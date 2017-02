San Martín, invadido por indigentes y caninos

Según la comunidad del sector, los habitantes de la calle no solo son de la ciudad sino de otras partes del país.

9 Oct 2011 - 9:52pm

Las vías del barrio San Martín se han convertido en la ‘pasarela’ de los indigentes que frecuentan el sector.



De acuerdo con la comunidad, la situación se viene registrando desde hace varios años, pero en los últimos meses la presencia de los habitantes de la calle ha incrementado considerablemente.



“Nos cuentan las personas de la parte de abajo -del pie de la entrada de Puente Blanco- que se han dado cuenta de que traen todos esos indigentes y los descargan por ahí. Nos sentimos invadidos por esa gente; por las calles uno los ve, se la pasan pidiendo allí y allá”, refirió Fabiola Valencia, presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Martín.



La líder señaló además que, aunque algunos lugareños prestan ayuda a los indigentes, no se pueden confiar.



“Muchas veces es sólo por pedir la comida o el vestuario, pero en otras uno no puede descuidarse. Nos afecta para la seguridad, porque debemos permanecer con las ventanas y las puertas cerradas; debemos estar muy pendientes”, explicó.



Espacio deportivo



Sumado a lo anterior, el jardín infantil del barrio y las canchas de fútbol del sector de Picaleña también se han convertido en el aposento de los menesterosos.



“Realmente es impresionante; si uno va a Picaleña al campo de fútbol, ve ese poco de gente haciendo hasta de comer, hay ocasiones en que los niños no pueden ir a jugar o al parque infantil. Al mismo tiempo son viciosos, porque uno los ve con el frasquito de bóxer y como idos muchas veces”, argumentó.



“No sabemos quién los trae pero sí nos damos cuenta de que son jovencitos de 13 y 14 años; hay otros de más edad, pero no suben de 20 o 25 años”, aseveró.



La gestión



Valencia sostuvo que recientemente la comunidad invitó a una reunión a las autoridades policiales para buscar una salida a esta problemática.



“Tuvimos reunión con el coronel Herrera, la Policía de Infancia y carabineros, con ellos se llevó a cabo un acuerdo para revisar cómo se puede solucionar este problema; la semana pasada estuvieron haciendo una redada y los han ahuyentado un poco”, comentó.



Sin embargo, instó a los residentes a seguir denunciando situaciones que puedan generar inseguridad en el sector.



“La Policía del CAI de Mirolindo ha estado pendiente, pero depende también de la comunidad denunciar si ve a alguien sospechoso, estamos en ese proceso de llamar a la Policía cuando vemos a alguien que no es de aquí o que está paseándose”, dijo.



Los perros



Otro de los inconvenientes que manifestó la Presidenta, en nombre de algunos quejosos, fue la gran cantidad de estiércol en los corredores de las viviendas, debido a la presencia de caninos tanto de residentes del sector como callejeros.

“Solicitamos a los entes que les cor­responde que se lleven los perros callejeros, pues todos los días aparecen por estos lados, también hay habitantes que los dejan por ahí; hacemos reuniones y todo para decirles que tengan los perros en las casas o, por lo menos, que si los sacan y defecan que recojan, como debe ser, hay estiércol por todos lados y la persona que tiene limpio el frente de su casa cuando pisa el estiércol de otro sitio viene y pisa donde está limpio.



“Hay perros que uno los ve con ‘chanda’ y uno se pregunta ‘pobrecitos, ¿para qué tienen un perro así?’. Estuve hablando con el director de Justicia, Carlos Gómez, y me dijo que estaba programada una visita para hacer una recogida de perros que no tienen dueños o están en mal estado de salud, para llevarlos al coso o llamarles la atención a los dueños, solucionar algo porque uno, como presidente de la junta, está buscando el modo de ayudar, pero no, la gente no hace caso”, manifestó.



EL NUEVO DÍA intentó comunicarse con el director de Justicia, Carlos Gómez, sobre el particular, para conocer su pronunciamiento, pero sus teléfonos celulares estaban apagados.