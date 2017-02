“La Feria Ibagué Negocios y Moda no es un negocio particular”, Mendoza

Julio César Mendoza, miembro de Cormoda y presidente del Comité organizador de la Feria dijo que no hay cifras oscuras en la proyección de negocios del encuentro comercial.

14 Ago 2016 - 5:01am

EL NUEVO DÍA: ¿El cambio del nombre de la Feria se hizo para borrar la mala imagen que quedó del evento y de Cormoda el año anterior?



JULIO CÉSAR MENDOZA: Realmente el cambio de nombre de la Feria se venía analizando desde versiones anteriores. Lamento que por desconocimiento algunas personas tengan que decir esas cosas, pero esto obedece a un plan estratégico y a un análisis profundo de los cambios que ha tenido la Feria.

END: ¿A qué cambios se refiere?

JCM: La Feria en estos primeros años se dedicó a traer clientes para maquila, por eso le pusimos Ibagué Maquila y Moda, porque el 80 por ciento de las empresas eran maquiladoras y estaban trabajando a un 35 por ciento de la capacidad instalada. Eso fue cambiando, ya esas unidades productivas no solo se dedicaban exclusivamente a maquilar sino que empezaron también a producir paquete completo que es agregarle la materia prima a la mano de obra y vender el producto, pero siempre con la marca del contratante. Y luego también empezaron a proponer otras empresas, colecciones completas que es vender el paquete más el diseño, pero con la marca del cliente.

Aquí hay un movimiento nuevo con los diseñadores de prendas de vestir y es que ellos han buscado el negocio desde el punto de vista de proponer creatividad, de proponer innovación y vender marca. Esos nuevos empresarios empezaron a proponer en una escala de valor e hicieron que los maquiladores bajaran a una proporción cercana a un 50 o 55 por ciento de la composición total de esas unidades productivas.

Y eso es bueno para la región porque hay más agregación de valor (…) nosotros en este momento tenemos una capacidad utilizada de 65 por ciento.

END: ¿Es cierto que con la Feria se benefician unos pocos empresarios?

JCM: Nunca la Feria ha sido un negocio particular ni lo es, como tampoco lo es la Corporación Moda del Tolima, como tampoco lo es el Cluster Textil, ni lo fue. Esto es un trabajo de gremios, de asociatividad, de cooperación.

Le voy a responder por mí: Yo soy un empresario de 30 años, empecé como maquilador y después también tuve marca, y hoy hago paquete completo y colecciones completas y las vendo a nivel nacional, yo no vendo acá (en la región), y estoy exportando a Costa Rica, mi empresa cumplió 30 años este año, ocupo 90 trabajadores directos y 150 indirectos en talleres satélites que subcontratamos nosotros, en confección y en otras actividades del sector.

Desde que nació la Feria en 2009, uno de mis clientes más importantes ha sido el Grupo Éxito, pero no desde la Feria Ibagué Maquila y Moda, tengo 18 años de estar trabajando con el Grupo Éxito y de fabricarles a ellos bajo la unidad de maquila y ahora de paquete completo.Entonces por ese lado nadie puede decir que mis negocios o los de Caribean fueron obtenidos por algún beneficio de la Feria, no, yo ya tenía mi cliente y mi cliente viene a la Feria, claro, y yo lo comparto, no es solo cliente mio, aquí trabaja con cuatro y cinco empresas de prendas de vestir.

Entonces, no estoy jamás en plan de obtener ningún tipo de lucro, sino ando en el plan de dinamizar el sector como líder gremial.Esos empresarios, al igual que yo, no están buscando absolutamente ningún lucro personal al participar en Ibagué Negocios y Moda, o al participar como socios de Cormoda, en absoluto, puedo dar fe de eso y pueden las personas ver la forma en que ellos trabajan.

END: ¿En qué cree que falló la dirección pasada de la Feria?

JCM: Se pretendió hacer, es una lectura que hice cuando llegué de nuevo a Cormoda, una feria mucho más grande, digamos, de más categoría, como más espectacular.

