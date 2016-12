Ibagué se raja en accidentalidad

Un total de dos mil 805 personas lesionadas y 77 muertos deja el balance de accidentes en este 2016.

26 Dic 2016 - 3:01am

Los accidentes reportados por la Policía Metropolitana encienden las alarmas debido a los índices de accidentalidad que involucran principalmente a motociclistas.

Durante este año se han registrado mil 754 accidentes de tránsito con un saldo de 77 muertos y dos mil 805 personas lesionadas.

Las cifras fueron entregadas por la Policía de Tránsito, pero a esta corresponden eventos presentados tanto en la capital como en Alvarado y Cajamarca, jurisdicción de la Metib.

Según el capitán César Augusto Rodríguez Sánchez, jefe seccional de la Policía de Tránsito, en Ibagué se han registrado mil 503 accidentes con 50 personas fallecidas y dos mil 388 personas lesionadas. Del total, mil 294 corresponden a accidentes en moto.

“La imprudencia de las personas es la causa principal de accidentes en la ciudad de Ibagué. Hay otro factor que es el no acatamiento de las normas de tránsito. Por ejemplo, que no respetó el pare, el no permitir la prelación sobre la vía, estos puntos originan que se hayan presentado una serie de accidentes de tránsito en Ibagué”, comentó Rodríguez.

Según el secretario de Gobierno, Camilo González Pacheco, a diario en promedio se registran ocho accidentes de tránsito en la ciudad. Por tal razón y con base en las estadísticas, la Alcaldía impuso la restricción para el parrillero hombre mayor de 14 años entre 8 a.m. y 5 p.m. y de 8 p.m. a 5 a.m. para hombre y mujer y hasta el 9 de enero.

Según el capitán Rodríguez, la estadística es variable, ya que hay días en los que no se tienen reportes de accidentes.

“Si nos vamos al punto de los 50 policías y que la gente decía que venían de Bogotá y con la mentalidad de realizar comparendos, efectivamente la sensación era la cuestión preventiva y dentro de esa cuestión la persona se sensibiliza y se conscientiza de que hay mayor cantidad de dispositivos de tránsito. Hubo cifras o variables en las que no se presentaron accidentes con lesiones, desde ese punto de vista las cifras son variables”, puntualizó.

¿Tendencia en aumento?

Según el capitán Rodríguez Sánchez, los puntos de mayor afectación y reiteración de accidentes son la Glorieta de Mirolindo, la calle 60 con carrera Quinta y el sector Ricaurte.

Por otro lado, en concordancia con un informe de la Personería municipal desde 2010 con corte a septiembre de 2015, la tendencia en accidentalidad iba a la baja: tres mil 648 en 2010, tres mil 210 en 2011, dos mil 974 en 2012, tres mil en 2013, dos mil 793 en 2014 y dos mil 128 en 2015. Sin embargo, si se hace un comparativo con el total de personas muertas y heridas con respecto a 2016 hay un considerable aumento.

Va en número de personas fallecidas: 2012, 17; 2013, 22; 2014, 12; 2015, 16, y 2016, 50. Esta misma situación se registra con el número de personas lesionadas que no superaron, con base en datos entregados por la Secretaría de Tránsito, los 873 heridos.

¿Falta de gestión?

La Policía Seccional de Tránsito y Transporte no tiene el consolidado del número de campañas adelantadas en conjunto con el Municipio en prevención vial durante 2016.

Sin embargo, el director Operativo de Tránsito, José Manuel Sánchez, indicó que en promedio fueron siete en bares nocturnos, además a gremios y actores en la vía como motociclistas, peatones y conductores.