Gerente del Imdri no aceptó recusación

En la reanudación de la audiencia de posible incumplimiento del contrato 119 de 2015, la gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación – Imdri, Diana Ximena Cepeda, no aceptó la recusación de la Unión Temporal Parque Deportivo; el Procurador Regional tomará la decisión.

8 Mar 2016 - 5:01am

Por no tener superior jerárquico, y al ser el Imdri un establecimiento público, descentralizado que goza de personería técnica, administrativa, jurídica y financiera, la Gerente del Imdri no aceptó la recusación solicitada por los contratistas que adelantan nueve obras en la zona del Parque Deportivo de Ibagué.

Según el abogado Rodolfo Salas Figueroa, representante del Imdri, ayer, fue remitido el expediente administrativo al Procurador Regional, a fin de que él decida si procede o no la recusación interpuesta, al no tener la Gerente del instituto un superior jerárquico; en 10 días calendario según la normatividad, el Procurador deberá definir si la recusación es o no improcedente.

Si el Procurador Regional define que es improcedente la recusación, el expediente administrativo retornará al Imdri, para que sea el instituto el encargado de darle continuidad a este procedimiento administrativo contractual, en contra del contratista Unión Temporal Parque Deportivo 2015.

“Esperamos el pronunciamiento de la Procuraduría, ya que estamos hablando de escenarios deportivos, que fomentan el deporte y la recreación, que es un derecho constitucional y que tiene conexidad con otros derechos del artículo 52 de la carta magna”, sentenció Salas Figueroa.

El contrato 119 de 2015, firmando con el contratista Unión Temporal Parque Deportivo 2015, tiene una inversión superior a los 82 mil millones de pesos e incluye la construcción de: Complejo acuático, coliseo mayor, patinódromo, complejo de tenis de campo, estadio de atletismo, Pista de BMX, tejódromo, escenario de sófbol y obras urbanismo y paisajismo.

Inicialmente el 31 de octubre de 2015 deberían ser entregadas estas obras, pero la administración Luis H. Rodríguez determinó ampliar el plazo del contrato, estableciéndose como fecha de vencimiento contractual el 31 de mayo. No obstante, cada complejo deportivo tiene dentro del plazo contractual unas fechas de entrega, unas debían entregarse el 28 de febrero y no fueron entregadas, hecho que desencadenó la actuación administrativa del Imdri.

Recusación Alcalde

Teniendo en cuenta que el Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, no es el superior jerárquico, la recusación hecha por la Unión Temporal Parque Deportivo 2015 es innocua e improcedente, entonces correrá traslado del expediente administrativo al Procurador Regional, a fin que él decida si procede o no la recusación interpuesta por las partes en la audiencia.