¿Conoce el castillo gigante que hay en el Tolima? Un paseo espectacular para este fin de semana

El departamento tiene muchos lugares ocultos que debe conocer, como este maravilloso castillo.

Quien diga que en el Tolima no hay planes ni sitios bellos que visitar, está muy equivocado. La tierra pijao es el privilegiado lugar en el que convergen todo tipo de climas, paisajes y emprendedores con ideas para impulsar el turismo que crean empleo.

Viajar por el Tolima es encontrarse con sitios como la Ciudad Perdida de Falan, un sitio lleno de historia y deportes extremos, con hospedaje de lujo; también el balcón del norte, un municipio en el que se puede ver todo el territorio con sus miradores; o el parque temático religioso único en el país, ubicado en Ibagué.

Estos, son solo algunos de esos tesoros escondidos que poco a poco se están dando a conocer, con la intensión de llamar la atención del mundo y que ubiquen el departamento como un destino tan obligatorio como visitar Cartagena o San Andrés.

Aunque no tenemos playas, los ríos, cascadas y quebradas cristalinas, defienden la naturaleza de la región.

Hoy, el portal Voy por Colombia dio a conocer uno de esos sitios que se van sumando a lista de lugares a visitar, con el Castillo gigante que se encuentra escondido entre montañas, pero muy fácil de llegar.

Un museo lleno de tesoros

Se trata del Parque Museo Henry Castillo, ubicado en Icononzo, que recoge elementos locales, así como de Estados Unidos, el medio oriente, Europa y Alemania, un sitio que debe conocer en familia, creado por un tolimense que ha recorrido el mundo y quiso traer algo de esa cultura universal al Tolima.

En el museo se ubica la réplica de un castillo alemán gigante, principal atractivo. Sin embargo, el lugar está lleno de piezas hermosas recolectadas en los numerosos viajes de don Henry Castillo, un soñador y amante de los viajes.

“Empiezo a traer piezas y en Colombia también empiezo a coleccionar con mis amigos que están relacionados con el tema, hacer intercambios con piezas que teníamos dobles; y en la región muchas personas me han donado piezas, las he comprado, de todas esas formas las he ido adquiriendo”, narró don Henry para Voy Por Colombia.

Al ingresar en el museo, los turistas son recibidos por una campana traída de Estados Unidos, después el Castillo y muchas más obras. Se puede encontrar réplicas del Museo del Oro, monedas con todos los presidentes de Estados Unidos, porcelanas, piezas originales, colección de monedas y billetes de muchos lugares, insignias y uniformas militares, colección del Banco de La República, etc.

Para conocer el recorrido completo de este maravilloso lugar del Tolima, conozca el video: