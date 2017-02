“El tema de los diseños ya está superado”, Typsa

El nuevo gerente de la filial en Colombia responsable de la elaboración de los estudios para la construcción de los escenarios Juegos Nacionales, Jorge Alberto Salamanca, argumenta que no hubo ningún error en los diseños y que el Municipio pagó conforme a las tareas que se debían ejecutar.

31 Jul 2016 - 5:01am

El nuevo gerente de Typsa, Jorge Alberto Salamanca, quien es ingeniero civil con 22 años de experiencia en el campo, afirma que solo personas con amplios conocimientos y la capacidad técnica que cuenta la filial en el país, puede entrar a valorar y juzgar los diseños por los cuales el Municipio pagó 11 mil 500 millones de pesos a través de un contrato sobre el cual la Fiscalía cierne una investigación con cuatro capturados entre ellos el polémico abogado Orlando Arciniegas.

Salamanca, quien desde abril se encuentra dirigiendo los destinos de la consultora española, afirma que la casa matriz no conoció de esta grave situación sino hasta noviembre del año pasado y en la cual la puso su antecesor Luis Rodrigo Uribe Arbeláez.

Sin embargo, el documento de preacuerdo celebrado entre Arciniegas y la Fiscalía advierte que Uribe Arbeláez había viajado antes de noviembre de 2013 a España, al parecer, a solicitar autorización de la principal de pagar “coimas”, entre ellos, a Arciniegas.

El nuevo directivo afirma que desde octubre de 2014 se le advirtió al Imdri que los contratos de los escenarios deportivos nacionales no se podían ejecutar en condiciones normales y entre enero y marzo de 2015 había pasado de ser un reto a un imposible.

Según Salamanca, Typsa no está para otra cosa más que el lugar de éxito de donde nunca debió haber descendido por responsabilidad de Uribe Arbeláez, de quien señala abuso de confianza.

EL NUEVO DÍA: A Typsa se le ha hecho responsable desde la opinión pública de las fallidas obras de los Juegos Nacionales ¿cuál es la lectura que hace usted de esta situación?

JORGE ALBERTO SALAMANCA: Lo primero que me gustaría decir es que nosotros no somos contratistas, hay varios medios que nos relacionan como si fuéramos los responsables en la ejecución de la obra. Tenemos que tener claro cuáles son los actores en esta problemática. Somos los responsables de los diseños y en la medida que somos los ejecutores tenemos acotadas ciertas obligaciones técnicas y en un tiempo, pero la realidad fáctica es que técnicamente los diseños fueron aprobados en su momento dentro de los plazos establecidos por la autoridad técnica del contrato que no es otra que Coldeportes, quienes pueden o pudieron cuestionar en su momento.

END: pero los constructores afirman que los diseños tienen falencias...

JAS: Que lo digan los constructores tendría por lo menos que ser contrastado. Lo que ha sucedido con los diseños es que durante la ejecución de las obras como en cualquier otro proyecto pueden surgir dudas o ajustes, pero no porque los diseños estén mal hechos o mal concebidos.

Pero que el contratista alegue que por culpa de nosotros las obras no estén construidas es absolutamente absurdo. La realidad en que la obra tenga sus retrasos y los problemas que se hayan presentado es que las obras fueron contratadas casi 10 meses después de la programación propuesta.

Cuando arrancamos este proyecto en diciembre de 2013 nos metimos en un reto enorme de hacer los diseños en seis meses. No solo participaron ingenieros y personal de nuestra sede en Colombia, también tuvimos la necesidad de recurrir a recursos e ingeniería y colaboración tanto de España como de México para poder acometer estos estudios en el corto plazo, tuvimos que trabajar días de 20 horas durante cuatro meses porque para Typsa acometer este proyecto desde la parte técnica resultaba un reto y porque seguramente otras compañías no tenían la posibilidad de hacerlo, era un reto enorme y se tuvo que movilizar a mucha gente para trabajar.

