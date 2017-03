En Boquerón siguen reacios con las ayudas de la Alcaldía

Los recursos que la Alcaldía tiene destinados para apoyar al acueducto de Boquerón fueron desechados por una parte de la comunidad que se opone a que el Ibal entre a apoyar las operaciones y el manejo del agua potable en este sector de Ibagué.

24 Feb 2016 - 5:01am

La oposición en Boquerón hizo que se perdieran 84 millones de pesos destinados a las operaciones de Acuaboquerón. El gerente de este acueducto comunitario, Juan Bautista, contó que no entiende cómo la comunidad se sigue oponiendo al desarrollo por querer seguir esperando “todo regalado”.

El secretario de Desarrollo Rural, Emír Aguilera, indicó que con la negativa de la comunidad, van a continuar los problemas con el suministro de agua potable en este sector del Sur de Ibagué.

“La Alcaldía, el Ibal y la Secretaría dispusieron de un convenio con este acueducto, por cerca de 84 millones para un apoyo en operación, con el fin de que el suministro del agua sea más eficiente, pero la comunidad no estuvo de acuerdo con firmar el convenio y dejamos el precedente que allá no quieren participar”

El jefe de esta cartera agregó que al no aceptar esta ayuda habrá inconvenientes en todo el suministro, ya que el Ibal iba a apoyar al acueducto para evitar las irregularidades que actualmente hay en ese servicio.

Desconcertado

El Gerente de Acuaboquerón contó a esta redacción que en efecto hubo una reunión con los beneficiarios del acueducto comunitario, pero inmediatamente se opusieron a que el Ibal apoye en las operaciones.

“Invité a la gente, pero parece, no sé, que quieren que todo le regalen y no admitieron la ayuda del Alcalde; yo digo que es inaudito que se opongan a una ayuda y para Boquerón es preocupante que haya algunos opositores, porque estos no defienden nada, sino que quieren que se acabe el acueducto”, aseveró Juan Bautista.

Y es que según lo explicado por el Gerente, las personas temen que con los medidores les vayan a cobrar más dinero, pero no estarían entendiendo que así se contribuye al mejoramiento del servicio y ahorro del agua.

Esta redacción indagó al Gerente sobre posibles temores de la comunidad de que crean que ellos se van a ver perjudicados porque los apartamentos de El Tejar recibirían una parte del agua que ellos toman, a lo que el representante del acueducto dijo que al contrario, Boquerón se ha visto más beneficiado con El Tejar.

“Nosotros estamos tomando lo que nos queda de El Tejar, si no fuera por ese proyecto en Boquerón estaríamos sin agua, porque nosotros tenemos solo cuatro litros.

“El agua de Cataima es la que les llega a los multifamiliares y nosotros ahora tomamos de esa, porque allá están bien estructurados con normas de ahorro y hasta gastan menos líquido”.

Finalmente, la Alcaldía dejó abierta la posibilidad para que Acuaboquerón y la comunidad tengan la compañía en los procesos del manejo por parte del Ibal, puesto que los recursos son destinados al agua potable de Ibagué.

El gerente de Acuaboquerón aseguró que buscarán una audiencia con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para ver qué se puede hacer y no dejar perder estos recursos.