Consulta popular minera en Ibagué debe seguir ‘sorteando’ retos para lograr su fin

Desde hace seis meses se emprendió un largo camino para obtener la posibilidad de decidir sobre temas que generalmente eran del orden nacional. Ahora queda que la ciudadanía responda a este llamado.

1 Ago 2016 - 5:01am

La semana anterior se conoció de manera informal que el Tribunal Administrativo del Tolima, habría entregado la viabilidad al Municipio para realizar una consulta popular que está enfocada en la minería, ahora se está a la espera que esta respuesta sea entregada oficialmente al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, el presidente del Concejo Municipal, Camilo Delgado y a la Registraduría Municipal.

Una vez se surta este paso, la tarea de los que respaldan el No de la pregunta formulada en la Consulta, “¿está de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística en el municipio?”, será lograr que se dirijan a las urnas mínimo 130 mil personas inscritas para votar en Ibagué y de esta cifra, más de 65 mil personas entregue su respuesta negativa. Si no se cumplen estas dos condiciones la consulta se caería.

Sabiendo que el reto es grande, los ambientalistas confían en el proceso de sensibilización que han realizado durante los últimos meses sobre la preservación de los recursos naturales, “a través del Comité Pro consulta, hemos venido informándole a la gente por qué queremos realizar la consulta popular, cuáles son los argumentos técnicos y científicos para oponerse a la gran minería o minería contaminante que el Gobierno nacional quiere realizar en el territorio ibaguereño”, indicó Alejandro García, representante del Comité Pro consulta.

Igualmente, desde la Administración municipal, se ha venido exponiendo el tema en los encuentros que se hacen en barrios y comunas, en estos espacios se está invitando a que los ciudadanos le digan no a la ‘locomotora minera del Gobierno nacional’ y a que crean en la propuesta de una Capital sostenible.

Para el mandatario de los ibaguereños, Guillermo Alfonso Jaramillo, el objetivo es alcanzar “un territorio sostenible, sobre la base de tener una visión y misión de una ciudad verde, saludable, productiva y en paz”.

Del mismo modo, esta propuesta que espera movilizar la tercera parte del censo electoral (para 2015 en Ibagué había 392 mil 450 potenciales electores), tiene además de los ecologistas y personas de distintos sectores sociales, el respaldo de los partidos políticos Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde. Avales que entrega la confianza de que la consulta se podría sacar adelante.

¿El mismo día del plebiscito de la paz?

Otro de los datos en los que se tiene que pensar, es la fecha en la que se convocará a los electores a las urnas, con respecto a este tema la Ley Estatutaria 1757 de 2015, indica en el artículo 33 que “la Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado para ello”.

Con respecto a esta parte del proceso, García indicó que están a la expectativa de la fijación de la fecha y de los cronogramas que definan la Registraduría Nacional y la Alcaldía de Ibagué, “siempre hemos solicitado garantías prudentes para poder hacer un verdadero ejercicio democrático”.

Por otra parte, el Alcalde indicó que “sería muy interesante que pudiera ser al mismo tiempo (con el plebiscito) para no tener de ninguna manera que hacer gastos dobles, sería interesante que el plebiscito y la consulta fueran juntas, nosotros por ejemplo, tenemos acuñado un eslogan sí a la paz no a la mina, y sería un ahorro de dinero y especialmente una posibilidad para que la gente participe a nivel municipal y nacional, en decisiones históricas”.

No obstante, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, habría indicado en un medio radial que según la Reforma Electoral de 2011 se estipula que ningún plebiscito podrá acumularse con ningún otro proceso electoral.

También en la Ley estatutaria 1757 de 2015 se precisa “para el plebiscito (…) no podrá coincidir con otra elección”. Esto indicaría que es poco probable que el plebiscito se haga el mismo día de la consulta minera.

Ante la imposibilidad el burgomaestre indicó que “no importa, así sea de manera independiente se harán los dos eventos”.

Sin embargo, otra razón que dejaría a un lado esta posibilidad de acompañar las dos consultas populares, es que es difícil que el Gobierno del presidente Santos, que ha impulsado la locomotora minera en Colombia, permita anexar al plebiscito esta iniciativa ciudadana, que claramente se opone a la

megaminería. De todas maneras, estos temas están por gestionarse.

