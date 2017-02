Habitante de zona aferente a intersección dice que la Alcaldía lo perjudicó

Los predios además de impedir la visibilidad en un cruce de alto tráfico, afectan la estética en una de las obras insignia del final del actual Gobierno del alcalde Jesús María Botero.

10 Oct 2011 - 10:51pm

El propietario de un inmueble que invade el espacio público de la zona aferente a la intersección “Capital musical” señaló a la Alcaldía de perjudicarlo con la obra.



Es de recordar que el Gobierno local no solucionó el problema antes de iniciar los trabajos y ahora estos predios, además de obstaculizar la visibilidad de los vehículos que por allí transitarán, impactará la estética de este proyecto.



Betsareon Rincón Cifuentes, propietario del predio dijo a EL NUEVO DÍA que habita allí hace 20 años, y acepta que era zona pública.



“Me taparon las entradas, es un taller de carros y estos no puedan entrar, ni tampoco hay salida a pie por el lodazal que se forma y es el momento en que no me han dado solución alguna”, dijo.



Agregó que su inmueble debe comprarlo el Municipio, pero no indicó en cuánto lo avalúa.



“Llegué allí por intermedio de Bomberos, era un botadero de basura y una laguna, la comenzamos a arreglar y supimos que era del Inurbe, se investigó allá y se proyectó un taller, se construyó una casa y hay escritura de las mejoras.



“Tengo entendido que allí no deben aparecer casas, en las maquetas del proyecto no están. El problema es el daño que me han hecho con los bancos y están por reportarme y no ha habido alguien que me diga esto o lo otro ; llevo como cuatro meses que no entra un carro al taller”, anotó.



Agregó que paga impuestos municipales como el de industria y comercio y que el secretario de Infraestructura, Jaime Orlando Vélez, no le da ninguna solución.



Acuerdo pendiente



La Secretaría de Planeación Municipal anunció que buscará solucionar la afectación con predios sobre esta y otras glorietas mediante un proyecto de acuerdo que presentará al Concejo durante estas sesiones ordinarias. No obstante, la iniciativa todavía no aparece en la programación de los debates. La Secretaría informó anteriormente que desde el año 2000, quedó plasmado el diseño de las intersecciones. Busca implementar un tratamiento urbanístico especial a la glorieta del Éxito y para este fin deben aclarar qué terrenos tiene que incorporar el Municipio a sus activos, con el fin de abrirlos como espacio público. Para financiar lo anterior, abriría la posibilidad de usar los recursos que ingresan a la Alcaldía por el cobro de plusvalía y delineación urbana. Además de la intersección Capital Musical, presentarán los planes para el cruce de la carrera Quinta con calle 60, “la avenida Ambalá, vía Alvarado en Noel y los accesos al hotel Estelar y a la Universidad del Tolima; la diagonal 83, conexión del viaducto del Éxito hasta la avenida Ambalá, para generar un anillo de movilidad, con la calle 103 y la carrera Quinta hasta el puente”.



Inician cierres



Las medidas viales para la recta final del proyecto arrancaron ayer. De este modo, estará bloqueada la paralela de la carrera Quinta entre calles 83 y 86, sentido oriente occidente subiendo. La señalización instalada por el constructor indicará el desvío hacia la calzada sur de la carrera Quinta, en contraflujo, para girar en la glorieta hacia la derecha en dirección a la Avenida Guabinal o hacia la izquierda, para continuar por la avenida Pedro Tafur. Esta intervención la autorizó por un mes Tránsito Municipal. Estará cerrada también la calle 82 entre la Avenida Guabinal y la paralela de la carrera Quinta, (CAI de Policía). No obstante, la Secretaría precisó que lo habilitó “única y exclusivamente” en horario nocturno, desde las 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana. La medida será por cinco días y la señalización instalada indicará las rutas de desvío que para este caso en particular es la Avenida Guabinal.