END: Si los diseños no quedaron mal hechos qué explicación da sobre la piscina del complejo acuático del Parque Deportivo que no cumplió con la orientación Norte a Sur que se exige para competencias internacionales. Acá causó gran revuelo no solo por el hecho de que se pagó 11 mil 500 millones de pesos, sino que supuestamente se había contratado gente experta de España...

JAS: Los diseños tuvieron varias fases, la primera que era de cuatro meses tenía un diseño avanzado, conceptual de alguna manera y era el proyecto macro concebido desde la ingeniería y de las necesidades de los escenarios deportivos, era la primera propuesta que debía hacerse, en esa propuesta hubo la necesidad de hacer distintos ajustes y es donde entra Coldeportes y que muy seguramente en ese momento fue una de las observaciones que salió, pero posteriormente el proyecto va cogiendo forma y se va materializando más y detallando más. Los estudios y diseños van evolucionando y es posible que en esa primera aproximación la piscina haya quedado para el otro lado.

END: Usted dice que la entrega de los diseños fue una aproximación y nada concreto o real...

JAS: Lo que quiere significar esto, es que la definición del proyecto y del área técnica fue de Coldeportes, desconozco en este momento el hecho de que la construcción tenga una orientación distinta a la que debería tener en su momento, tuvo que haber sido Coldeportes que debió habérnoslo advertido.Además, hago una precisión cuando digo conceptual y lo lee el 90 por ciento de los lectores va a entender que es una aproximación, pero si lo lee un ingeniero nos crucifica.

Lo que quiero decir es que los diseños que entregamos en junio eran los diseños definitivos y desde el punto de vista nuestro como una propuesta hacia nuestro cliente de desarrollar un proyecto, ahora, nuestro cliente tenía la obligación de revisar esa propuesta porque puede haber distintas concepciones desde el principio y pudimos por la razón que sea no haber interpretado correctamente la necesidad de algunos de los escenarios; es más, para poder llegar a ese ajuste a los diseños el contrato previó someter ese proyecto tanto a Coldeportes como a las federaciones, era nuestra propuesta definitiva, pero que era susceptible de ajuste someterlo en los siguientes dos meses.

END: Usted habla como si Typsa tratara de decir que la culpa es de Coldeportes...

JAS: No sé porqué dice culpa, la responsabilidad de avalar los diseños técnicos fue de Coldeportes y a mi modo de ver, lo hizo bien. Lo de la piscina considero que es un error de concepto si se quiere, importante en la medida en que de día podría ser no conveniente, pero si es por la tarde puede ser conveniente, no sé hasta qué punto eso, a lo que se le ha dado tanta relevancia, la tiene.

END: La tuvo porque el Municipio pagó unos estudios altamente costosos por un personal supuestamente altamente calificado, incluso se cuestiona si realmente todo ese personal que se contrató en España y ahora en México visitó el terreno.

JAS: Quiero insistir en que técnicamente los diseños fueron revisados conjuntamente con Coldeportes que era la entidad técnica idónea para hacer una revisión, es posible que en esa revisión hubiera habido algún asunto que se nos hubiera pasado y que eventualmente en la construcción de obra pudiera haber sido objeto de alguna observación, pero cuando se dice es que la culpa es de los diseños o la culpa es de Coldeportes, no, esos diseños cuentan con un trabajo conjunto serio entre la autoridad competente y nosotros.

END: usted dice que Coldeportes fue la entidad encargada de revisar y aprobar técnicamente los diseños ¿qué papel jugó el Imdri o el Municipio quien asumió la supervisión del contrato a través del ingeniero Mauricio Campos del Cairo? El abogado Orlando Arciniegas dijo que este proyecto no requería interventoría.

JAS: Nuestro interlocutor siempre fue Coldeportes, la supervisión que hizo la Alcaldía, la entiendo más como de tipo administrativa - contractual porque realmente desde el punto de vista técnico una persona no puede atender y no porque no esté capacitada, no conozco las especialidades de la persona, pero solo una entidad técnica y con amplio conocimiento específico sobre esto podía hacerlo.

