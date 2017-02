El Alcalde confirma que no hay agua en La Florida para apartamentos Altos de Miramar

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en visita a la comunidad del barrio La Florida dejó claro que la construcción del tanque de almacenamiento de agua por parte de la empresa Construservicios fue hecha de manera irregular, sin permiso y en terreno del municipio.

14 Jun 2016 - 5:01am

“Esto es del municipio, acá nunca tuvo que haberse construido, no hay permiso, no hubo nada. Averigüé en Planeación y esto es del Municipio, fue tomado de forma irregular por un particular. Mientras yo esté en la Alcaldía acá se respeta a la gente y se respeta al Municipio, este tanque no va”, dijo en forma enérgica el mandatario.

Así mismo, informó que el secretario de Desarrollo Rural, Emmir Aguilera, se reunió con la Personería y personal de Cortolima y la decisión de la CAR es que “no hay posibilidad que esos multifamiliares (Altos de Miramar) puedan tener agua de acá, porque está restringida, no hay agua pa’ más gente”, reiteró.

Jaramillo argumentó que el agua de la quebrada La Volcana de la que se surte el líquido, debe ser para los residentes del barrio (aún si legalizar) y la constructora del proyecto deberá esperar la culminación de las obras del Acueducto Complementario. “Ahí va haber agua para ellos, pero se tienen que esperar. No les van a quitar el agua a ustedes”, reiteró.

Y agregó: “acá tenemos que entender que el poder que estamos enfrentando es grande, pero no le tenemos temor. Ese señor de ahí compra alcalde, compra de todo, pero no a nosotros. Ustedes pueden contar conmigo porque yo no estoy a la venta. No le temo a los poderosos porque ustedes tienen la razón, si ustedes no la tuvieran tendría que decirles que no, pero los de allá (constructora) no tienen la razón, los de allá han tratado de apoderarse del agua de ustedes”, afirmó el Alcalde.

Así mismo, expresó la intención de adecuar esa estructura para bien de la comunidad. “Vamos a revisar cómo rompemos la tapa, llenamos el tanque de arena y adecuamos algo en este sitio, como por ejemplo el lugar de reuniones para seguir escuchándolos y atendiendo sus solicitudes”, indicó el burgomaestre.