Pero en ese afán de llegar a hacer una Feria mucho más grande, de mucha más repercusión, se cayó en errores porque se sobredimensionó. Entonces, como los aportes del sector privado se recaudan de los aportes que hacen los empresarios que participan en la Feria, a través de Cormoda, que son los stand, los desfiles de moda y la publicidad de la Feria, quienes estaban al frente en su momento, esperaban que ingresaran más recursos a la Feria.

Y en el momento en que esos mayores recursos de participación de los empresarios privados no se dieron, faltó haber apretado el gasto, contener el gasto (…) y esa fue la mayor equivocación del Director anterior.

END: ¿Se vieron comprometidos recursos públicos?

JCM: Era gasto de Cormoda, quiero hacer la aclaración y soy reiterativo en eso, porque los recursos públicos que entregó Gobernación y Alcaldía obedecían, de acuerdo a los convenios firmados entre Cormoda y cada una de las dos entidades, a un presupuesto preestablecido antes de empezar a ejecutar la Feria.

Todos los ingresos se hacen con un presupuesto, rubro por rubro en qué se va invertir y cuando Cormoda entregó los informes técnicos y financieros a las instituciones, entregó las cuentas de acuerdo a esos rubros.

Y se le entregaron a los dos entes y sus supervisores revisaron en su momento las cuentas y como el dinero no se termina de desembolsar hasta que no se presenten los informes técnicos y financieros, los entregaron cuando ya los habían revisado y le pagaron a Cormoda.

A la fecha de hoy, 11 meses después de haber pasado la Feria y creo que unos nueve meses de haberse presentado los informes a la Gobernación y a la Alcaldía, no hay un solo reclamo por las cuentas de la Feria de parte de las dos instituciones, quiero ser muy claro en eso y muy reiterativo.

Con respecto a los informes que presentó la auditora de revisoría Fiscal a la Asamblea sobre los recursos de Cormoda, en ningún momento se comprometen los recursos públicos.

END: ¿Entonces hubo presuntos malos manejos en la dirección de Cormoda?

JCM: Se compromete al Director anterior, porque hizo unos presuntos malos manejos que fueron denunciados ante la Fiscalía, para que se averigüe si el señor tuvo o no responsabilidad en eso y entrar a seguir todo el procedimiento.

La contadora como el revisor detectaron, por ejemplo, que él (Aranda) manejó la tarjeta de crédito en algunos asuntos personales como comprar en un supermercado algo para él o en un almacén una ropa para él.

Él después cruzaba las cuentas y decía que del sueldo le descontaran, pero aún así, al final quedó con unos anticipos sin legalizar y se pasó a investigar.

Pero también con la misma tarjeta, y hay que aclarar eso, pagó cosas que sí eran del evento. Me acuerdo que en los medios nombraban mucho que una fiesta por allá en Ukelele, pero es que allá fue el lanzamiento del evento, sí tenían que pagar la cuenta con la tarjeta, esos estaban entre los gastos autorizados para él.

END: Y en cuanto a los recursos de la CCI...

JCM: Con la Cámara, como bien lo explicó el doctor Huertas ante los medios de comunicación hace unos meses, se firmó un convenio como siempre lo hacía con Cormoda.

Eran 10 actividades que tenía que realizar Cormoda para el programa Cluster Textil, una de esas 10 obligaciones era la feria Ibagué Maquila y Moda. Por esa obligación se le entregó un informe a la Cámara en su momento y la entidad lo dio como cumplido.

El presupuesto de ese convenio con Cámara de Comercio para las actividades del Cluster fue de 95 millones de pesos y ese presupuesto se dividió en las 10 iniciativas por nueve millones 500 mil pesos cada una.

A la Cámara se le entregó un informe en el que se específico en qué se gastaron esos nueve millones 500 mil pesos.

END: ¿A cuánto ascendieron las pérdidas de Cormoda?

JCM: Al final, producto del problema de la Feria, a Cormoda le quedó un déficit el año pasado de alrededor de 102 millones de pesos. De la Feria como tal, la pérdida sí ascendió como a 140 millones de pesos.

