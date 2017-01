Personería abre investigación contra Directora del Sisbén

El personero de Ibagué, Luis Felipe Arbeláez abrió indagación a la directora del Sisbén, Yerli Carolina Morales por presuntamente vulnerar los derechos de algunos contratistas y funcionarios de planta al no gestionar el pago de salarios en represalia al no asumir el costo de unas boletas para el mes de diciembre.

26 Ene 2017 - 3:01am

Según el Personero, la queja fue presentada por un contratista, pero que en gestión del Ministerio Público se ha constatado que algunos pagos a la fecha son adeudados.

Además, esta situación habría sido corroborada con otros testimonios de funcionarios de la entidad.

Los recursos que estarían siendo recolectados, tenían como fin garantizar la entrega de regalos en diciembre a menores en la comuna Seis.

Para Arbeláez, “este tipo de situaciones no tiene cabida de ninguna forma en el ejercicio de lo público, nos encontramos sumamente indignados, pues de llegarse a corroborar la veracidad de estos hechos, se configura en una clara y grave vulneración de los derechos a los trabajadores, además que es un acto inhumano emplear presiones económicas, más aún en una temporada como diciembre en las que las personas necesitan el producto de su trabajo. No vamos a tener ningún tipo de consideración al imponer las sanciones respectivas”, dijo.

Pero según la abogada del Sisbén, Luisa Fernanda del Campo, la mora en el pago del exservidor público Jorge Mauricio Campos, quien interpuso la queja, se debió a que no presentó la certificación de afiliación a la EPS.

“Pasó la cuenta extemporáneamente porque tenía un problema con la EPS porque no aparecía afiliado y fuera de eso fue devuelta porque no nos aportó el recibo de consignación de la seguridad social”, explicó.

La directora del Sisbén, Yerly Carolina recalcó que además se tenían unas fechas para presentar las cuentas, pero Campos no entregó el certificado en el plazo establecido.

“El señor está mal informando a los medios de comunicación y puso una queja ante la Personería diciendo que la Dirección del Sisbén esta exigiendo algún tipo de dádiva para poderle cancelar sus honorarios, esta razón es falsa y de igual manera está faltando a la verdad”, dijo.

Así mismo, la funcionaria informó que el pago se le efectuará una vez cumpla con los requisitos y aunque se ha contactado a esta persona para que se acerque a organizar su cuenta, no ha hecho presencia .

De igual manera, dejó claro que no se renovarán los contratos a las personas que a través de denuncias mal infundadas estén generando presión con este objetivo.

“La Oficina del Sisbén no se va a dejar presionar por el hecho de que no le estemos renovando los contratos a las personas, el hecho que salgan a medios y pongan denuncias mal infundadas en contra de los servidores públicos no nos van a obligar a generarles contratos”, recalcó.