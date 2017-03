Presunto sabotaje en redes Sociales a la Administración

En redes sociales estuvo circulando un supuesto audio donde la secretaria de Tránsito y Transporte Marybel López Quintero, y un jefe de Policía que presuntamente sería el Comandante de Tránsito de la Metropolitana, Diego Montealegre, adelanta una conversación donde se imparte la orden de intensificar los retenes para recaudar mayores ingresos a la cartera municipal.

22 Ene 2016 - 5:01am

Se logró establecer que las voces no corresponden a los funcionarios y por lo tanto sería una grabación falsa, lo que genera suspicacias sobre el objetivo por el cual fue divulgado, ya que se envió inicialmente a los presidentes de los clubes de motociclistas, lo que hizo que se compartiera rápidamente por la red social WhatsApp.

La secretaria de Tránsito, mediante un comunicado de prensa afirmó que “este audio es falso, no es la forma en la que yo me expreso, además, el contenido no es cierto. Las veces que me he reunido con la policía y los gremios de transporte han sido en público”.

La funcionaria también informó que será instaurada la denuncia ante la Fiscalía para que se adelanten las respectivas investigaciones, aún más cuando entidades de orden nacional se han ofrecido a investigar el caso, ya que podría ser un supuesta falsificación de identidad.