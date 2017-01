Jaramillo denuncia posible peculado en subsidios pagados a Interaseo

El Alcalde pidió a la Contraloría General indagar por los recursos girados y autorizados por el exsecretario de Hacienda, Oswaldo Mestre Campos.

31 Ene 2017 - 3:01am

La Administración municipal radicó una misiva en la Contraloría General para que se investigue el origen y destino de los recursos girados por subsidio a Interaseo en 2015.

El entonces secretario de Hacienda, Oswaldo Enrique Mestre, en prisión al ser sindicado de los delitos de peculado, interés y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, autorizó el pago de tres mil 600 millones de pesos en favor de la empresa.

Según el mandatario, existe no solo un desfase en el número de beneficiarios que registra el Ibal y el privado, sino en el histórico registrado por Interaseo desde 2011 a 2014 que oscilaba entre los 500 y 700 millones de pesos.

La Alcaldía envió una misiva a la empresa para que entregue los argumentos que permitan aclarar la situación.

“La primera carta que se le hizo llegar a Interaseo fue para que nos diga qué pasa con la clasificación de los usuarios, por qué mientras Ibal da subsidios a 102 mil personas ¿por qué Interaseo tiene 132 mil?, eso no puede ser normal, usted no puede tener de ninguna manera una diferencia tan grande, porque entonces supuestamente se les estaría dando subsidio a unas personas a las cuales no les corresponde ese subsidio”, anotó.

Interaseo facturó en 2011, $507 millones 262 mil pesos y la Alcaldía desembolsó 500 millones 711 mil.

En 2012 fue facturado y pagados $500 millones, (2013) $600 millones y girados $562 millones, (2014) $683 millones y en 2015 cobrados tres mil 715 millones y consignado tres mil 342 millones de pesos.

El Alcalde dijo que de acuerdo con lo solicitado por la empresa en 2015, la suma era de mil 807 millones de pesos, pero Mestre autorizó el pago por el doble de lo solicitado.

“Esta es una situación muy irregular, totalmente irregular, aquí hay un peculado de miles de millones y ahí involucra directamente a la administración anterior, en este caso al Secretario de Hacienda y directamente a Interaseo por estar facturando cosas que tiene que demostrar que las puede facturar.

“Uno se pregunta con eso financiaron campañas, con eso financiaron políticos, con eso qué fue lo que hicieron, miremos qué es lo que pasa”, criticó Jaramillo.

Ibagué descertificada

La Administración socializó ayer ante el concejo el proyecto por medio del cual se establece un porcentaje fijo para los subsidios en acueducto, alcantarillado y aseo.

El gerente del Ibal, José Alberto Girón, puntualizó que en cuanto al subsidio de acueducto y alcantarillado, se mantienen los subsidios para el estrato Uno del 65%, estrato Dos 33% y estrato Tres 10% como fue aprobado por el acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2015.

Así mismo, los niveles de los contribuyentes que son del estrato cinco, Industriales y Comerciales y que aportan anualmente la suma de cinco mil 600 millones, de un total a subsidiar de $11 mil 900 millones.

El Estado a través del Sistema General de Participaciones gira un porcentaje al Municipio para subsidios que equivaldrían a seis mil 66 millones de pesos.

Sin embargo, Girón reconoció que la Superintendencia de Servicios Públicos descertificó (fallo de primera instancia) al Municipio, ya que en el acuerdo de 2011 no se estableció un porcentaje para la tarifa de aseo, sino que se dejó abierto: estrato Uno, subsidio hasta del 70%, Dos, hasta el 40% y Tres hasta el 15%.

El nuevo proyecto establece como tope para subsidiar la tarifa de aseo en los estratos Uno, Dos y Tres porcentajes del 26.40%, 21.82% y 2.30% respectivamente.

El concejal Pedro Mora indicó que el proyecto está bien concebido y estructurado y de no ser aprobado los recursos de transferencia de la Nación para acueducto y saneamiento serán manejados por la Gobernación del Tolima.

“Hoy el responsable en primera instancia de transferencias de agua potable y saneamiento es el departamento, para el Alcalde es muy complicado porque no podría hacer ningún tipo de negociación para mejorar muchos servicios, eso está en primera instancia, pero necesitamos ganarnos eso en segunda instancia en la Superservicios para que nos devuelvan la certificación, porque es fundamental para el Alcalde para desarrollar su plan de desarrollo y las metas en acueducto y saneamiento básico”, agregó.

Cifra

102 mil usuarios son objeto de subsidios en acueducto y alcantarillado.