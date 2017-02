Proyecto del acueducto alterno, plagado de defectos tÃ©cnicos

Proyecto del acueducto alterno, plagado de defectos técnicos

El último informe de la auditoría practicada por la Contraloría de Ibagué a la obra, revela la posible falta de planeación en la inversión de los recursos.

21 Oct 2011 - 1:33am

Un informe técnico de la Contraloría Municipal revela cómo la Alcaldía invirtió en el proyecto del acueducto complementario, sin tener en cuenta la cadena de deficiencias técnicas que estaban sin solucionar.



En el documento, al que tuvo acceso EL NUEVO DÍA, compararon además los diseños aprobados inicialmente para la obra, con lo que hoy está construido, existiendo inconsistencias hasta ahora desconocidas por la ciudadanía.



Una muestra de la aparente levedad en el ejecución de los trabajos se puede encontrar en el caso de los desarenadores.



El órgano de control señala que observó en tiempos de lluvias una acumulación de agua de siete minutos, incumpliéndose así con el Reglamento técnico de Agua y Saneamiento, RAS 2000.



El ente fiscalizador acota que el periodo de retención de agua que establece no debe ser menor a 20 minutos en cualquier nivel de complejidad.



“En conclusión, la capacidad del embalse debe ser tres veces mayor al existente, para lo cual el Ibal deberá tomar las medidas correctivas lo antes posible”, afirma en el documento.



A rediseñar planta



La planta de tratamiento, que aún no se construye pero estará en el sector de Boquerón, necesitará rediseñarse.



El órgano de control reseñó que los análisis originales del proyecto, elaborados por la empresa Estudios Técnicos S.A., hablaban de una estructura que necesita de una dimensión amplia.



Agrega que Según la escritura mediante la cual el Ibal compra el predio destinado para tal fin, este tiene tan sólo un poco mas de la mitad del área que estaba prevista.



Para empeorar el panorama, la Contraloría en una visita encontró que cinco mil metros cuadrados están afectados por una torre de energía de alta tensión.



Además, hace parte del terreno un área de protección de la quebrada El Tejar, de tres mil 295 metros cuadrados.



“El Ibal deberá contratar el rediseño de la planta, para adecuarla a las nuevas condiciones”, afirmó la Contraloría.



Sin investigación



El órgano de control no ha anunciado el inicio de ninguna investigación por los hechos que detectó y que comprometen recursos públicos del orden local y nacional.

Exaltó la labor de los actuales directivos del Ibal cotando que la falta de planeación en el proyecto fue desde su inicio, en “anteriores administraciones”.



En síntesis



Otro de los cabos sueltos de la obra es la legalización de los predios necesarios para la conexión entre la bocatoma y la planta de tratamiento. Indica la Contraloría que está pendiente la gestión, con anterioridad, de todo lo concerniente a los suelos de servidumbre por donde irá la línea de conducción y que en este aspecto el órgano de control ya le había elevado un memorando de advertencia al Ibal.

Instalación sin predios

Además, el ente de control manifiesta su preocupación por cuanto pese a que no está solucionado el tema de los terrenos, el Ibal está ponto de contratar las labores de instalación de la tubería. “¿Qué podría pasar si alguno o algunos de los predios no se pudiera legalizar o negociar, qué pasaría con el proyecto?”, se pregunta.



¿Agua no es suficiente?



Al respecto de la oferta hídrica para la bocatoma del acueducto alterno, el reporte técnico del ente fiscalizador manifiesta que “hay incertidumbre” sobre la capacidad del río Cocora, durante los periodos de estiaje, es decir, cuando el afluente presenta su mínimo nivel.



Lo anterior, frente a la demanda mínima necesaria para el acueducto y la preservación de un caudal ecológico, que deben dejar a la cuenca.



“De confirmarse estas dudas, se deberá plantear de manera urgente la construcción de un reservorio o embalse aguas arriba de la captación. De haberse contado con los estudios actualizados, el Ibal no tendría los inconvenientes originados por costos adicionales. Actualmente la empresa adelanta el proceso para contratar a un especialista que estudie la capacidad hídrica del afluente”, aparece en el Informe.