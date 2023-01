PAE y transporte escolar: proyecciones e inquietudes

Contenido Exclusivo

Un par de diputados expresaron su intención de llevar a cabo un debate de control político al Secretario de Educación para conocer cómo están incidiendo tales estrategias respecto a la deserción escolar.



En el marco de las sesiones extraordinarias de la Asamblea, Julián Gómez, secretario de Educación y Cultura del Tolima, socializó cómo culminaron el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y el transporte escolar en 2022, y lo que se proyecta para la actual vigencia.

De acuerdo con el funcionario, para 2023 se cuentan con alrededor de $53.000 millones, siendo más de $38.000 millones dispuestos por el Gobierno nacional y $15.000 millones son aportes del Gobierno seccional, para garantizar el PAE en la región.

Así las cosas, acotó que se avanza en la licitación que permita asignar los recursos para la puesta en marcha del programa que beneficia a una población mayoritaria, que comprende, según contó, a aquellos niños, niñas y adolescentes de jornada única, al igual que quienes cursan preescolar y primero, segundo y tercero de primaria.

En cuanto a tal programa, que también favorecerá a menores matriculados en instituciones educativas que atienden comunidades indígenas en 13 poblaciones, contó que también se avanza en la licitación.

Cabe decir que la cartera de Educación estima beneficiar a alrededor de 70 mil estudiantes, lo que se traduce en un 50 % del estudiantado en el Tolima, pues proyectan más de 140 mil alumnos matriculados para esta vigencia.

En ese sentido, el Secretario hizo un llamado al Gobierno nacional para girar más recursos, e invitó a que más actores se sumen a la gestión que permita lograr tal meta, con el ánimo de atender a más menores, pues tal y como lo ejemplificó: “Un niño que está en tercero y pasa a cuarto de primaria ya no tendría el beneficio”.

Asimismo, se mostró orgulloso porque fruto de los buenos manejos y ante el incremento de cobertura, la Nación habría aumentado los recursos para el PAE, toda vez que el año anterior, conforme a sus cuentas, se destinó un monto superior a $28 mil millones. “Tan solo a siete entidades de 197 les asignaron más recursos”, precisó.

Aunado a ello, dijo que también existe progreso en la activación de los Comité de Alimentación Escolar, CAE, y respecto al equipo de supervisión del programa mencionó que se encuentra en proceso de contratación.

“El complemento alimentario equivale al 20 % del aporte nutricional que debe tener un niño diariamente, muchas veces nos dicen que los niños están siendo mal alimentados por la alimentación que tenemos en las instituciones educativas, y ahí es donde hay que decirles a los padres que la responsabilidad de la alimentación de los niños es en casa”, subrayó Gómez.

¿Y en materia de transporte?

En cuanto al transporte escolar, el titular de la cartera de Educación aseveró que se estiman ejecutar $13.000 millones con el interés de beneficiar 22.562 estudiantes, a través de más de mil rutas.

“Hicimos reunión con los alcaldes donde les contamos cómo iban a ser los recursos y les enviamos las cartas donde decíamos que deberían aceptarnos esos recursos para darle continuidad al proceso”, expuso Gómez.

Y agregó en sesión acaecida el pasado viernes que: “De los 46 municipios 43 nos han dado respuesta donde nos dicen que si aceptan estos recursos, no nos han respondido Rioblanco, Piedras y Lérida”.

De la misma manera, indicó que algunas autoridades territoriales planean ejecutar recursos que les quedaron del año anterior para garantizar el transporte de los niños, niñas y jóvenes.

Tal es el caso, según señaló, de Alvarado, donde “no se ejecutaron $149 millones, y este año asignamos $368 millones, para un total de $518 millones, para 26 rutas, 506 estudiantes”.

Reseña de lo realizado

En medio del balance correspondiente al PAE en 2022, el funcionario manifestó que a través del contrato 2082, por más de $43 mil millones, y con el cual se quedó la Unión Temporal Nutre Tolima, se atendió a la población mayoritaria.

Mientras tanto para la población indígena aseguró que se destinaron cerca de $3.800 millones y se beneficiaron alrededor de 8.600 estudiantes, a través del trabajo que adelantó la Unión Temporal Inditolima.

Adicionalmente, trajo a colación que se ejecutaron acuerdos de bolsas común, es decir, conforme a diálogos con las administraciones municipales establecieron a qué grupos atender.

“Para Alpujarra fue 100 % por parte del departamento, mientras que en Piedras el 100 % lo atendió el municipio, pero a mitad de camino se les acabaron los recursos y nosotros entramos a atender los niños que tenían beneficiados”.

Así pues, subrayó que se suscribieron acuerdos con 37 municipios, y existieron casos particulares como con Dolores, Fresno y Santa Isabel, que en “su momento no respondieron, no hicieron los acuerdos con nosotros, Coyaima no tuvo el interés de firmar y Lérida no nos respondió, al igual que Murillo, y a Natagaima, le pasó lo mismo a Piedras”. concluyó.

Reacciones

Tras la intervención del titular de la cartera de Educación, dos diputados solicitaron la palabra. El primero, Renzo García, también precandidato a la Alcaldía de Ibagué, puso sobre la mesa la idea de llevar a cabo un debate de control político entre otras inquietudes.

“Creería que deberíamos preparar un debate de control político con un cuestionario robusto que nos permita comprender a cabalidad cuál es el impacto de estas estrategias, el PAE y la del transporte escolar son fundamentales para evitar la deserción estudiantil”, dijo García.

Aunado a ello, consideró que al tratarse de una estrategia para hacerle frente a la deserción, “sería bueno que la midiéramos de alguna manera, porque debe haber un dato concreto que nos permita determinar si se está avanzando de manera pertinente en este asunto o no”.

A su turno, el diputado William Mahecha, reiteró la intención de adelantar un debate de control político, por lo que requirió al Secretario de Educación compartir los datos socializados en la sesión.

“Nos presentan una infinidad de datos que se ven espectaculares, pero cuando vamos a la región es diferente a lo que tenemos condensado, y a la situación de lo que están recibiendo los niños en alimentos y transporte”, señaló Mahecha.

Al respecto, Julián Gómez aseguró que siempre ha estado disponible para asistir a la Asamblea a entregar la información que se requiera y recalcó que en el espacio se mostraron cifras reales.

La realidad en Colombia, Tolima e Ibagué, demuestra que muchos de esos niños lo único que comen es lo que le dan en los colegios, y eso implica que ese alimento tiene que ser de la máxima calidad. - Renzo García.

Dato

58.580 raciones se entregaron en promedio en el último semestre de 2022, según el Secretario de Educación.