END: ¿Cormoda le debe a proveedores?

JCM: La Asamblea dijo, vamos a honrar las deudas de la Corporación; no vamos a escondernos, ni vamos a incumplirle a quienes depositaron la confianza en la Corporación, así nosotros la mayoría no hayamos estado.

Entonces comenzamos a hacer unas actividades entre los socios para recapitalizar la Corporación y poderle pagar a los acreedores.

Hemos avanzado mucho en los pagos, hemos hecho pagos directos y hemos hecho acuerdos de pagos con otros a quienes no les hemos cancelado porque la plata no entra toda de una vez, y los socios van haciendo sus aportes en la medida en que van teniendo la disponibilidad del dinero.

END: ¿Por qué Jáder Zuleta continúa siendo presidente de la Junta Directiva de Cormoda si fue uno de los directivos que estuvo al frente de la Feria 2015?

JCM: Jáder el año pasado estuvo al frente de la Junta Directiva de Cormoda y obviamente del comité de la Feria.

Mi opinión personal es que Jáder fue asaltado en su buena fe. Jáder creyó mucho en Pedro Aranda, pero no se imaginaba el desgreño administrativo que había en Cormoda hasta que terminó la Feria y empezó a pedir cuentas y no se las entregaban.

Entonces se dio cuenta de que algo no andaba bien y se puso en la tarea de investigar y él fue quien se dio cuenta de que había problemas, tal vez tarde.

Y cuando le entregaron la información me llamó, y empezamos a revisar y entonces fue cuando le dije que tocaba convocar asamblea porque el tema era delicado. Y por eso llegó el 30 de diciembre y se despidió a Pedro Aranda.

END: ¿Dónde está Pedro Aranda?

JCM: Él no volvió a aparecer. Jáder tuvo que asumir las funciones como director encargado en la ausencia de Pedro. Estuvo (Aranda) en enero, pero después desapareció. No sabemos dónde está.

END: Una percepción que ha quedado después de la participación en Colombiamoda es que Cormoda tomó partido por la Gobernación en la presunta pugna que sostiene con la Alcaldía, para garantizar los recursos de la Feria este año ¿Eso es cierto?

JCM: Aquí no hay ninguna connotación política, nosotros somos empresarios, los empresarios normalmente obviamente tienen sus afectos por sus políticos, pero aquí no hay ninguna condición en Cormoda ni nunca la hubo en el Cluster mientras yo lo dirigí de tener adhesiones ni ningún trabajo político.Nosotros hacemos un trabajo de gremio con las instituciones públicas, quien quiera que sea el Alcalde o el Gobernador de turno, con ellos trabajamos (…).

Con el señor Alcalde nos reunimos en dos ocasiones, una de ellas fue un cabildo textil que él convocó y tocamos varios puntos que nosotros teníamos como iniciativa para el sector y dentro de eso también tocamos el tema de la Feria y de la capacitación de mano de obra.

Y el Alcalde se interesó muchísimo por ese tema, al punto que hoy, él está liderando unos proyectos de creación de talleres satélites en algunos barrios, en comunas de la ciudad en coordinación con el Sena, la CCI y con los empresarios.

(…) Como la Feria nos tocaba definirla tan rápido no hubo tiempo para esperar si el Alcalde nos apoyaba o no; yo pienso que el Alcalde nos apoya, lo que sucede es que tiene muchas limitaciones de recursos, pero nosotros siempre hemos contado con el apoyo del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

Eso de divididos en bandos no es la palabra correcta, yo pienso que no la utilicemos en esos términos, porque la CCI está haciendo un trabajo muy importante con los empresarios.

Y Cormoda también está haciendo un trabajo y los dos son complementarios, aquí hay una complementariedad de fuerzas para sacar adelante el sector, finalmente el que se beneficia es el sector textil confección y la ciudad.Y en cuanto a Colombiamoda, celebramos que la CCI haya apoyado a microempresarios en los stand en una muestra muy bonita y muy bien presentada.(…) Nosotros con Cormoda íbamos con una misión: stand de tres por tres metros, como lo habíamos tenido siete años atrás al promocionar nuestra Feria. Y lo hicimos. Entonces yo no veo ahí ningunos bandos ni ninguna puja. Lo que queremos es desarrollo para la ciudad.

