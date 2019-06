“Mi trabajo por el folclor no termina al entregar la corona”

15 Jun 2019 - 3:01am

Carismática, amable y entregada son las cualidades que describen a Paula, la reina que representa la inclusión y el respeto; la bella joven rompió todos las barreras y estereotipos, y demostró que ningún obstáculo es demasiado grande cuando se trabaja con pasión.

Entre ovaciones y admiración, Paula se llevó la corona el año pasado para la comunidad sorda, su disciplina y perseverancia la caracterizan como una de las reinas más emblemáticas y seguramente recordadas en la historia del Reinado Municipal y del Festival Folclórico.

Con orgullo la joven recuerda esa noche, “cuando tenía 17 años fui reina en un concurso que hicieron en el Colegio, y desde ahí decidí que quería ser señorita Ibagué, me lo propuse y gracias a Dios se cumplió el objetivo, nunca voy a olvidar ese momento”, afirmó.

Agradeció a su familia que siempre la ha apoyado, y admitió sentir un poco de tristeza por tener que entregar su título, sin embargo, se siente feliz de haber demostrado sus habilidades, “algunas personas dicen: ‘es sorda, cómo va a hacer, cómo va a bailar’, pero el folclor se lleva en el corazón y yo siento la música, así que muchos han comprendido” y agregó, “espero que la niña que la vaya a recibir la corona sea muy responsable, atenta y la lleve siempre con orgullo”.

La joven, que cursa quinto semestre de docencia en la Escuela Normal Superior y este año culmina sus estudios, afirmó que su proyecto de vida es trabajar por la cultura y la inclusión, por lo que espera lograr viajar por diferentes ciudades del país y transmitirle el folclor a los niños.

Reinado del Joropo

Desde hace dos meses que Paula viene preparándose para representar al departamento en el Reinado Internacional del Joropo que se desarrollará en Villavicencio, “mi profesor me está enseñando desde lo básico hasta lo más complejo, y no me ha parecido tan difícil porque me concentro y amo la danza”.

Y finalizó con un mensaje reflexivo, “quiero decirle a los ibaguereños que piensen en la inclusión, en no dejar a las personas sordas a un lado, sino que vean que también nos interesamos por la cultura”.