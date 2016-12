“Disculpas de Arciniegas no son reales”, dijo Jaramillo

El Juez Cuarto Penal con función de Control de Garantías de Pereira deberá decidir hoy si otorga la detención domiciliaria al abogado Orlando Arciniegas Lagos.

23 Dic 2016 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se pronunció con respecto a las disculpas públicas que pidió Orlando Arciniegas Lagos ante el Juez Primero Penal Especializado, al allanarse a cargos y ofrecer reparar a las víctimas con dos propiedades que tiene en la ciudad. El mandatario fue claro en resaltar que no son reales y que se requiere que la Fiscalía continúe con la investigación en los contratos de obra de los escenarios deportivos nacionales y en los procesos que se le ha vinculado por corrupción.

“En lo que respecta al Municipio no nos sentimos contentos, porque las investigaciones deben proseguir hasta la culminación total de muchos contratos que aún quedan pendientes para que verdaderamente se dilucide la catástrofe general de los Juegos Nacionales, más el tema del acueducto complementario que también tiene graves problemas”, precisó el burgomaestre.

Para el mandatario, la Fiscalía debe concluir la investigación que se adelanta por el contrato 060 con el Consorcio Acualterno, del cual Arciniegas ejercía su representación.

“Le pedimos a la Fiscalía que retome las demás diligencias y las claras investigaciones que se están realizando, por ejemplo, la del acueducto complementario en donde también participó el señor Arciniegas”, expresó.

Añadió que la aceptación de cargos del abogado y exasesor durante el Gobierno de Luis H. “es apenas la punta del iceberg con respecto al contrato de diseños de Typsa, pero hay tres contratos más que suman cerca de 100 mil millones de pesos y sobre los cuales la Fiscalía debe investigar rigurosamente, tenemos el Estadio, la 42 y el Parque Deportivo. Ahí existen gravísimos problemas”, replicó.

Además, “aquí no están todos los que tiene que estar y el señor Orlando Arciniegas no ha dicho quiénes son las personas que están comprometidas y eso no nos puede dejar a nosotros satisfechos, porque sabemos que hay mucha más gente comprometida en los actos del desfalco de los Juegos Nacionales”.

La pírrica reparación

Según Jaramillo las excusas sentidas que expresó Arciniegas no se ajustan a lo que la ciudadanía y los ibaguereños esperan y aspiran a conocer del desfalco de los Juegos Nacionales.

“Me parece que estas disculpas no son reales y no se ajustan a lo que el pueblo de Ibagué y todos los ibaguereños estamos esperando”.

Así mismo, criticó la pírrica indemnización ofrecida por Arciniegas cuando el detrimento detectado por la Contraloría General que se acerca a los 70 mil millones de pesos.

“Eso es insignificante ante el daño inmenso que le produjo a la ciudad y ante la opinión pública nacional y segundo un detrimento que se acerca a los 70 mil millones de pesos, que quedó claramente constituido en la investigación seria que formuló y adelantó el Contralor General de la Nación”, concluyó.

Arciniegas pide casa por cárcel

El Juzgado Cuarto Penal con función de control de garantías de Pereira, deberá decidir hoy si otorga la sustitución de la medida de detención intramural por la domiciliaria al abogado Orlando Arciniegas, preso en la cárcel La 40, desde el pasado 12 de julio.

El abogado elevó la solicitud alegando problemas de salud como apnea del sueño.

El abogado del Imdri y representante de Víctimas, Rodolfo Salas, asistirá a la audiencia prevista a realizarse hoy a las 9:30 a.m. en el Palacio de Justicia de esta ciudad donde apelaría la decisión con base en los alcances delictivos de este personaje, quien como recordó Salas, uno de sus testaferros expuso que presuntamente Arciniegas contrató un sicario para atentar contra la vida de Gloria Inés Martínez y el exgerente de la empresa Agua de San Marcos de Honda, Álvaro Monterrosa.

“El hecho de que él salga puede implicar una obstrucción a la justicia, teniendo en cuenta que es un hombre muy sagaz que ha demostrado cómo ha manejado los procesos penales”, mencionó Salas.