Preguntas y respuestas

END: ¿Porqué la Cámara de Comercio de Ibagué le quitó a Cormoda la dirección del Cluster Textil Confección?

JCM: A finales de 2015, el doctor Huertas (Luis Alfredo) nos llamó y nos dijo que había habido problemas con el Director de Cormoda y en el Cluster.

Cuando me retiré del Cluster, él ya era director de Cormoda, el señor Pedro Aranda, y cuando salí él asumió las funciones de dirección del Cluster y de la Feria, además.

Entonces, como hubo problemas con el señor Aranda, el doctor Huertas nos dijo que había una situación delicada y que además estaban analizando a nivel nacional cómo funcionan los cluster.

Y dijo que se encontraron con el ejemplo de Medellín, donde los Cluster son un programa de la Cámara de Comercio, no solo funcionan bajo la sombrilla de la Cámara, sino que son funcionarios de la entidad quienes dirigen el Cluster.

Entonces dijo que quería implementar ese modelo y consideramos que de esa forma la Cámara le puede dar mucho más respaldo al sector, porque ya puede tener, no solo toda una oficina, sino toda la infraestructura de la entidad al servicio del sector.

Así que le dijimos que nos parecía perfecto, y así se hizo, entonces terminó el convenio con Cormoda en febrero de este año, luego se prorrogó hasta abril y la Cámara quedó dirigiendo el Cluster, que ahora ellos llaman el Cluster de la Moda.

END: ¿Es cierto que en Colombiamoda hubo una especie de competencia entre los empresarios que llevó la Cámara y los de Cormoda?

JCM: Nosotros no fuimos a Colombiamoda a competir con la CCI, como lo quieren mostrar. Nosotros fuimos a hacer nuestra tarea como Cormoda de promocionar la Feria Ibagué Negocios y Moda, y lo hicimos exitosamente, lo hicimos excelentemente bien. Aquí no hay ninguna pugna ni nada de eso.

Nosotros seguimos trabajando, es más, nosotros los 53 socios activos de Cormoda, también hacemos parte del Cluster de la Cámara de Comercio.

Y también nos beneficiamos de lo que haga la CCI a favor del sector. Entonces a la pregunta de si la Cámara se apartó de la Feria, yo pienso que no, pienso que la CCI está haciendo un trabajo muy importante con los empresarios y les está apoyando mucho más ahora que lo puede hacer administrando directamente el programa Cluster.

END: Se han conocido cuestionamientos por las cuentas que Cormoda debió entregarle a la Cámara ¿Cuál fue el aporte de la entidad para la versión 2015 de la Feria?

JCM: La Feria se hizo con recursos de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y los empresarios privados y un pequeño aporte también de la Cámara de Comercio.

Todas las siete pasadas ediciones de la Feria se han organizado así porque es imposible hacer la Feria solo con los recursos de los empresarios.

Cuando comenzamos con la Feria en 2009 salimos a proponerle un proyecto en alianza público-privada al Estado, para promover el sector textil confección, para fortalecerlo y generar más empleo.

Entonces siempre el Gobierno está interesado en apoyar este evento porque dinamiza un sector, que a su vez tiene un alto impacto económico y social en la región desde el punto de vista de generación de empleo y generación de riqueza.

Es natural que los gobiernos de turno, como siempre lo han hecho, nos apoyen, como lo refrendó este año el gobernador, el doctor Óscar Barreto.

Él dijo vamos para adelante con la Feria, los apoyo, ustedes son un sector importante, generan empleo a ustedes hay que apoyarlos (…) por el impacto económico y social que tiene el sector y la Feria para el Departamento.

El año pasado, según las cifras de Cormoda, la Feria costó mil 40 millones de pesos, de los cuales, la Gobernación del Tolima aportó 200 millones de pesos y la Alcaldía alrededor de 300 millones de pesos.

