida es ser un buen Guerrero y luego un Hombre de Conocimiento; no simplemente alguien salido de la universidad sin conocimiento alguno acerca de sí mismo. Todo es interno desde afuera hacia sí mismo; como influencias que están por fuera de la vida diaria y de la ley de accidente, porque así no está siendo usado mecánicamente. Hay influencias que llegan a través de la literatura esotérica, la otra aparece a través de la vida diaria; pero, cuando usted se coloque bajo este otro tipo de influencias, será liberado de la ley del accidente.

Virgo

Si usted está despierto espiritual y psicológicamente, tiene como una luz; como un área de protección porque su nivel de ser atrae la vida que ahora ha de vivir. Si se duerme, entonces toda la violencia se lo come por haber caído en esa ley, sin necesidad de culpar a nada ni a nadie externo. Cuando vuelque la observación exterior sobre su interior, avanzará más en el conocimiento de sí mismo y se podrá salvar del caos. Su vida es consecuencia de su nivel de ser; que es un tipo de conciencia distinta, debida a una necesidad exterior o a una idea central que lo dirige. ¿Cuál será?

Libra

En su vida toda la influencia es exterior, todo lo que sucede en sí mismo es una necesidad para usted; la vida es tan solo un nutriente, un alimento para usted que, al igual que la vida orgánica, no tiene más valor. Según su necesidad, la Tierra motiva a la humanidad a guerras y, ahora, la humanidad será reemplazada por otra; la naturaleza, a la hora de extirpar algo, lo hace sin sentimientos. Es más fácil unificar a unos pocos que a muchos miles de millones de personas. Usted entrará en una etapa de buscar un grupo con el cual evolucionará conscientemente.

Escorpión

Su verdadero camino, es cuando ya la vida sea su maestra directa, pero si usted sabe recibir la enseñanza. El maestro siempre tiene que dejar un alumno directo para que el conocimiento no se pierda. Por ahora ese es su papel, para luego ser maestro. Sin embargo, antes debe existir la escalera entre su vida ordinaria y el camino. O sea que es una ley definitiva: el alumno tiene que convertirse en maestro. Llámelo intelecto, su inconsciente mundo interno, bautizarlo es lo de menos; es allí, en ese fantástico laboratorio en donde se mezclan, procesan y reaccionan todas las experiencias de su mundo externo.

Sagitario

Entienda que no hay tiempo y que es mucho el que ha malgastado. Si eso es así, entonces, imagínense ¿qué lapso físico de evolución puede tener? Solo este momento. Por algo está aquí, pero sin saber durante cuánto tiempo. Qué maravilla, después de una etapa, poder verse a sí mismo y darse cuenta de que se es otro. Si no cae en la cuenta de ello por este camino, es que ha malgastado el tiempo en su recorrido. Pero ahí viene lo mágico, que esa transformación la está haciendo ayudándose a sí mismo, participando en ella. Así ha ido siendo, poco a poco, el arquitecto de su propia vida.

Capricornio

La forma correcta para andar por la vida es sin nada en las manos, puesto que hacerlo rompe la energía. Ahora debe tener un sitio en el cual esté protegido; un lugar en el cual lo que haga no se vaya a difundir al exterior, y que esté libre de hacer lo que tenga que hacer sin sentirse limitado por lo que tenga entre manos. Un sitio de poder en donde se acomode, esté tranquilo y realmente pueda trabajar en cualquier aspecto protegido. Un cazador, que vive como tal, siempre encontrará caza; nunca debe preocuparse por eso, ni aún a nivel económico, pues es un cazador que vive como tal.

Acuario

Mientras toda su lucha sea dirigida hacia lo externo, a pesar de su grandeza, la Naturaleza es un ser biológico que a través de la ilusión lo tiene agarrado para que le trabaje. Quítele eso y ¿quién le marcha a la Madre Naturaleza? Nadie. Usted se tiene que volver cada vez más responsable de sí mismo. Recuerde la enfermedad de dejar todo para mañana. Cuando logre observarse muy bien a sí mismo, por lógica debe volverse muy comprensivo con los demás; porque tiene que darse cuenta de que cada persona está bajo el dominio de un yo personal determinado y de la naturaleza.

Piscis

Fuera de sus cualidades personales, el deseo y el esfuerzo, hay una fuerza exterior no conocida por usted, que selecciona quien puede llegar al conocimiento. Esa es la fuerza que forma el círculo consciente de la humanidad; es ella quien predetermina desde mucho tiempo atrás quien es aquel que puede llegar al conocimiento, y va creando situaciones que lo van acorralando hasta desembocar en él. Muchos de los asuntos de su vida lo fueron llevando hasta llegar al punto en donde se encuentra. ¿Por qué estará usted ahí, habiendo tenido todas las otras posibilidades que ha tenido?

Tomado de: www.mauriciopuerta.tv