Defensa pide al Fiscal General que preste atención a denuncias hechas por Manchola

El exalcalde de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez aparece referenciado en diversos correos compartidos con Orlando Arciniegas para la formulación de los pliegos de condiciones del contrato adjudicado a Typsa.

26 Ene 2017 - 3:01am

Los rumores que circulaban de que el exalcalde Jorge Tulio Rodríguez habría estado vinculado en la contratación de las obras de los XX Juegos Nacionales, volvieron a tomar fuerza, tras la divulgación de declaraciones y material aportado como prueba a la Fiscalía 22 Especializada por Wílmer Manchola Cano, quien espera obtener un principio de oportunidad.

Manchola, sindicado de ser el principal enlace entre Orlando Arciniegas, exasesor del Imdri y el exgerente de Typsa, Luis Rodrigo Uribe, en la elaboración de los estudios y diseños de los escenarios deportivos en Ibagué, hizo entrega de varios correos electrónicos donde se verificaría la participación del exalcalde en el amaño del proceso contractual.

Según Manchola, los correos que Arciniegas le enviaba a él y al exjefe de licitaciones de Typsa, Jorge Navarrete, para direccionar los pliegos de condiciones del contrato, fueron reenviados con la dirección del correo electrónico de Rodríguez Díaz.

Así mismo, involucran a un arquitecto proveniente de Pereira, identificado como Juan Carlos Rodríguez Izquierdo, a quien Jorge Tulio habría pedido elaborar la estructuración financiera de los diseños de los escenarios deportivos nacionales y cuyo valor según el mismo arquitecto no sobrepasaba los ocho mil millones de pesos.

Sin embargo, el contrato 237 alcanzó los 11 mil 500 millones de pesos, de los cuales se pagaron coimas superiores a los mil 700 millones.

La vinculación que se ha hecho del exalcalde Jorge Tulio Rodríguez Díaz en la trama corrupta de los Juegos Nacionales no es sorpresiva. Desde cuando los contratos se estaban estructurando esas versiones circulaban en los mentideros políticos.

El abogado Iván Ramírez en su columna ‘Atando Cabos’, publicada el 14 de febrero de 2016, fue contundente en señalar que a Jorge Tulio y su hermano Mario les había correspondido el contrato de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro (adjudicado a la Unión Temporal Murillo Toro).

“Es conocido que a los hermanos Rodríguez, los de Ibagué (Jorge Tulio y Mario), no los de Cali (Gilberto y Miguel), les correspondió el contrato de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro (adjudicado a la Unión Temporal Murillo Toro)”, denunció el abogado en la mencionada columna.

El exgerente de Typsa, testigo de la Fiscalía, también mencionó en uno de sus interrogatorios, la discusión que habría presenciado entre Arciniegas y Manchola, precisamente, por la entrega de dineros producto del contrato del estadio.

El polémico exalcalde le dijo al portal El Olfato que él solamente había hecho el contacto con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez y se defendió diciendo que “me utilizaron”.

“El terremoto no ha pasado, esta es la punta del Iceberg”.

El abogado defensor de Manchola, David Teleki, habló con EL NUEVO DÍA y expresó que las declaraciones de su cliente, relacionadas con otros hechos que se han venido dando a conocer sobre el particular, “significa que está diciendo la verdad y que necesita que se le dé el principio de oportunidad”.

Para el abogado, los correos filtrados solo son una muestra de un proceso que apenas inicia y que vincularía a quienes en verdad ostentaron el poder.

Teleki sostiene que las declaraciones no pueden quedar frustradas y el principio de oportunidad en absoluto constituye un límite para la justicia. “Acá lo que se reclama es la verdad y que puedan ser judicializadas otras personas, pero eso solamente se logra con el paso del tiempo y la solidez de las declaraciones”, afirmó

END: Ya se conocieron algunos correos que confirman la tesis de que el exalcalde Jorge Tulio Rodríguez habría manejando los hilos de la contratación de los Juegos Nacionales. ¿Manchola ha aportado otras pruebas?

