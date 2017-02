Escándalo por comparendo que pretendía ser ‘bajado’ en la Secretaría de Tránsito

El hecho vincula al coronel Hernán Silva Calderón y a un funcionario de la Dirección de Espacio Público.

8 Feb 2017 - 3:01am

Una irregularidad al interior de la Secretaría de Tránsito involucra al jefe de esta cartera, Hernán Silva Calderón, y el abogado y asesor de la Dirección de Espacio Público Andrés Loaiza Barragán, a quien se le efectuó una orden de comparendo el pasado 2 de enero.

Loaiza Barragán fue objeto de la multa por conducir en estado de embriaguéz, como lo advierte el comparendo 478573, en el que se tipifica grado Tres de alcoholemia.

El abogado, adscrito a la Dirección de Espacio Público, se movilizaba sobre la calle 18 con carrera Octava en el vehículo mazda de placas MJK 196, cuando se estrelló contra un taxi, perdió el control y se volcó sobre la avenida.

Lo curioso es que a pesar de que el reporte policial advierte del alto grado de alcohol de Loaiza, el comparendo fue desestimado a través de resolución 0042, del 23 de enero, y firmado por Silva Calderón.

Lo que dice la Resolución

Según la resolución 042, Loaiza Barragán solicitó el 10 de enero audiencia para controvertir la orden de comparendo.

Y argumentó que al momento de la imposición de la multa y desde el día anterior padecía de un cuadro de amibiasis, por tanto estaba tomando antidiarreicos y presentaba vómito. Sin embargo, al mencionar antes de la prueba esta situación al agente de tránsito no fue tenida en cuenta.

Además, según él, no se le practicó la entrevista y de acuerdo con la ley 1844 de 2015, cuando el examinado informa que ha ingerido licor o ha fumado o ha vomitado, es necesario esperar 15 minutos antes de hacer la medición para asegurar la confiabilidad del resultado.

No obstante, en la resolución se establece que al cotejar lo dicho por Loaiza y revisar las pruebas dentro del proceso, no existe copia del formato de la entrevista y que al ser confrontado con el video entregado por el agente de Policía, César Rincón, este no abrió.

Así mismo, el infractor alegó que durante la toma de la muestra no se cumplió con la verificación de las condiciones del dispostivo utilizado y no le hizo entrega de los resultados de las pruebas.

“Encuentra este despacho la carencia de material probatorio en el proceso de vital importancia, como es la entrevista y lista de chequeo de las condiciones mínimas para la práctica de pruebas (...) no se puede determinar con certeza que efectivamente al señor Sergio Andrés Loaiza Barragán se le prestaron las garantías fundamentales (...), por eso este despacho encuentra que se presentaron inconsistencias y se exonera al mencionado ciudadano como contraventor del Código Nacional de Tránsito”, concluye la autoridad de tránsito.

Favorecimiento





Sin embargo, contrario a lo expuesto por el funcionario de Espacio Público y en la resolución firmada por Silva Calderón, en el video del procedimiento y en el que aparece el agente de Tránsito César Rincón, se evidencia de forma clara que a Loaiza no solo se le efectuó la entrevista, sino que fue firmada por este mismo (ver foto).

En el documento, el presunto infractor niega que haya ingerido alcohol, fumado, empleado aerosoles bucales, haber vomitado o eructado en los últimos 15 minutos y acepta que se le practique la prueba.

Así mismo, el video muestra cómo el agente de Policía deja ver que el dispositivo está calibrado y en ceros para efectuar el test de embriaguez.

Al momento de la primera prueba, Loaiza dice al agente: “No le he hecho daño a nadie, ahí está el taxista, lo voy a arreglar, por favor ayúdeme”.

El uniformado lleva a cabo el test, que arrojó 210 miligramos de alcohol por cada 100 ml de sangre. En la segunda oportunidad y después de esperar un tiempo, el resultado fue 216 ml para un grado de alcoholemia tipo Tres, equivalente a la suspensión de la licencia de conducción entre dos y 10 años.

¿Un firmón?

EL NUEVO DÍA habló con el coronel Hernán Silva Calderón, quien argumentó en su favor que revocó la resolución el pasado lunes al ser puesto en conocimiento de esta situación por el capitán Rodríguez de la Policía de Tránsito.

“Eso se fue a investigación y yo revoqué esa medida. El Capitán vino y me puso de presente ese caso el sábado y le dije: ‘Páseme los documentos para revocar esa ‘m*****’, porque no tengo entendido cómo fue el proceso. Sin embargo, eso no quiere decir que se haya cometido una irregularidad, pero toca revisar el tema”, indicó.

Al ser cuestionado sobre por qué firmó la resolución que después de casi 15 días tuvo que revocar, dijo que “pues como firmé tantas cosas, me confié de los abogados, realmente yo firmo lo que me pasan los abogados”, expuso.

El coronel en retiro indicó que a Loaiza ya se le suspendió la licencia de tránsito y muy seguramente va a ser acreedor de una multa que podría ascender a los 10 millones de pesos.

Y resaltó que este funcionario fue nombrado de planta durante la administración de Luis H., posteriormente estuvo adscrito a Tránsito municipal y a la fecha está en la Dirección de Espacio Público.