Los sobrecostos

END: Siempre se ha hablado de que hubo sobrecostos en los diseños, la Secretaría de Infraestructura indicó en una oportunidad que costarían cinco mil millones de pesos.



JAS: Hay varias metodologías y que cueste 10 o 20 mil o que sea cinco mil ese no es el punto, el punto es que los diseños están ajustados a los precios del mercado, 15 o mil pesos pueden ser poco o mucho en función de lo que haya que hacer y sobre todo en las condiciones en las que usted tiene que ejecutar esos proyectos, una primera aproximación muy fácil es si esos diseños estaban sobredimensionados o no es el mismo valor de las obras, unas obras que se acerquen a un 10 por ciento en función de la complejidad es el primer indicativo de que los diseños se ajustan al valor.

Otra aproximación sería en función de los recursos y los tiempos y para hacer ese balance existe un valor y es el factor multiplicador, en función de las condiciones en que se ejecute el contrato. Un factor multiplicador de 2.2 puede ser muy alto para un contrato si tiene muy bien acotado los costos indirectos y tiene muy bien definido los costos directos. Un factor multiplicador de dos y tres por sí solo no dice nada o que un contrato esté sobrevalorado o no.

En este caso en el que el contrato no fue de cuatro meses al menos iba a ser como poco de seis para hacer los ajustes, y de al menos de unos 16 meses para la construcción de las obras. Estamos hablando de 22 meses, pero la administración y el presupuesto que se nos presentó fueron en un plazo de cuatro meses con un factor de 2.6, al hacer la multiplicación y al compararlas con las obligaciones nos da el valor. Sin lugar a dudas el costo de los diseños se ajusta a los precios de mercado, puede parecer para las personas que no saben que no, pero la realidad fáctica es otra.

END: Justamente menciona el factor multiplicador y según documentos que obtuvo el señor Eduardo Bejarano se evidencia que pese a que ustedes aplicaron un factor multiplicador del 2.6 a personas que en el contrato se pagarían a 20 millones de pesos mensuales, realmente no se les cancelaba más de cinco millones de pesos ¿No es esto inflar un contrato en estos términos?

JAS: Uno es la manera es cómo la administración considera que hay unos recursos y con base en estos obtiene un producto, cada empresa en función de los recursos propios que tiene, tiene un factor multiplicador distinto al que la entidad establece como su factor, pero en función de los recursos y de la manera como la empresa ejecuta el contrato tiene un factor multiplicador distinto.

Además, no puedo estar pensando en proyectos que me vayan a durar cuatro meses, Typsa es una compañía que tiene contratados al menos 80 ingenieros de planta y con base en esos recursos que hemos logrado construir, es que podemos participar. Que alguien venga coja mis costos después de que se hacen los diseños y diga eso, es una situación que no puede ser objeto de cuestionamiento aparte de ser un ejercicio inoficioso no tiene ningún sentido, cada empresa en función de recursos y posibilidades ejecuta los dineros.

END: ¿Es decir que lo que se plasmó en el contrato ustedes lo acomodaron a discrecionalidad o a favor de la empresa?

JAS: Lo que estoy diciendo es que la realidad de la ejecución del mismo trabajo es distinta para cada empresa, pero en la realidad cada uno tiene un factor multiplicador de ejecución distinto.

Es decir, si tengo contratado desde hace un tiempo un ingeniero que cumple ciertos requisitos para ejecutar diseños y lo tengo contratado desde hace mucho tiempo, cuando yo entro a preparar mi oferta no le pongo a esa persona ese costo, yo le pongo el costo mío pero eso no necesariamente quiere decir que como me cuesta menos le voy a poner menos en el valor de la oferta, porque hay otros profesionales que la empresa considera que cuestan un punto más pero a mí me sale el doble traerlo; caso concreto, muchos especialistas que vinieron desde España y estuvieron en Ibagué para hacer esto, esa otra parte es la que compensa.

