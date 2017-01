Líderes amenazan con no apoyar la consulta si el Alcalde no autoriza la inversión del Gobernador

La jefe jurídica, Gladys Gutiérrez, no descarta manipulación de los líderes por políticos en campaña y afirma que obras y consulta son temas diferentes.

Gladys Gutiérrez no descarta maniobras políticas para manipular a líderes comunales. El concejal Humberto Quintero afirma que él no está detrás de esto y que la decisión de los quejosos es libre y espontánea.

Una nueva polémica amenaza con avivar las tensiones entre la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué. Según Martha González, líder de la comuna 12, al menos 15 líderes iniciarán una socialización para no apoyar a la consulta popular promovida por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ante la “negativa” de otorgar los permisos para que el gobernador Óscar Barreto Quiroga invierta recursos del Departamento en el sector.

“Si él (Jaramillo) sigue empecinado en no dejar hacer obras por la Gobernación para beneficio de la comunidad, nosotros ya empezamos a adelantar una campaña en la que no vamos a apoyar la consulta que él pretende que le apoyemos, porque él pretende que le den pero no quiere dar”, precisó González a un medio radial.

Pero la reacción de la jefe Jurídica del Municipio, Gladys Gutiérrez Upegui, generó malestar, ya que la funcionaria habría tratado de ignorantes a los líderes que pretenden ejercer este tipo de presión cuando son temas apartes.

“La doctora Gladys Gutiérrez salió y trató de ignorantes a los líderes y que no sabían que era una consulta popular. Salí y le dije que era grosera y apresurada la decisión de tratar de ignorantes a los líderes; si son ignorantes, desde luego por participación ciudadana hay un rubro para capacitar el liderazgo de cada una de estas personas”, precisó el concejal Humberto Quintero.

De acuerdo con el cabildante, “ellos están muy indignados con los problemas que el Alcalde no ha dejado que el Gobernador resuelva y haga algunas obras que están para la comuna 12”.

Trampolín político

En diálogo con EL NUEVO DÍA, la jefe Jurídica, Gladys Gutiérrez, precisó que su declaración con respecto a los comentarios hechos por González fue una invitación a no dejar que los manipulen, ya que este tipo de presión estaría auspiciado por políticos que están haciendo política con el tema de las obras.

“Los líderes comunales, como desconocen cómo funciona la gestión pública, salen a los medios a dar ese tipo de manifestaciones, confundiendo que una cosa es la consulta popular como herramienta democrática a la que ha recurrido el señor Alcalde para preservar el agua y el medio ambiente y otro muy distinto, pero muy lejano de la consulta, es el tema de unas obras que quiere hacer el Gobernador, por lo que veo esto auspiciado por los políticos que no han terminado de hacer política o están haciendo política con las obras y con el tema de utilizar a los líderes comunales”, recalcó.

Gutiérrez explicó que el Alcalde, como la primera autoridad en el Municipio, debe ser tenido en cuenta.

“Si para el concejal Quintero es tratarlos de ignorantes, yo pienso que sí es necesario ilustrar a los líderes comunitarios de Ibagué para que desarrollen verdaderamente su función y se ocupen en las tareas que les corresponde, preservando las distancias que hay entre un tema y otro, y no confundir de esa manera a la ciudadanía”, apuntó.

Y agregó que el mensaje de Quintero “lo que manifiesta es que es él el que está detrás, muy seguramente, de incitar a los líderes comunales para que hagan este tipo de manifestaciones y confundan a la ciudadanía. Eso es muy preocupante, porque no es la función del concejal ni tampoco de los líderes comunales”, concluyó Gutiérrez.

En respuesta a lo anterior, Quintero argumentó que “ellos lo están haciendo de manera propia y no a través de intermediarios. Son los líderes de la comuna 12 y no es todo Ibagué tampoco. Ellos tendrán sus razones y los de La Gaviota, quienes también están un poco tocados con el tema de algunas obras que el Alcalde no ha querido ejecutarles”.

Y agregó que “cuando yo lidero una cosa la lidero de frente, a mí no me gusta andar de espaldas de nadie. Siempre pongo la cara y cuando nos indignan nuestros gobernantes lo hacemos de frente, como se las hice a Luis H. o a ‘Chucho’ Botero”.

Las relaciones bilaterales aún permanecen congeladas

El gobernador Óscar Barreto ratificó ayer, a través de Twitter, su compromiso con Ibagué para inversión. “Ratificamos compromiso con #Ibagué, a la espera de autorizaciones de Planeación mpal a comunidades para iniciar procesos contractuales”.

Sin embargo, a pesar de sus manifestaciones públicas, Barreto no ha respondido la misiva enviada por Jaramillo el pasado 29 de diciembre, en que por segunda ocasión reiteró la intención de que ambas administraciones cofinancien con el 50 por ciento las obras incluidas en el Plan de Desarrollo municipal y se concerten los proyectos.

No sin antes, apelar al principio de complementareidad del que trata la ley 1454 y expresarle su reconocimiento por su disposición de servicio.

Nayib Salazar, quien funge como altavoz por su cercanía con el Alcalde, en su columna de opinión “Gracias, señor Gobernador” le recuerda que la inversión que pretende hacer en vías, polideportivos y sector rural, entre otras, “es más que un simple favor personal, es un serio y muy responsable cumplimiento de un mandato, claro... como corresponde a su talante y a su trayectoria de vida pública”.

Salazar reitera que los recursos anunciados para las vías serían mucho más que un adorno aislado, si en la complementariedad y en la planeación municipal se consolida con un solo proyecto como lo ha expresado el Alcalde: recuperación de los escenarios deportivos nacionales, acueducto complementario y grandes proyectos para la ciudad.

Es de recordar que Barreto asumió un compromiso en campaña con la comuna 12, construir un polideportivo.

Pero no es solo promesa, ya que este sector le aportó cinco mil 282 votos frente a los tres mil 715 de la segunda mejor votación, la de Mauricio Jaramillo.

La Gobernación preveía canalizar siete mil millones de pesos para vías en la comuna 12 al igual que en la Siete y Ocho.

En la comuna Siete, se instalaron los puestos de votación El Salado Sede Uno, Modelia (sede El País) y Francisco de Paula Santander sede Pacandé, donde el Gobernador logró el mayor número de votos, con cinco mil 454 frente a los cuatro mil 53 de su contendor liberal, Mauricio Jaramillo.

Jaramillo delegó al Secretario de Planeación para concertar y recibir los proyectos estructurados y sorportados de la Gobernación.

"No pueden ellos dejarse manipular por personas que pueden estar haciendo política, y menos siendo ellos líderes, porque confunden a la ciudadanía. Eso en el sentido de que no es que el Gobernador pueda llegar a hacer las obras e intervenir como quiera en el Municipio", Gladys Gutiérrez.