David Teleki: La información que ha entregado mi cliente es valiosísima, es decir, no son solamente correos, pero lo importante es la declaración de él y la conexión que se pueda hacer entre esa y otras versiones que corroborarán las declaraciones que ha dado mi defendido. Aquí lo importante no es el número de cosas sino la calidad. En derecho no se responde en cantidades, sino las cualidades y pensamos que esta información que se filtró redunda en decir que el señor Wílmer Manchola está aportando elementos importantes que hacen meritorio su principio de oportunidad.

END: Con la filtración de estos correos y las declaraciones que ha entregado en audiencias anteriores sobre otros posibles implicados, ¿Machola ha sido objeto de amenaza?

DT: Sí, constantes han sido las amenazas. El señor Wílmer Manchola no se encuentra con la mayor de las seguridades, sabemos que al interior de las cárceles hay unas especies de mafias, no sabemos nombres pero eso es una realidad. No podemos venir a decir aquí que Colombia se transformó en Suiza, en cualquier momento el señor Wílmer Manchola puede ser objeto de algún atentado, puede amanecer con una situación no esperada y lo que no queremos es que de aquí a mañana aparezca suicidado o que le suceda algo y que después no se sepa quiénes fueron los responsables.

END: ¿Reponsabiliza al Inpec de la seguridad de su cliente o a la Fiscalía?

DT: El Estado antes de castigar debe es prevenir este tipo de situaciones y la prevención es dándole credibilidad a los dichos de mi defendido de otorgar el principio de oportunidad, que lo evalúen en Bogotá porque entiendo que ni siquiera ha salido de Ibagué, lo cual dilata los tiempos. Tan pronto salga de Ibagué, el Fiscal General deberá tomar una decisión y el llamado que se le hace al fiscal Néstor Humberto Martínez es para que ponga ojos en esta situación y utilice la figura del principio de oportunidad para que haya verdad, justicia y reparación o si no, nos vamos a quedar con unos nombres pequeños sin llegar a los verdaderos responsables que es el objetivo máximo de la justicia.

END: En otras palabras, Manchola es solo un eslabón...

DT: El principio de oportunidad es una figura que hay que utilizarla no es una adorno ni está en ley como un canto a la bandera para llegar a los verdaderos responsables y que la ciudadanía de Ibagué no vaya a decir después que el señor Wílmer Manchola es el responsable de todo. Wílmer Manchola era un engranaje más, un personaje ahí que nadie en Ibagué puede decir que es un hombre poderoso, los poderosos son otros y a eso es lo que hay que llegar, esperamos que eso lo entienda la Fiscalía.

END: ¿Manchola podría vincular a políticos de amplia influencia nacional?

DT: No podría dar nombres, pero si la Fiscalía mete el acelerador un poquito y le llama la atención, da el valor que se necesita a las declaraciones de mi defendido, pueden llegar mucho más allá. Lo que se necesita es eso, llegar a los políticos; a mí no me corresponde eso.

END: Son personajes del calibre de Jorge Tulio ...

DT: No sé si del calibre porque la verdad no conozco quien es el señor Jorge Tulio, sé que es un hombre muy poderoso en el Tolima, eso dicen, un exalcalde, pero hasta ahí llega mi conocimiento.

END: Ya se ha dicho que Manchola también estaría involucrado con la contratación de las obras del Estadio Manuel Murillo Toro ¿ha aportado información al respecto?

DT: Sí y repito que lo que Wílmer Manchola está diciendo es valioso y esa es la garantía que el principio de oportunidad es un instrumento que hay que usar, esperamos que lo entiendan en Ibagué y por eso el llamado es al doctor Néstor Humberto Martínez, el llamado es a él para que llegue al fondo del asunto.

END: Usted había dicho que lo que Manchola contaría a la Fiscalía estremecería a Ibagué. ¿Con lo del exalcalde ya se alcanzó el punto máximo?

DT: No, no, Wílmer Manchola ha rendido declaraciones muy amplias, no es lo máximo, eso es un botón y una muestra para que sepan que sí estamos diciendo la verdad. El terremoto no ha pasado, todavía falta mucho, esta es la punta del Iceberg.

END: Al divulgarse esta información no se estaría ejerciendo un mecanismo de presión que beneficia a su cliente; o, ¿a quién le interesaría que se publicara la información?

DT: De ningún modo, es una consecuencia natural, si lo ven así, bienvenido sea.