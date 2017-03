Concejal Mora se fue lanza en ristre contra la exsecretaria de Tránsito

En debate de control político, Mora pidió a la Contraloría investigar los contratos firmados por Martha Pilonietta y demás funcionarios, en especial los suscritos después de terminar la vigencia fiscal.

16 Feb 2016 - 5:01am

El concejal Pedro Mora sostuvo que durante los dos últimos meses de 2015, la Administración de Luis H. Rodríguez despilfarró y abusó de los dineros del Estado.

El cabildante puso en su punto de mira los contratos firmados por la exsecretaria de Tránsito Martha Pilonietta, que comprometió cerca de mil 900 millones de pesos en la celebración de campañas de sensibilización.

“Nos sorprendió la contratación de la Secretaría de Tránsito, que había alcanzado a lograr la confianza del Concejo porque eran los más transparentes y los más objetivo y resulta que nos salió con el mayor alargue en la contratación, por más de mil 900 millones de pesos, donde se hicieron contratos de campaña para sensibilización del tránsito de 20 días, abusaron hasta la saciedad.

“Contratos de 300 y 350 millones de pesos para hacer ese tipo de actividades. Hubo un contrato para tomas aéreas por 37 millones de pesos, cuando una hora de helicóptero vale cinco millones de pesos; ella (Martha Pilonietta) pagó 37 millones. No se qué tomas hicieron que se demoraron tanto tiempo. Abusaron de los recursos del Estado”, indicó.

Además, Mora denunció que se hizo la firma de contratos sin el lleno de requisitos legales. “Esta funcionaria contrató todo el personal de la Secretaría sin el lleno de los requisitos. Ponían a los abogados, ingenieros de sistemas, a todo el personal operativo especializado a echar pito, a controlar tránsito, a hacer pruebas de alcoholemia a medianoche. Eso es delicado, porque el Ministerio de Transporte exige que esas personas deben contar con un curso, tener un seguro especial y nunca eso hubo.

“Una contratación irregular y se acordó la señora de que tenía que hacer algo por el tránsito 15 o 20 días para dejar el Gobierno, no tiene presentación que a una ciudad le hagan estas cosas cuando hay tanta necesidad de la comunidad de hacer señalización, reductores de velocidad. Es una infamia, esa plata porque se la derrocharon en campañas, sobre todo onerosas en tan poco tiempo y con objetos que no tienen razón de ser”, puntualizó.

Hay más

Mora mencionó que entre el 29 y 30 de diciembre se firmaron contratos cuando ya el periodo fiscal terminaba y con un plazo de ejecución de dos días. Entre ellos estuvo el contrato suscrito por subasta inversa con la Distribuidora JLI S.A. el 29 de diciembre, para la compra de computadores portátiles por 200 millones 324 mil pesos para dotar las instituciones educativas de Ibagué.

“Lo simpático del contrato es que el tiempo de ejecución fue de dos días. Tenían que tener al tipo acá fuera y con las cajas para decirle: ‘Este es su contrato, entréguelos’. Lo complicado de esto es que el contrato está en ejecución y ha pasado mes y medio de este Gobierno y creo que no los han entregado. Quién los iba a recibir los primeros días de enero, si no había nadie trabajando”, cuestionó el cabildante.

Así mismo, Mora hizo mención a los contratos adjudicados el 30 de diciembre a Julio César Beltrán Garzón, orientados a suministrar mobiliario con destino al programa de organizaciones sociales de la Secretaría de Bienestar Social por 180 millones de pesos y suministro de mesas y sillas para satélites del programa Adulto Mayor y que alcanzó los 115 millones 167 mil pesos.

Sin embargo, el que más le llamó la atención y que merece supervisión de la Contraloría es el contrato firmado el 28 de diciembre con Juan Pablo Fonseca Sánchez, representante legal de Disfruver, por 499 millones de pesos y cuyo plazo de ejecución era de tres días para suministrar más de seis mil mercados a las víctimas del desplazamiento forzado.

“Se acordaron del hambre de los desplazados, de los adultos mayores, que el hambre de la gente de la ciudad se suplía el 28 de diciembre. Esta es la plata de la sensibilización social y la pregunta que nos queda es que el contrato dice ‘en ejecución’: ¿quién está repartiendo esos mercados y a quién?, y lo digo con certeza. En el barrio San Antonio me llamó una señora y me dijo ‘¿usted no me puede regalar un mercado de los que están entregando casa por casa?, porque eran para desplazados y hay personas que hace 30 años viven aquí’ y eso fue hace 15 días”, acotó el cabildante.

Alexandra Guzmán, habitante del barrio Santa Barbara, está referenciada como víctima de desplazamiento y sostiene que no fue beneficiaria del mercado.

“A nosotros nos citaron en la plaza de toros para entregarnos los mercados y vimos personas que salían con dos o tres de esos. Pero uno sí se ‘chupó el Sol’ y no nos hicieron entrega de nada”, subrayó la ciudadana.