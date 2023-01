Sesiones ‘extras’ de la Asamblea iniciaron entre cuestionamientos de la oposición: se discutirán cuatro propuestas

Con los reclamos del sector de oposición al Gobierno departamental, se comenzó un corto periodo en el que se discutirá temas como la creación de dos cargos, la entrega de bienes inmuebles y la posibilidad de contar con un nuevo festival.

El inicio del primer periodo de sesiones extraordinarias se instaló entre cuestionamientos debido a que en esta vigencia, al igual que la de 2022, no hubo representación del sector de la oposición en la Mesa Directiva, asimismo, surgieron críticas por los ‘pendientes’ que tiene la Administración seccional en materia vial.

En esta ocasión el presidente de la Mesa Directiva es el asambleísta del Centro Democrático, Felipe Ferro, como primer vicepresidente fue elegido el conservador Fabián Moreno Cartagena y el espinaluno Maxjonny Barrios de Cambio Radical ocupará la segunda vicepresidencia.

Las propuestas a discutir

Tras la apertura de dicho periodo, Ferro expresó que en la agenda estarán los debates de control político en medio de un año electoral y la meta de llevar sesiones a un municipio en el norte, otra al oriente y también al sur.

Por su parte, Julian Gómez, secretario de Educación del Tolima, quien fue el delegado del mandatario Ricardo Orozco Valero, explicó que durante 15 días hábiles se discutirá cuatro propuestas, las cuales se relacionan con entregar una autorización al Gobernador para crear dos cargos relacionados con Control Interno y Disciplinario.

Igualmente, permitir que el Departamento haga entrega de un bien inmueble que está ubicado en la vereda La Chamba del Guamo a las asociaciones de artesanos.

Otra de las propuestas del Ejecutivo es “la cesión de un bien inmueble en el (barrio) El Salado (ubicado) al lado de Comfatolima, en donde desde hace mucho tiempo se tiene un proyecto desde la Arquidiócesis y tener la posibilidad de hacer las enajenación de este bien”, precisó Gómez.

La cuarta iniciativa es exaltar la bandola andina colombiana con la creación del Festival de la Bandola y Música Andina Colombiana, propuesta hecha por el diputado Felipe Ferro.

Por fuera de la Mesa Directiva

Además de las iniciativas, desde la oposición se aprovechó para llamar la atención en la poca participación que tienen para expresar sus opiniones, sobre ello habló el asambleísta liberal Julio Morato, quien recordó que solo tienen la posibilidad de participar al inicio de las sesiones extras y ordinarias.

“Es lamentable que este es el único espacio que tenemos para poder plantear los diferentes interrogantes, pues debido al desconocimiento del Estatuto de la Oposición por los compañeros de Asamblea y siendo fieles a sus posturas políticas, hoy la oposición no goza de representación en la Mesa Directiva de esta Corporación”, precisó.

El espacio que le fue otorgado habló de los diferentes pendientes que tendría la Gobernación, entre ellos los estudios y diseños de las vía Melgar – Icononzo Melgar – Carmen de Apicalá, “municipios con vocación turística que lamentablemente no tienen una muy buena comunicación entre ellos, ni transitabilidad, eso hace que se perjudique económicamente y productivamente la región”, añadió.

De la misma forma, indicó que hay varias obras en incertidumbre como el complejo de piscinas del Parque Deportivo, pues a la fecha se desconoce el estado de ejecución aunque estaba programado para ser entregado en este gobierno.

“También aprovechamos para plantear lo que nos manifiestan muchas personas en los territorios, alcaldes y líderes sociales, referente a la maquinaria amarilla, ya que según ellos no llega a sus territorios, entonces nos preguntamos ¿la maquinaria que le aprobamos en esta Corporación es solamente para uso exclusivo de los municipios amigos del Gobierno departamental?”, expuso Morato.

Cuestionó que se han autorizado incorporaciones presupuestales al Departamento para fortalecer la gestión del riesgo, pero en ocasiones, al parecer, no se ven las acciones. “Sé que la ola invernal no se puede prever, pero sí un sistema que no improvise y tener algo para solucionar estos temas”.

Y en cuanto al hecho de que el Gobierno departamental dejara para este año la inversión en obras viales, que sería el último de mandato de Orozco Valero, el diputado opinó que será difícil que las termine porque son varios temas que se deben atender, es un año de ley de garantías, a lo que se suman los retrasos propios en obras generados por la pandemia.

‘Eternas obras’

Por su parte, el diputado Carlos Reyes señaló que el lugar que le correspondía a la oposición en la Mesa Directiva, es decir, el espacio de la primera vicepresidencia se la entregaron a un conservador.

Asimismo, hizo un llamado para que la Administración seccional entregue las obras que parecen haberse vuelto ‘eternas’.

“Por ejemplo, la vía a Rovira sobre costos y sobrecostos, pero nada que termina. Segundo el acueducto de Armero – Guayabal, tercero el acueducto de Rovira que no lo han terminado”.

Igualmente, recordó que en la Asamblea aprobaron recursos para la compra de maquinaria amarilla y aún no se tiene.

“Él (Gobernador) habla que la bandera es la salud del departamento cuando esa bandera se la están entregando a privados, las unidades de unidades de trauma se la entregan a un tercero para que facture”, precisó.

Reyes igualmente cuestionó la compra de un acelerador lineal para el hospital Federico Lleras, ya que han pasado varios meses, sigue sin estrenarse y entrar en funcionamiento.

Otras de las críticas recayó sobre la alta contratación por la modalidad de prestación de servicios que se tendría en los hospitales de segundo nivel.

“En este periodo vamos a estar muy pendientes de que los recursos públicos no se usen, como se han venido usando para apoyar campañas políticas”, enfatizó Reyes.

En tema de aporte de recursos, el liberal indicó que hay zonas muy “protegidas” y otras en el olvido, “por ejemplo el Oriente del Tolima, hasta el día de hoy que estoy hablando a penas tiene el 8 % del departamento” a pesar de las necesidades que poseen.

“Le seguimos pidiendo a los organismos de control que hagan algo en el Tolima, porque la verdad en este departamento estamos muy graves”, enfatizó.

