Coldeportes no destinará recursos para finalizar escenarios del Parque Deportivo

Ante la finalización de convenios para ejecutar obras en el Parque Deportivo, Coldeportes requerirá la devolución del dinero que no se ha ejecutado.

30 Ene 2016 - 5:01am

Los convenios para financiar la construcción de escenarios en el Parque Deportivo empezaron a vencer, por lo tanto Coldeportes anunció a los gobiernos local y departamental que se procederá a la suspensión ante los términos de cada plazo otorgado por medio de prórrogas para las entregas de las obras.

La Administración municipal tendrá que reintegrar a Coldeportes los recursos que quedaron sin ejecutar en la construcción de los escenarios, y analizar cuánto quedaría faltando, ya que, según el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, no se cuenta con presupuesto y la ciudad tiene otras prioridades para invertir, como el acueducto complementario.

La decisión

Hace dos semanas se reunió el Alcalde con funcionarios de la Gobernación, donde se decidió solicitar a Coldeportes una suspensión temporal, y una nueva prórroga, mientras un equipo profesional estudiaba lo que estaría pasando y las acciones a tomar para generar el cumplimiento de las obras.

Pero ante la solicitud enviada, Coldeportes consideró que durante las prórrogas ya otorgadas “no se produjo los resultados esperados en materia de avances de obra, debido a la precaria ejecución, y la falta de medidas contundentes por el municipio y el Imdri”, por lo tanto se procederá a hacer la suspensión total de los convenios.

Coldeportes también enfatizó en que no se concedió la prórroga por “no tener claridad acerca de los trámites administrativos surtidos en la ejecución de los contratos, así mismo sugiere que se hagan investigaciones técnicas financieras y jurídicas de todas las etapas: precontractual, contractual y ejecución”.

Consecuencias

Al no contarse con los recursos faltantes para la terminación de los escenarios deportivos, podría suspender el contrato, esto a pesar de que la Unión Temporal Parque Deportivo alega que su contrato con el Imdri vence el 30 de mayo, y tiene tiempo para entregar las obras.

El Alcalde aseguró que “esto está cada vez más grave, el 31 de diciembre terminó el convenio para la cancha de tejo y la obra quedó paralizada, además con la suspensión se perdería la plata; lo mismo sucederá desde el 31 de enero en el patinódromo y la pista de sóftbol, y el 28 de febrero sucedería lo mismo con la cancha de tenis y la pista de atletismo, al no contarse con los recursos de estas obras se entrarían a liquidar y se convierte en un problema jurídico”.

Y complementó: “Hasta que no se cumpla el pleito jurídico no sabremos qué pasará, porque tendremos que hacer un corte a la fecha de vencimiento de cada convenio para conocer cuánto se avanzó. En el patinódromo quedaríamos con unos avances no mayores a 80 por ciento, y una pista de sóftbol con casi 25 por ciento”.

De esta manera las obras quedarían desfinanciadas, ya que se tendrá que justificar en que se ha gastado hasta el momento los recursos, y los que no se logró ejecutar tendrán que volver a la tesorería nacional; por ahora el Alcalde aseguró que entrará en diálogos con la Gobernación para que no se retire su aporte.

Las opciones

A pesar de que Guillermo Alfonso Jaramillo está tratando de dialogar con Coldeportes, ya se empiezan a revisar desde el Imdri los aspectos jurídicos, y se revisan todas las posibles acciones que se podrían tomar, tal como hacer válidas las pólizas de incumplimiento.

El contratista ha asegurado que cuando iniciaron los trabajos evidenciaron errores en los diseños, lo que hizo que se replantearan varias labores a desarrollar, y según el representante legal de la Unión Temporal, esto podría ser causa de demanda, por considerar que sería una de las causas para las demoras.

La gerente del Imdri, Diana Ximena Cepeda, aseguró que “cada uno defiende su posición, por eso nosotros tenemos que ver lo que quedó en el papel, escrito, y determinar como están las cosas, esta Administración siente frustración por no poder resolver esto rápido, ya que hay muchos enredos”.

La funcionaria también dijo que durante la última semana ha visto en el Parque Deportivo mayor cantidad de obreros ejerciendo labores, por eso se deberá esperar lo que suceda con los demás escenarios deportivos para los cuales Coldeportes les había otorgado una prórroga, y como los convenios poseen un tiempo especifico determinar qué se ejecutó en recursos según los compromisos adquiridos.

Compensación ambiental

Ante el requerimiento hecho por Cortolima para la compensación ambiental del Parque Deportivo, la Gerente del Imdri aseguró que no se ha cumplido, a pesar de que el llamado de atención fue enviado el 12 enero, donde se exigía de inmediato sembrar cinco mil 435 individuos arbóreos, esto por el permiso de aprovechamiento forestal de mil 87 árboles y la ocupación de un cauce.

La funcionaria dijo: “No se han colocado, ni se podrán colocar por la salud de los árboles, debido al fenómeno de ‘El Niño’, ya que al plantarlos se podrían quemar y estamos en ahorro de agua, con respecto a las plantas que se deben ubicar en el Parque Deportivo, estamos a la espera por las condiciones del lugar, ya que con claridad sería contraproducente hacerlo, porque se dañarían, por eso solicitamos un espacio donde se puedan ubicar. Mientras tanto, por ahora estamos a la espera de esos lugares”.