Las denuncias que se formularán en contra del exgerente del Imdri

Por presunta falsedad en documento público y pago de obras sin disponibilidad presupuestal, será denunciado Carlos Heberto Ángel.

22 Mar 2016 - 5:01am

Ante la Fiscalía General será denunciado el exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel, por las irregularidades halladas en la liquidación de los contratos de Typsa, pago en la ejecución de los trabajos del Parque Deportivo y remodelación del estadio Manuel Murillo Toro.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo lo informó el pasado viernes, tras denunciar posible falsedad en documento y cobros contractuales improcedentes en la ejecución del contrato 237, de la consultora Typsa, para la elaboración de los diseños de los escenarios deportivos.

Según Jaramillo, el 16 de febrero de 2016, María del Carmen Marín, quien ocupa el cargo de Tesorera en el instituto, encontró el informe final del contrato de consultoría -avalado por el supervisor, ingeniero Mauricio Campos del Cairo- y la factura de cobro de la empresa.

De acuerdo con el Mandatario, dicha información no fue relacionada por la administración saliente en el informe de entrega de gestión que trata la Ley 951 de 2005.

Las inconsistencias dan cuenta de que el sello de radicación interno 3428 del 20 de noviembre de 2015, no concuerda con los números de radicados, según correspondencia recibida por el Imdri y que hace alusión a la radicación de los planos arquitectónicos actualizados de las canchas de tennis y squash y no al informe final del contrato de consultoría.

Además, el sello del instituto que se observa en el informe final no guarda sinergia con el sello real de la entidad -el cual nunca se ha cambiado- advirtió Jaramillo, lo que podría traducirse en un posible sello falso.

“Esto parece como una famosa resolución de los años 70 que tuvo mucho que ver acá y los que tenemos ciertos años sabemos qué pasó, que sacó a un famoso político de la cárcel y la utilizaron para varias cosas”, rememoró.

Además, a pesar de que el informe fue supuestamente radicado el 20 de noviembre y ese día aprobado por Campos del Cairo, máxime cuando se trata de un informe final y complejo de las obras de los Juegos Nacionales, la factura referente al último cobro del contrato solo fue radicada el 30 de diciembre de 2015, pero no se observa el consecutivo del radicado.

Además, Jaramillo expuso que la consultora hizo efectivo el cobro del cinco por ciento que se le adeudaba sin que previamente se haya efectuado el acta de liquidación: “¿Por qué sin liquidarse el contrato cobran el cinco por ciento y por qué lo hacen y terminan llegando documentos que nunca fueron entregados o aparecen documentos de un momento a otro?”, cuestionó.

El burgomaestre recordó que algunos vigilantes del Imdri dejaban entrar personal en la noche para extraer documentación y traer papelería que no fue relacionada a la comisión de empalme.

“Por esa sencilla razón estamos presentando denuncia penal en la Fiscalía General por los hechos que acabamos de exponer”, indicó.

La extraña cuenta del contrato del estadio

El exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, aprobó el pago de mayores cantidades de obra por 984 millones 311 mil 200 pesos sin certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal a la Unión Temporal Murillo Toro, responsable de la entrega del Estadio.

Sin embargo, el acta de liquidación no reposaba en la carpeta del contrato. El 25 de enero de 2016, el contratista, Mario Fernando Espitia, radicó la misma en la sede del Imdri con las respectivas firmas y suspensión del contrato el 28 de diciembre de 2015.

En el acta se reconoció mayores cantidades por 984 millones 311 mil 200 pesos, pero sin certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal, situaciones que lo dejan a uno bastante confundido”, explicó el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

Diana Cepeda, gerente del Imdri, afirmó que el Instituto no cuenta con recursos disponibles para pagar la deuda, porque fueron reconocidos en el acta.

“Yo no tengo de dónde sacar los 900 millones de pesos para pagarles a ellos, donde ya les aceptaron esos pagos”.

Según Cepeda, no se tiene conocimiento sobre si la anterior gerencia verificó que el costo adicional correspondiera a las obras ejecutadas, pero por ser hechos cumplidos y avalados el Municipio debe responder.



Agotado presupuestos de hierro para patinódromo, tenis y pista de BMX

Jaramillo reveló que ya están agotados y pagados en su totalidad los recursos correspondientes a la estructura metálica de los escenarios del Parque Deportivo: Patinódromo, complejo de tenis y pista de BMX.

Según el Alcalde, el contratista mencionó el cambio de concreto reforzado a estructura metálica en junio. El 4 de septiembre de 2015, la Curaduría Urbana Dos emitió la resolución que avalaba la modificación sin que a la fecha el Imdri, Coldeportes y la Gobernación hubieran autorizado la propuesta.

Sin embargo, el 15 de septiembre de 2015, mediante la resolución 223, el Imdri y la interventoría aprobaron las modificaciones con el argumento de entregar las obras con corte a 31 de octubre.

Se preveía que dichas estructuras metálicas serían de un costo de nueve mil 830 millones de pesos.

“Con base en lo anterior se puede deducir que en los escenarios del Patinódromo, complejo de tenis y pista de BMX se canceló la totalidad de la ejecución para el escenario y no se han hecho. Se pagó todo de la supuesta estructura metálica. Para el complejo acuático se pagó el 7.51 por ciento y no hay nada y con las cantidades ajustadas y para el diseño del Coliseo Mayor se ha pagado el 57.76 de la ejecución, y ustedes ven que no hay nada”, dijo Jaramillo.

El contrato establece que para el pago de la misma, se debía hacer entrega del material ya instalado.

“Ellos pueden decir ‘es que tenemos guardado tantos kilos de acero’, no, tiene que estar instalado y se tenía que pagar cuando estuviera instalado”, acotó el Alcalde.

Según Jaramillo, la instalación de la estructura metálica en el complejo de tenis no llega al 10 por ciento, pero se pagó el 100 por ciento. El mismo caso aplica para el Patinódromo y BMX.

Además, se avaló el cambio de estructura del Complejo Acuático y el Coliseo Mayor sin que se requiriera de la modificación, pues su entrega sería posterior a la celebración de los XX Juegos Nacionales.