Alcaldía intentará, de nuevo, reubicar vendedores ambulantes de la Tercera

A este tipo de medidas se han opuesto los invasores del espacio público, y quienes las han acogido liberando la calle, han sido reemplazados por otros que incursionan en el negocio.

13 Sep 2011 - 10:56pm

El director de Espacio Público y Control Urbano, Diego Olaya, anunció que el próximo lunes arrancará con la reubicación sobre las calles anexas, de los vendedores ambulantes que invaden la peatonal Carrera Tercera.



Esta sería por lo menos la tercera vez que el actual Gobierno local intenta concertar una salida al problema.



Durante anteriores administraciones municipales también lanzaron un sinnúmero de estrategias para que los informales ocuparan el fracasado centro comercial construido para estos en el parque Andrés López de Galarza, sin conseguir ningún resultado.



No obstante, la situación en la Tercer se volvió crítico, desde que inició la temporada electoral, bajando los operativos de las autoridades y aumentando la cantidad de informales en la vía.



Diego Olaya negó que el fenómeno de crecimiento de la invasión tenga relación con temas políticos, haciendo referencia a un supuesto mensaje que circula entre los vendedores sobre que, supuestamente, los dejarán estar allí para que voten.



“No, esto es muy aparte y en este momento los representantes de las agremiaciones están de parte de la Administración, de la ciudad, no de intereses particulares o políticos”, afirmó.





Censo

El funcionario indicó que desde la semana anterior, sostiene en su despacho reuniones con los representantes de los vendedores ambulantes, para elaborar un censo real de estos.



“Queremos saber cuántos hay en toda la ciudad, cuántos nuevos y los que debemos reubicar en los procesos que vienen.



“Las mesas de trabajo han sido fructíferas y yo creo que el lunes, los sacaremos de la carrera Tercera hacia las calles de manera temporal, mientras inicia el proceso de reubicación por parte de la Gestora Urbana, encargada de administrar el mobiliario urbano de la ciudad”, anotó.



Agregó que el Gobierno local y la comunidad resultará beneficiada de las negociaciones con los vendedores.



“Estamos dejando unas actas y compromisos que podamos desarrollar en estos cuatro meses que quedan de Administración, buscando que el Gobierno entrante tenga unas bases suficientes para poder solucionar la problemática que lleva más de 12 años en la ciudad”, finalizó.





Falta personal



Diego Olaya aceptó que el personal con que cuentan para controlar la invasión del espacio público es suficiente para “ciertas circunstancias” pero en otras no. Son 14 operarios para toda la ciudad, no sólo para el centro, sino para los requerimientos en barrios de la periferia. Al respecto de las demoras en el retiro de unas casetas sobre el espacio público en Picaleña explicó que para este fin contrataron a un particular, con quien recorrieron el sitio afectado para saber qué maquinaria deben emplear. La vinculación del contratista es por un mes, en que tendrán que evacuar los procesos de demolición existentes “para darle una limpieza y orden a sectores lejanos” de Ibagué.



Anuncian sanciones contra políticos



De otro lado, el Director de Espacio Público informó que semanalmente lanzan dos operativos contra la propaganda electoral e iniciaron ayer con las actuaciones administrativas para controlar la situación. “Es para que se sancionen a aquellos candidatos que pegaron carteles en postes y tienen inundados los sectores más alejados de la ciudad con pasacalles, vallas pendones y propaganda. Ya se les hicieron suficientes requerimientos y seguimiento semanalmente”, expresó. Pidió a la comunidad elevar las quejas pertinentes sobre los anuncios de campaña. “Estamos presentando informes periódicos al comité electoral, tomando nota de lo que denuncian medios de comunicación y la ciudadnía”, acotó.