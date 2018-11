“Siempre dije que no quería ser reina”: Gabriela Tafur

La nueva señorita Colombia es profesional en Derecho de la Universidad de Los Andes.

14 Nov 2018 - 3:01am

Siempre estuvo dentro de las favoritas, con 23 años de edad, tiene entre sus fortalezas ser profesional en Derecho de la Universidad de Los Andes de Bogotá, con un promedio de 4.5 en sus notas a lo largo de su carrera, junto a su alto dominio en inglés y portugués.

Gabriela Tafur Nader, Señorita Valle, se ha destacado desde su llegada a Cartagena y más al convertirse en la ganadora del título de la Reina de la Policía, que en los últimos tiempos, ha sido el preámbulo para la candidata que al final logra la corona máxima.

En medio de las sesiones fotográficas y los distintos compromisos con el Concurso Nacional de Belleza, Gabriela habló ayer sobre esta experiencia real y lo que viene para ella en su año como Señorita Colombia.

Objetivo claro

-¿Cómo han sido estas primeras horas como Señorita Colombia?

Realmente todo es increíble en estas primeras horas de reinado. El respaldo que he recibido de la gente en tan corto tiempo ha sido impresionante. Estoy realmente agotada, pero emocionada a la vez por todo el cariño que he recibido y por todo lo que se viene.

-Valle también ganó en el concurso que se realizó en Medellín, ¿Era un reto representar al departamento que tiene en la actualidad la otra Señorita Colombia?

La verdad era todo un reto. En un principio me preocupó un poco porque las probabilidades de que un mismo departamento lograra la corona de Señorita Colombia en menos de mes y medio parecía imposible.

Pronto entendí que independientemente al departamento que se esté representando, lo que se busca es a la mujer más idónea que pueda representar a todo un país, y si uno cumple con todas esas cualidades no importa el departamento.

-Los diez días del concurso en Cartagena, ¿fue lo que esperaba?

No fue lo que esperaba, fue muchísimo más. El amor que recibí por parte de los cartageneros me dejó asombrada. Lo cierto es que el Valle del Cauca es un departamento de reinas, pero Cartagena es una cosa de locos, porque en esta ciudad la gente vive y muere por sus reinas, lo que me dejó completamente anonadada, no pensé encontrarme con tanto cariño, con tanto respaldo y apoyo de todos los cartageneros.

Ellos hicieron que esta fuera una de las mejores experiencias de mi vida. Si lo pudiera volver hacer, lo haría de nuevo sin pensarlo.

-¿Cómo fue la relación con las otras candidatas?

Tuve la oportunidad de compartir con todas, fuimos muy solidarias y grandes compañeras. Al ser Valle, estaba al final de la fila, con quienes más compartí fue con Tolima y Sucre. Además, nuestras habitaciones estaban un poco alejadas de las demás, así que nos manteníamos juntas, siempre ayudándonos para encontrar la mejor versión de cada una, siempre acomodándonos el vestido, cuidándonos entre nosotras, lo que me gustó mucho. Éramos más compañeras que competidoras.

-¿Cuál fue el momento más difícil del concurso?

Creo que el momento de más tensión en la Velada de Elección y Coronación fue antes de salir con el vestido de Gala, pero la verdad es que no me acuerdo de la mitad de la ceremonia (risas).