END: La Red de Veedurías Revisar y el analista Eduardo Bejarano han llegado a cuestionar si los 26 profesionales que Typsa refiere haber contratado desde España si arribaron a Ibagué para la formulación de los diseños porque las piscinas darían fe de que no...

JAS: Hay suficiente documentación de visita de nuestro personal de España aquí, hay registros de hotel y que dan fe de nuestra presencia acá no solo desde la formulación del proyecto y los ajustes aceptados por Coldeportes, sino hasta hace 15 días y quiero insistir en que los diseños son buenos y no porque yo lo diga y ni siquiera porque Coldeportes les haya puesto la firma, sino porque tuvieron un trabajo en conjunto de seis meses y estuvieron muchas personas para que fueran bien formulados, la primera advertencia que le hicimos al Municipio en octubre fue porque esto bajo condiciones normales no se podía hacer, y les digo, desde diciembre ya sabíamos que esto había pasado de un reto a un imposible.

END: ¿Por qué no salieron a los medios a advertir de esta situación? El alcalde Luis H. insistía en que sí se podían culminar...

JAS: A partir de octubre cuando se había concluido nuestra participación conjunta con Coldeportes y cuando definitivamente nuestros diseños fueron aprobados teníamos todavía preocupación, y así lo advertimos, esto no está siendo el proyecto en que nosotros arrancamos, en diciembre ya no porque nos habían asegurado que la construcción iniciaría a mas tardar en diciembre de 2014, pasó diciembre, enero y febrero, dijimos esto no puede ser y en enero enviamos estas cartas y las advertencias sobre que las obras o la consecución total de las obras del proyecto no iban a ser posibles, lo advertimos en octubre, las cartas tenían un tono, a pesar de que era respetuoso, se entiende como desesperado.

END: ¿Cree que Luis H. le mintió a la ciudadanía?

JAS: Desconozco si el alcalde conoció de la carta porque estas comunicaciones fueron radicadas al Imdri y para poder plasmar estas preocupaciones, para llegar a esto, hubo reuniones y comités. No puedo asegurar si esto fue conocido oportunamente por el alcalde, pero al menos la entidad sí estuvo muy consciente de nuestra preocupación desde octubre de 2014.

END: ¿En resumidas cuentas, el Imdri le habría mentido a los ibaguereños?

JAS: Claro y absolutamente, esto era una formalidad de una situación que se venía tratando en muchos comités previos. No se puede decir que el Imdri no fue advertido.

La evasión de Uribe

END: La Contraloría en informe de auditoría a finales de 2014 reveló que dineros del anticipo, es decir, cerca de dos mil 499 millones de pesos, habrían sido empleados en la inversión de divisas....

JAS: Desconozco el informe, pero la Contraloría es libre de interpretar la información que tenemos. En relación con lo que nosotros hacemos dentro del ejercicio de la compañía, no de este proyecto, es tener que con la casa matriz movimientos de tipo financieros, no tiene que estar ligado a un proyecto en particular. Lo que sucede en la relación entre la casa matriz y la sucursal es que permanentemente hay entrada y salida de divisas,

END: Lo traigo a colación porque lo que se especuló es que posiblemente Typsa había incurrido en peculado por apropiación y que pudo poner en riesgo recursos públicos en aspectos distintos a los establecidos a los fines del contrato.

JAS: Eso es materia de investigación y queremos que concluyan rápidamente para dar las explicaciones. Para nosotros han surgido actuaciones del anterior representante legal que nos tiene completamente atónitos.

END: Usted habla que las actuaciones de Luis Rodrigo Uribe, los tiene sorprendidos, cuando la casa matriz y la sucursal prenden las alarmas por lo que destapó la Contraloría....