A esto se suma que hoy se sigue desconociendo la fecha en la que se consultará a los colombianos sobre los acuerdos en La Habana y que aún el presidente Santos no ha definido la pregunta que hará en las urnas.

Reto

* Definir la fecha de la consulta que puede ser en los siguientes tres meses o cuando la Registraduría lo estime necesario, teniendo en cuenta que será un proceso de elección que no estaba programada presupuestalmente.

* Convocar a mínimo 130 mil ibaguereños a las urnas en tiempo no electoral para que la consulta sea validada y lograr que más de 65 mil personas entreguen su voto por el no.

* Llamar el apoyo de los distintos sectores, para que le digan No a la iniciativa nacional de Locomotora minera, especialmente a los trabajos de explotación a cielo abierto. Es poco probable que el partido Conservador y el Centro Democrático se unan al No.

* La Administración municipal, además de llegar directamente a las comunidades, indicó que se necesita exponer el tema en medios de comunicación, pero en este punto se debe recordar que ha tenido desacuerdos con algunos líderes de opinión.

* Indiscutiblemente, en las convocatorias electorales se pone a prueba el pulso de las ‘maquinarias políticas’, en esta oportunidad se medirá el trabajo que han realizado los ambientalistas y la confianza que tienen los ibaguereños en el Alcalde.

* Aunque se tiene como medidor de participación la masiva participación en la Marcha Carnaval, el Comité Pro consulta es consciente que parte de ellos son jóvenes que no tienen aún edad electoral, motivo por el cual esperan contar con el apoyo de los padres de familia.

Oportunidades

* Posicionar a Ibagué como una ciudad verde, aprovechando la riqueza natural que tiene, también crear políticas encaminadas al turismo y ecoturismo.

Blindar los recursos hídricos que abastecen la Ciudad, como son el río Combeima y Coello, al igual, que son fuentes indispensables para el riego y producción de 27 mil hectáreas.

* Fijar un precedente jurídico a nivel departamental y nacional, que demostraría que los territorios pueden decidir sobre aquellos temas que afectan las vocaciones propias.

* La Capital tolimense sería el segundo municipio en el Tolima que se movilizó para sentar su posición sobre asuntos mineros, lo que se convertiría en ejemplo a seguir, para otras poblaciones y regiones.

Posibles costos

El registrador nacional Juan Carlos Galindo, en diálogo con RCN Radio, explicó varias dudas que se han generado alrededor de la Consulta.

Con respecto a los tiempos, se estimaría que la organización tardaría cerca de dos meses y que se deberá solicitar recursos al Ministerio de Hacienda porque al no estar en el cronograma esta actividad electoral, la Registraduría no había tenido en cuenta dicho gasto.

Precisó: “Hemos hecho unos estimativos con base en el censo electoral que son 392 mil ciudadanos habilitados para votar y con mesas de votación de mil personas estaríamos alrededor de las 400 mesas en 71 puestos, esto puede costarnos aproximadamente 650 millones de pesos”.

Asogravas opina

A pesar de que la consulta es muy clara en estar orientada a temas que generan afectaciones a los recursos naturales, actividades como la explotación de material de arrastre, pueden generar en el futuro también este tipo de consultas. Con respecto a ello, Carlos Fernando Forero, director General de Asogravas, indicó que está a la espera de conocer el fallo, para determinar específicamente cuál fue la respuesta que entregó el Tribunal Administrativo del Tolima.

A pesar de que Ibagué tiene pocos títulos otorgados en esta materia, en total el Departamento le entrega el 80 por ciento de materiales de construcción a Bogotá y Cundinamarca.

Además, “como en el caso del oro no utiliza técnicas de cianuración no requiere tratamiento físico químico y es poco contaminante, en ese orden de ideas el alcance de la consulta no está dirigido a la industria de material de construcción. Esperamos el fallo completo y también que la actividad de materiales no se vea involucrada directamente en la consulta”, dijo Forero.