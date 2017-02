Concejo no arranca aÃºn con trÃ¡mite de aprobaciÃ³n del presupuesto Municipal

Concejo no arranca aún con trámite de aprobación del presupuesto Municipal

Al terminar el letargo en el Concejo causado por la campaña electoral, comenzarán tardíamente los debates de temas importantes planteados para las sesiones ordinarias.

5 Nov 2011 - 5:47am

El Concejo asignará la próxima semana, el día en que comenzará a debatir el proyecto de acuerdo para la aprobación del presupuesto de la Alcaldía en 2012.



La Secretaría de Hacienda radicó la iniciativa desde inicios de las sesiones ordinarias.



No obstante, la temporada electoral afectó el desempeño del cabildo, y el trámite de este proyecto estuvo estancado.



El ponente asignado al tema, el concejal Andrés Castro, negó que el acuerdo esté embolatado.



“Estamos organizando el cronograma para que la próxima semana estemos escuchando a cada uno de los secretarios del Municipio y mirar la posibilidad de aumentar algunos rubros”, afirmó.



Precisó que buscarán fortalecer la política de gratuidad educativa (ver recuadro).



Acerca de las causas para la dilación en el trámite del proyecto, el Concejal respondió que sí lo han venido revisando.



“El presupuesto es uno de los más importante proyectos y por eso requiere de mucho cuidado, necesita de análisis, no es simplemente aprobarlo por aprobarlo”, expresó.



Agregó que las inquietudes que tienen al respecto de las cuentas se las trasmitirán próximamente a los funcionarios correspondientes.



A finales de noviembre





Andrés Castro prevé que antes del 22 de noviembre, será presentada la ponencia para primer debate, en la comisión de presupuesto.



Manifestó no creer que la dilación del proyecto lleve a que este sea aprobado durante las sesiones extras.



“El presupuesto lo sacaremos en ordinarias, es decir, de aquí al 30 de noviembre deben estar surtidos los dos debates”, finalizó.



EN SÍNTESIS



El Concejal ponente del proyecto se mostró en contra del alza en los impuestos, como mecanismo para aumentar los recursos municipales.



“Hace un tiempo atrás se aprobó un proyecto de acuerdo que incrementó el predial, y frente a eso todos los ibaguereños sentaron una voz de protesta, yo no estaba en ese momento en el Concejo, pero debemos mirar alguna manera para que el bolsillo de los ibaguereños no sea afectado.



“El predial también será un tema que se tocará en estos días, para que sea coherente y que permita ser pagado sin que, como ocurrió anteriormente, tengan que hacer sacrificios y así reconocer que muchas personas no están hoy en las mejores condiciones económicas”, afirmó.



Proponen modificaciones



Castro advirtió tener la intención de tomar recursos de otros rubros y redireccionarlos a la educación.

“Hay de preescolar a grado Noveno, y la propuesta que le haremos al secretario de Educación, Enrique Váquiro, es que aumentemos la partida para la gratuidad. Hoy tenemos 10 mil millones de pesos, de los que hay destinados seis mil para este fin y el restante para alimentación escolar”, indicó.



El cabildante busca que el monto se duplique, es decir, sea para 2012 de 20 mil millones de pesos y lograr ofrecer gratuidad hasta grado 11 de secundaria.



Al preguntársele si al cambiar la destinación de los recursos, no se quedaría corto el Municipio para otros aspectos, contestó que hay rubros que necesariamente se deben fortalecer.



“Tiene que ir en beneficio de todos los ibaguereños. Por ejemplo, la educación gratuita es muy importante para la ciudad y también ampliar los cupos al sistema de Régimen Subsidiado en Salud y tener más personas con Sisbén. Si nos toca sacrificar una vía para darle más alimentación escolar a los niños o para que exista gratuidad educativa hasta 11, nos toca hacer lo que debemos hacer. Lo más importante son los niños”, finalizó.