Consulta minera no afectaría el proyecto La Colosa

Magistrados del Consejo de Estado aclaran que se deben respetar las iniciativas legítimas para desarrollar proyectos que se han presentado ante el Gobierno.

22 Ene 2017 - 3:01am

El fallo de tutela del Consejo de Estado del pasado 7 de diciembre, que buscaba frenar la consulta minera en Ibagué, no solo logró su cometido e incluso un cambio drástico en la pregunta planteada inicialmente, sino que dejó claro que el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, no se vería afectado en caso de efectuarse la consulta y de que esta lograra el número de votos requerido.

En el documento de 47 páginas, el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo señala que de llegar a aprobarse la consulta, no regirá de inmediato y sólo tendrá efectos una vez sea incorporada al ordenamiento jurídico local, es decir, tendrá que ser adoptada mediante acuerdo municipal.

“En otras palabras, la decisión del pueblo (...) será definitiva y obligatoria, pero solo a partir de que se incorpore al ordenamiento jurídico y se publique”. (Sección Cuarta Consejo de Estado)

Sin embargo, la mayor atención del fallo se centra en la siguiente parte del pronunciamiento, en la que ratifica el punto anterior, al señalar que la consulta solo tendrá efectos hacia el futuro, vale decir que no afectará derechos adquiridos. Esto significa que todas aquellas concesiones que hayan sido otorgadas antes de que la decisión de una consulta sea incorporada al ordenamiento jurídico municipal deberán ser respetadas y no se afectarán por este mecanismo de participación.

“Y si el acto rige hacia futuro, y así es si se trata de normas, significa que deben respetarse las situaciones jurídicas particulares, de los sujetos que, en virtud de la normativa anterior, obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar proyectos y actividades mineras en el municipio…”. (Sección Cuarta)

Pero los magistrados van más allá, al aclarar que incluso quienes hayan iniciado un proceso ante el Gobierno y tengan meras expectativas, es decir, aún sin título, deberán ser respetados y sobre ellos tampoco tendrá efectos la consulta.

“También deben respetarse las expectativas legítimas de los sujetos que están tramitando la autorización para desarrollar proyectos y actividades mineras en Ibagué. La decisión que adopte el pueblo no puede detener, frenar ni limitar los proyectos mineros que actualmente se estén desarrollando, cuya autorización se obtuvo antes de que se publique el acto normativo que incorpore al ordenamiento jurídico el resultado de la consulta popular que se oponga al desarrollo de actividades y proyectos mineros”. (Sección Cuarta Consejo de Estado)

Seguridad Jurídica

Para el Consejo de Estado, el hecho de que quienes ya tienen una licencia otorgada por las autoridades, e incluso sin tenerla exista una simple expectativa que deba ser respetada, se enmarca dentro de la tradición de seguridad jurídica que se debe dar a los inversionistas en Colombia. Además, se debe preservar el principio de la Confianza Legítima, es decir, quienes ya adquirieron el derecho no pueden ser sujetos de cambios en las reglas en detrimento de sus intereses. Guardadas las proporciones, se trata de un principio muy conocido en Ibagué, frente al caso de los vendedores ambulantes que adquirieron un derecho por el principio de confianza legítima y no pueden ser desalojados por las autoridades, ya que tienen especiales derechos.



“Así se genera seguridad jurídica y se garantizan los principios de buena fe y confianza legítima, (artículo 83 CP). Si se aceptara que ese acto normativo tiene efectos retroactivos, se desconocerían las situaciones jurídicas y las que están en tránsito de consolidarse (expectativas legítimas), lo que no se aviene a la tradición jurídica del país”. (Sección Cuarta C. de E.)