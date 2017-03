El Imdri expone hoy estado de obras escenarios deportivos

Previo a la reunión que se cumplirá hoy en Coldeportes, sobre los escenarios que quedaron sin terminar de construir para los Juegos Nacionales, la gerente del Imdri, Diana Ximena Cepeda, se refirió al estado de las obras en el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la 42.

24 Feb 2016 - 5:01am

La funcionaria anunció que en una visita efectuada al Parque Deportivo, encontró a los obreros sin hacer nada, mientras que los de la calle 42 estaban laborando, pero “a paso demasiado lento”.

Respecto a posibles inyecciones de recursos, la Gerente aseguró que no se van a entregar dineros, hasta que no se sepa el verdadero estado de los trabajos y lo que dictamine Coldeportes, con respecto a la información que ellos van a entregar hoy.

“Vamos a mirar qué posición tiene Coldeportes, lo que queremos es llevar los soportes de nuestra gestión y con eso mirar qué respuesta nos dan”.

Respecto a las obras y recursos, Diana Cepeda afirmó que: “Toca revisar con ‘lupa’ e identificar lo que se ha invertido y los recursos que faltan; hay que hacer claridad que en este momento no vamos a hacer adiciones ni aumentos de recursos; las obras están andando muy despacio.

“En el Parque Deportivo hay molestias, no quieren trabajar, hemos hablado con el Ministerio de Trabajo y van a salir sanciones; no hay claridad en cuanto a deudas, porque siempre que solicitamos a los empleados los documentos, ellos dicen que no pueden entregarlos porque no les darían más trabajo”.

Lo que confirmó la Gerenta del Imdri, es que a los trabajadores les están debiendo los pagos de seguridad social de este mes, pero que no sabe cuántas personas están trabando en el Parque Deportivo, puesto que el día de la visita había unas 60 personas, pero “nadie cumpliendo funciones, todos sentados”.