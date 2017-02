Vereda La Plata - El Brillante, un paraíso por descubrir

El nombre de la vereda fue tomado de la quebrada La Plata, afluente que pretende ser convertido en punto turístico debido a sus aguas cristalinas con propiedades medicinales. Campesinos proyectan la zona como destino turístico.

6 Nov 2011 - 12:13am

Con diferencia de 45 minutos de la Capital Musical, ubicada en el corregimiento Ocho Villarrestrepo, está la vereda La Plata - El Brillante, destacada por su producción agrícola, y que hoy lucha por convertirse en un destino turístico.



La historia de esta zona rural que inicialmente se llamó ‘El Afligido’ comenzó hace 50 años, cuando 10 familias la poblaron. Según el testimonio de uno de los fundadores, gran parte de quienes se asentaron allí procedían de Boyacá.



“A muchas de las familias que llegamos hace 50 años a vivir acá, nos atrajo la fertilidad y tranquilidad de estas tierras. Esta es una hermosa zona, pero hoy nos tiene preocupados la deforestación y la disminución del cauce de las quebradas La Plata y Cajones”, indicó José del Carmen Sosa Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal.



La idea de los habitantes de este apacible lugar es que los empedrados caminos que conducen al salto de la quebrada La Plata se conviertan en hermosos senderos.



“Nuestra intención es que la quebrada sea un buen balneario, pues sus aguas son limpias y cristalinas. Tenemos proyectada la construcción de una fonda - descanso. Queremos vender productos que sean cultivados aquí.



“El camino que conduce al salto va a ser un sendero; para ello ya tenemos 10 hectáreas sembradas con guadua, nogal y otras especies”, agregó Sosa.



Los proyectos



Algunos organismos de atención y prevención de desastres han dictado conferencias y capacitaciones a los residentes de La Plata sobre primeros auxilios; es así como esta comunidad cuenta con una red de radioteléfono, camillas, entre otros elementos que le permiten atender y reaccionar en caso de una emergencia.



“Los fines de semana vienen muchos ciclistas, entonces nosotros estamos preparados para atender accidentes. Así mismo, como tenemos cerca el Machín y el nevado del Tolima, en caso de una emergencia sabemos qué hacer. Aquí hay tres puntos de encuentro”, refirió Sara Rodríguez Santamaría, una de sus habitantes.



Otro de los proyectos en los que están vinculados es de capacitación en manejo de computadores, el cual está orientado por la Universidad de Ibagué.



“En este momento estamos estudiando sistemas 25 campesinos mayores de 30 años. Esas clases las recibimos los domingos en Juntas”, comentó el Vicepresidente.



En el 2011



En la actualidad, 40 familias residen en la vereda, que en su mayoría subsisten de la agricultura. Allí son producidos, principalmente, la mora y el café.



Los ciudadanos que deseen visitar la zona rural deben llegar hasta el puente de Pastales, una vez allí se desvían a la derecha (carril de ascenso) de la carretera y toman la vía destapada.



Si van en carro, lo pueden parquear cerca a la caseta comunal, pues para llegar al salto de la quebrada el trayecto debe ser transitado a pie. El recorrido total se hace en 15 minutos.



Las necesidades

Dentro de los aspectos por mejorar la comunidad hizo un llamado a las autoridades para que destinen recursos que les permita tener una vía de acceso digna, unos puentes para que la población civil, especialmente los niños, no atraviese las quebradas, un mejoramiento de vivienda y unos colectores para que las aguas sucias no sean vertidas en los afluentes.

“Una de las situaciones que más nos preocupan es que los niños, cuando van a estudiar, les toca meterse al río, para poder llegar a clase. De igual forma, en temporada invernal los afluentes se crecen y quedamos retirados de las veredas El Retiro y El Resbalón, porque no tenemos un puente.



“Lo otro que pedimos es que nos pavimenten la vía de acceso, pues está en pésimas condiciones. En cuanto a la red de aguas servidas sería muy bueno que nos construyeran una, con eso se evitaría la contaminación”, concluyó el Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal.



La vía de acceso se encuentra destapada, y según se informó, en época invernal el camino se convierte en un lodazal.