JAS: Fuimos advertidos de la situación a finales de 2015 pero no por cuenta del propio Luis, sino de las actuaciones que desplegó creo que la Contraloría en los meses de octubre y noviembre y en ese momento ningún directivo de la compañía estaba enterado de la situación que aquí estaba pasando. Fue absolutamente oculto para los directivos de la compañía lo que ocurría, pero cuando se enteran desde ese mismo instante Luis Uribe fue obligado a dar explicaciones y empieza a informar de la situación, pero de manera un poco alejada a la realidad de lo que hoy estamos descubriendo y desde nuestra investigación interna que empezamos fue que hemos venido entendiendo la situación. Pero en medio de esta intervención Luis Uribe desaparece.

END: ¿Es decir que Luis Rodrigo Uribe Arbeláez no renunció al cargo en Typsa?

JAS: Lo que sucedió es que en medio de la investigación interna y de que se llama a Luis Uribe a rendir cuentas e inicia el proceso que está conduciendo muy cerca a lo que está descubriendo la Fiscalía, desaparece. Nosotros no pudimos concluir nuestra investigación interna con él.

END: ¿Es decir, Uribe se evadió?

JAS: Se fugó, desapareció. un día a mediados de febrero llegó y dijo hasta luego como se despedía todos los días en los cinco años anteriores, pero al día siguiente no llegó, y al siguiente tampoco llegó, fuimos a buscarlo a su casa y lo que supimos después de esa situación es que apareció en España y luego por fortuna de todos decidió entregarse a la Fiscalía, pero en medio de la investigación que adelantamos Uribe desaparece. Nosotros tenemos absoluto desconocimiento cuál es el paradero y la situación de Luis Uribe y no sé en qué parte del planeta se encuentra Luis.

END: Sus declaraciones dan a entender que todo sucedió a espaldas de la Junta Directiva y prácticamente Uribe es el villano de la historia, pero resulta cuestionable que Typsa que maneja más de 80 ingenieros no hiciera una auditoría.

JAS: El seguimiento a la gestión que se hace a los proyectos desde el punto de vista financiero y económico, es un registro que se hace de manera mensual, lo que pasa es que dentro de los distintos proyectos y de todo el negocio es posible ocultar esto, eso es una posibilidad, eso lo puedo hacer yo, no lo haré por supuesto, pero es muy complicado en una empresa que puede tener al tiempo la ejecución de unos 20 proyectos controlarlo, pero los registros se hacen permanentemente pero a no ser de que haya un indicio o que haya problemas de tipo financiero pero es muy difícil de detectar.

END: Usted es reiterativo en que el contrato era de cuatro meses y por ello su valor, pero en las declaraciones que entregó Wilmer Manchola a la Fiscalía, Typsa empezó a trabajar los diseños desde agosto casi tres meses antes de la adjudicación y firma del contrato...

JAS: Puede ser cierto, pero Typsa, la organización no tiene conocimiento de esta situación sino hasta finales del año 2015. Es posible y hay indicios que pueden involucrar a Luis Uribe, pero es absolutamente ajeno a la organización. Nosotros nos enteramos de un proceso licitatorio a finales del año 2013 en que el que representaba para la compañía una ventaja competitiva frente a otras empresas. Eso es todo lo que nosotros sabemos.

END: ¿Prevé Typsa iniciar alguna acción contra Luis Rodrigo Uribe Arbeláez?

JAS: Queremos esperar a que las investigaciones concluyan, pero hay muchas explicaciones que dar, hay una indignación profunda y sinceramente, estamos considerando jurídicamente que esto no quede impune, aquí no puede haber impunidad frente a lo que hizo en contra de la compañía.

Preguntas y respuestas

END: A raíz de las declaraciones dadas por algunos testigos en las audiencias sobre el vínculo entre Orlando Arciniegas y Luis Rodrigo Uribe, mucho antes de que fuera adjudicado el contrato ¿qué conoce usted del polémico abogado?