Estamos hablando de 500 millones de pesos en recursos públicos, para una Feria de mil 40 millones de pesos, es decir, que el 49 por ciento fue aportado por los entes públicos y el 51 por ciento por los privados.

En otras ocasiones nosotros habíamos aportado el 30 por ciento, el 35 por ciento, yo creo que esta vez fue donde más aportó el sector privado.

Preguntas y respuestas

END: ¿Qué traerá la Feria este año?

JCM: La Feria este año será más austera, primero, porque los recursos que tenemos no son los mismos, estamos limitados en recursos, a pesar del apoyo tan bueno de la Gobernación. Tenemos muy poco tiempo.

Nuestro presupuesto está por alrededor de los 800 millones de pesos. El aporte que nos hace la Gobernación es de 600 millones de pesos. Los 200 millones restantes son aportados por los empresarios.

Estamos trabajando mucho la parte del comprador. Estamos trabajando con mucha dedicación porque precisamente parte de las quejas de los expositores el año pasado fue la falta de compradores.

Estamos trabajando en esa debilidad, en esas falencias para que esta Feria esté enfocada al negocio de la moda; segundo, que sea muy organizada y muy bien presentada.

Decidimos volver a traer el Comité de la Feria, volvimos a traer el evento al Centro de la ciudad.

END: ¿Los diseñadores tolimenses tienen cabida en la agenda?

JCM: También. Si ustedes se dan cuenta, la Feria ha sido plataforma en cuanto a pasarelas de marcas muy importantes que ya se van proyectando en la ciudad. Les voy a poner el ejemplo de Polite.

Carlos Polite dio sus primeros pinitos en el diseño nacional aquí en Ibagué Maquila y Moda, en 2009 y 2010 abrió lanzamiento y mire a Polite, ya ni en Colombiamoda. Ya volverlo a traer es muy difícil porque está disparado en el exterior, pero nos queda la satisfacción que desde nuestra Feria lo catapultamos.

Esos son lo talentos que a nosotros nos da mucha satisfacción ver, y el objetivo y hace parte del compromiso con el Gobierno, es impulsar el talento de acá, tanto en modelaje como en diseño.

END: ¿Cuáles serán los diseñadores de esta edición?

JCM: Tenemos tres diseñadores nacionales que son muy buenos. Sus nombres se conocerán el día del lanzamiento de la Feria en Bogotá.

END: ¿Cómo se proyectan los negocios en la Feria?

JCM: Ese tema es bueno aclararlo porque también ha sido motivos de críticas. Alguien dijo que las ‘cifras oscuras’ en los negocios de Ibagué Maquila y Moda y en el periódico fue publicado.En Colombiamoda la proyección de los negocios la hacen de la siguiente manera. Ellos toman una metodología que en estadística se llama azar representativo.

Ellos aplican una encuesta al azar, no es censo, pero tampoco muestra aleatoria. Aplican la muestra a compradores y toman también expositores (…).

Nosotros la hacemos, como tenemos solo 110 expositores este año, nosotros sí podemos hacer un censo y así lo hemos hecho siempre. Entonces levantamos la encuesta y se la aplicamos a todos los expositores y la aplicamos también a buena parte de los compradores.

Y hay una persona, que trabajó en Proexport Colombia, en ruedas de negocios, que es la que maneja el staff de negocios, la guía de negocios y es la que maneja la encuesta.

A usted le preguntan en su stand, cómo le fue, cómo le pareció, cuánto espera vender, cuánto proyecta en negocios a partir de los contactos que hizo...

Pueda que esos negocios se den, pero nuestra misión con la Feria es que converjan compradores y expositores. Es decir, oferentes y demandantes.

Y entonces unos de pronto ya se conocen, otros empiezan contactos, y a partir de ahí inicia la etapa más importante que se llama la posferia (…) en el momento le aplico la encuesta, se sacan los resultados y digo se proyectaron negocios.

Por eso es tendencioso hablar de cifras oscuras, ¿Cuáles cifras oscuras? nosotros estamos haciendo la oferta, demanda y proyectar.