Las amenazas de muerte contra el Contralor Municipal

El pasado 30 diciembre el funcionario recibió tres llamadas que advertían de atentar contra su integridad aunque también documentos anónimos donde se le pediría no continuar indagando en algunos temas puntuales de ciudad.

19 Ene 2017 - 4:51pm

El contralor (e) Mauricio Visash reveló que ha sido objeto de llamadas amenazantes y anónimos donde se le pide no insmiscuirse en algunos temas puntuales de ciudad.

Visash indicó que fue objeto de tres llamadas en la que la persona le describió que tenían monitoreados todos sus movimientos para posteriormente amenazarlo de muerte.

"El 30 de diciembre recibimos amenazas de muerte donde realmente uno queda consternado de que te van asesinar y menos por lo que estamos haciendo. Es una llamada que busca amedrentar la labor que ha venido haciendo el grupor audito y que ven una amenaza sobre sus tentáculos en la corrupción", informó a medios Visash.

Agregó que esta persona utilizó un lenguaje grotesco, agresivo y más lesivo en las tres llamadas que atendió.

"Tipo 11 de la mañana recibimos una mañana, fueron tres llamadas pero la primera llamada era como dándonos a conocer que conocían lo que yo hacía, incluso fue una llamada como qué contralor qué está haciendo, todavía nada en el carro rojo, incluso pensé que era un amigo,la segunda llamada fue donde me decían 'dese cuenta que sabemos cuáles son sus movimientos, dónde vive y a qué se dedica' y la tercera, fue donde la persona me agredió verbalmente y manifestó la intención de atentar contra mi integridad y la de mis funcionarios".

Según Visash las advertencias estarían orientadas a diezmar el control fiscal. "Nos dicen que nos entrometamos en situaciones que no nos van generar beneficio a nosotros que estamos tras de un sueldo y que no nos busquemos una muerte pendeja", precisó.

Panfletos amenazantes

Pero a las llamadas amenazantes se suman una serire de documentos anónimos que buscarían entorpecer la labor de control Fiscal.

Dichos documentos han sido recibidos por Visash desde julio del año pasado y hasta diciembre en el que fue enviado el último.

"No sabemos si son internos o externos pero no nos dejamos amedrantar, incluso son leguleyadas que escriben con el fin de que el equipo auditor en algunos temas puntuales de ciudad, no trabajemos".