Habrá cobro de nuevos impuestos para 2017, pero proporcional a ingresos de las familias

El Alcalde le apuesta a la actualización catastral y la plusvalía para que quienes más devenguen generen mayores tributos, pero a todos sin excepción se les generará nuevas tarifas.

10 Ago 2016 - 5:01am

REDACCIÓN LOCAL

El Gobierno actual ha propuesto la ejecución de varios proyectos y hecho algunos anuncios ambiciosos: la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales por 150 mil millones, la pavimentación de 56 mil metros cuadrados en vías nuevas, reparcheo en 450 mil metros cuadrados, entrega de subsidios para vivienda VIS y VIP entre otros, y la solicitud de empréstitos por más 95 mil millones de pesos.

Sin embargo, el Municipio no tiene recursos más allá del presupuesto destinado a cubrir sus gastos de funcionamiento y plantea no solo acudir a Alianzas Público Privadas, sino también al aumento de impuestos para trasladar a hechos concretos los proyectos.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo reconoció que a partir del próximo año a los ibaguereños les ‘tocará’ meterse la mano al bolsillo para apalancar obras con retrasos de casi 15 años.

Según Jaramillo, la implementación de la valorización, plusvalía, sobretasa ambiental y la actualización catastral arrancarán en 2017, pero proporcional al ingreso de las familias.

“Yo nunca dije que esto iba a ser fácil, sino que aquí todos tenemos que poner, los que poco tienen poco ponen, y los que mucho tienen mucho van a tener que poner”, reiteró el Alcalde en entrevista entregada a medidos locales el lunes.

Jaramillo hizo estas declaraciones después que anunciara la contratación de los estudios para la construcción de la Carrera 13 y que partirá desde el Centro hasta Cañaveral, abriendo paso por el sector de Calambeo.

No obstante, la Administración prevé que el incremento sea gradual y que quienes más renta generen sean los que mayor aportes hagan. Por ello la necesidad de adelantar la actualización catastral ya que existen 17 mil predios que aún registran como lotes cuando hoy son torres de edificios que oscilan entre los dos mil y tres mil millones de pesos.

“Todas las ciudades, si usted va a Bucaramanga, Medellín y Bogotá han evolucionado con base en algo que tenemos nosotros que instaurar acá paulatinamente, que son la valorización que ya tenemos el estatuto, la plusvalía que no quieren pagar los señores que ingresaron aquí mil 600 hectáreas, sus predios se valorizaron 10 veces más y entonces no quieren pagar la plusvalía. Viene la valorización que son para los que más tienen y los que no tienen no van a pagar”, recalcó Jaramillo.

Así mismo, el aumento del uno por ciento para la sobretasa ambiental que se facturará con cargo al pago del impuesto Predial.

“A dónde se va a ir este año, a los sitios de mayores ingresos pero no puede haber que una casa, comercialmente la más malita, valga al menos dos mil millones de pesos y estén pagando catastros entre 100 y 150 millones cuando la ley dice que el catastro debe ser el 60 por ciento del avalúo comercial”, reiteró Jaramillo.

Las vías que proyecta el Gobierno municipal en el mediano plazo serían la construcción de la calle 103 que va desde Progal hasta la vía Picaleña, la diagonal que sale desde Santa Inés y termina cerca del Éxito y la doble calzada entre el Progal hasta El Salado.

“Si queremos hacer vías nadie nos va a regalar la plata y menos el Gobierno nacional que si puede nos va ayudar en algo (...) pero si no son los que tienen, los que van a aportar en el progreso y el desarrollo de la ciudad va a ser muy difícil que podamos hacer todo lo que hoy nos están exigiendo y que no se hizo en los últimos 15 años: recuperar la malla vial, hacer viaductos, hacer deprimidos, hacer nuevas vías (...) no queremos hacer proyecticos de pronto para favorecer al amigo de Guillermo Alfonso Jaramillo, sino proyectos que puedan favorecer a la comunidad en general”, sentenció el Alcalde.