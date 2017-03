Desacuerdo por estratificación en Arboleda del Campestre

Inconformismo en los habitantes de Arboleda del Campestre, apartamentos de interés social que subsidió el Gobierno nacional, al considerar que les “metieron gato por liebre”, ya que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, les había anunciado que las viviendas quedarían como estrato Dos, pero les aparece como estrato Tres

lo que haría que se incremente el costo de los servicios públicos.

“Estamos muy preocupados, porque no tenemos las condiciones para pagar las facturas, ya que estos apartamentos fueron entregados a madres cabeza de hogar y personas de bajos recursos, pero ahora nos llegan los recibos en más de 80 mil pesos. No es justo, por el servicio de gas pagué más de $40 mil, cuando no amerita”, expresó Gloria Esperanza Aldana.

La comunidad aseguró que hablaron con empleados de la constructora Bolívar, que estuvo encargada de la construcción de los apartamentos, quienes les habrían asegurado que ellos ya no pueden hacer nada porque las escrituras se entregaron y ahí estaba consignado el estrato. “Nosotros por la felicidad de tener casa no nos percatamos de eso y firmamos”, dijo Aldana.

Diego Cardozo, residente del conjunto también comentó: “Nos habían dicho que el estrato era dos, pero al no ser así los servicios se incrementaron, por eso nosotros recogimos firmas y conformamos un consejo durante una asamblea para empezar a gestionar sobre el tema”.

Algunos habitantes se atrevieron a precisar que posiblemente no habría interés por parte de la constructora para bajar el estrato, ya que muy cerca están edificando algunas viviendas de gran cuantía; Y que a pesar de contar con una piscina que estaba en los planos del proyecto, los apartamentos no ameritan tener ese estrato, más cuando están alejados de vías principales.

La seguridad

Hace pocos días una joven fue atracada cerca a los apartamentos y la comunidad asegura sentir temor por estar apartados, a pesar de que una ruta de bus les fue asignada para ingresar hasta el conjunto en ocasiones deben caminar hasta la glorieta de Picaleña, recorrido que puede durar 20 minutos.

El 31 de diciembre una mujer falleció al ser arrollada por un vehículo, dejando solos a su hijo y su madre con quienes vivía en Arboleda del Campestre, hecho que generó terror en la comunidad por la inseguridad que podrían tener los niños y jóvenes cuando regresen a sus clases.

Además dijeron que el no contar con un retorno cerca a la vía de acceso, hace que los carros deban recorrer un largo trayecto, lo que produce que un servicio de taxi desde la zona centro cueste más de 20 mil pesos; la comunidad en su momento hizo la solicitud de gestión a la constructora para implementar el retorno, pero les habrían informado que por ser una carretera nacional no se podía hacer nada.

La comunidad piensa llevar las firmas ante la Administración municipal con el fin de que se busque una salida a sus preocupaciones, y así se pueda disminuir el estrato que consideran como un engaño.