JAS: Tenemos entendido que fue un asesor de la anterior administración, pero no tengo más información. Nos hemos concentrado en organizar nuestra casa y entender hasta dónde Luis Uribe es responsable de las acciones en contra de nuestra compañía. De Orlando Arciniegas no tenemos conocimiento, excepto de lo que se dice en los medios de comunicación.

END: Cómo valora Typsa la situación y el panorama con respecto a la no terminación de las obras y los fallidos diseños de los escenarios...

JAS: Los diseños no son la causa de esta situación, de esta catástrofe, porque realmente es una situación muy infortunada. Pero a los fallidos diseños yo pido que no se le dé juego porque en verdad eso no es cierto y además porque los actores que están cuestionando los diseños no son los calificados, repetir eso está muy mal.

Nosotros cumplimos con nuestro contrato, estamos en este momento en un proyecto que infortunadamente tiende a la catástrofe, pero nuestra participación en esto es menos del 10 por ciento en la problemática. Somos dentro de todos los actores quienes estamos cargando con todo el peso de la opinión, pero esperamos y estamos confiados de que esta situación se revierta...

END: ¿En contra de quién?

JAS: De quienes determine la justicia, que caíga en cabeza de quienes tenga que caer, naturalmente esto nos salpicará, pero tenemos todos los argumentos para dar las respuestas y quedar donde merecemos estar. Nosotros no estamos para menos, de estar en todo el país asumiendo retos y ser exitosos a nosotros no nos cabe nada distinto que lograrlo. No nos queda nada distinto que seguir creciendo y seguir demostrando que estamos para mucho más. Creemos que el tema de los diseños ya es un tema superado.

END: ¿Qué decirles a los ibaguereños?

JAS: Compresión, entendemos la indignación que tienen los ibaguereños con el proyecto, pero no es apropiado que nosotros que fuimos los únicos que cumplimos dentro de los plazos y la calidad en los diseños se nos señale como los culpables de esta situación, realmente más colaboración y más compromiso con el proyecto no se nos puede reclamar; indignación, rabia sí, pero nosotros hemos guardado silencio ante tanta calumnia y desinformación ha sido por respeto a las investigaciones.

END: El Municipio quien es el representante de víctimas en los procesos que adelanta la Fiscalía advirtió que pediría a la Juez que vincule a Typsa y que se le quite su personería jurídica...

JAS: Somos una empresa dedicada a la ingeniería, somos actores principales en muchos proyectos de ingeniería en el mundo, una situación como esa pues no va a ser.

Nosotros no tenemos por qué cargar indefinidamente con las actuaciones de esta persona que nos defraudó con la confianza que se le depositó, seguiremos estando presentes no solo aquí sino en todo el país. Hemos aprendido a no desfallecer así nos llueva; seguimos en la mesa, atentos, pendientes en el proyecto. Hemos colaborado con las investigaciones para que concluyan, nuestro mayor compromiso es lo mejor que podemos hacer y es lo que hacemos ahora.

END: Hay alguna intención de la casa matriz de recoger su filial en el país.

JAS: No hay ningún señalamiento en eso y le puedo decir que mientras yo esté haré lo que esté en mis manos para fortalecer la empresa y devolverla a la posición de la que nunca debió haber salido. Tenemos en ejecución más de 20 proyectos, estamos cumpliendo bajo una perspectiva y confiando con las investigaciones, será un episodio muy doloroso, pero del cual la sucursal deberá salir favorecida.

Dato

Según Typsa y revisados los documentos señala que la disposición de la piscina fue consensuada por todos los intervinientes en la fase de diseños: Imdri, Typsa y Coldeportes. Además, la disposición propuesta, este-oeste, permite una conexión entre las piscinas antiguas y las nuevas, que si hubiera sido norte-sur, habrían quedado completamente desconectadas, puesto que el edificio habría quedado localizado interrumpiendo esta conexión. Resalta que no existe ninguna determinación ni recomendación en ninguna normativa nacional o internacional en relación a la orientación que debe tener una piscina olímpica (Fina).