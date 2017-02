Exsecretario de Infraestructura afirma que Curador No. 2 sí aprobó licencia para obras del Estadio

Jorge Alberto Pérez Díaz afirma que, si el Imdri y Coldeportes no acataron las recomendaciones para el reforzamiento estructural, ya era un tema que se le salía de las manos.

El exsecretario de Infraestructura municipal, Jorge Alberto Pérez Díaz respondió a los cuestionamientos hechos por la veeduría del Tolima (Revisar), que con base en respuesta dada por el curador Dos, Greisman Cifuentes a Transparencia de la República, negó que él hubiera dado trámite y expedido la licencia de construcción para ejecutar la remodelación de las obras del estadio Manuel Murillo Toro.

La licencia debía ser tramitada por Rigoberto Rugeles, quien adelantó los estudios y diseños para la intervención del estadio y cuya supervisión la ejerció Pérez Díaz.

“El permiso sí se dio, lo expidió precisamente la curaduría Dos del ingeniero Greisman Cifuentes. En el reparto no recuerdo si fue asignado a la Curaduría Uno o a la Dos, pero ellos hicieron lo correspondiente, y expidieron la licencia que fue solicitada mucho tiempo antes de arrancar la obra, están los radicados de la documentación para expedir la licencia. Al ingeniero Rugeles le solicitaron que se acercara a pagar la expensas”, precisó Pérez.

El exfuncionario reconoció además que las expensas las asumió el Municipio ya que no estaban contempladas en el contrato.

“El ingeniero Rugeles presentó los documentos técnicos a la Curaduría y dentro del contrato estaba que él debía presentar la documentación con los diseños completos, estar pendiente si había algún requerimiento por parte de la curaduría y efectivamente así lo hizo.

“En su momento tuvo que hacer unas correcciones que él mismo hizo y el Municipio pagó las expensas porque eso no quedó incluido en el contrato”, dijo.

Sin embargo, el contrato rezaba “que los gastos en los que incurra el Consultor en el trámite de estas licencias serán asumidas por él, en sus gastos administrativos. La Alcaldía no tendrá ningún costo adicional a lo pactado inicialmente en el contrato y el Consultor no objetará ninguna reclamación por el mismo” ¿Irregularidad?.

Ante el cuestionamiento, Pérez argumentó: “para nosotros como Alcaldía o para mí como Secretario de Infraestructura me era imposible tener claro cuál podría llegar a ser el valor, si podría costar un millón o 100 millones. No podía cargarle a un contrato un valor el cuál yo desconocía.

“Para no cargar valores desconocidos se le dejó al contrato que se debían presentar los diseños, hacerle un seguimiento a los mismos y cuando ya fueran aprobados, los pagos de las expensas los hacía la Alcaldía, porque en ese momento nos iban a decir cuánto era. No recuerdo el valor, pero sí era superior a los 30 millones de pesos”.

El exfuncionario indicó que él mismo pidió el favor al secretario Administrativo, José Adrián Monroy, para que se pagara el valor de las expensas.

Cero reforzamiento

Jorge Alberto Pérez Díaz dejó claro que, frente al reforzamiento estructural, el contratista dejó constancia de las recomendaciones que debía seguir el ejecutor de las obras, pero fue finalmente el Imdri el que determinó qué obras se priorizarían en su momento.

“Los diseños totales reflejaron un costo superior a los 59 mil millones, pero finalmente Coldeportes no asignó sino nueve mil millones de pesos, entonces qué resulta haciendo en su momento el Imdri, entra y mira con la plata que le dan, que son nueve mil más seis mil de la Alcaldía, qué se puede hacer y ellos priorizan las actividades desconociendo las recomendaciones en el tema estructural.

“Obviamente ellos no ejecutan el reforzamiento estructural, sino que realizan otro tipo de actividades”, afirmó.

Así mismo, señaló que la Unión Temporal requirió al diseñador para que hiciera unas aclaraciones con respecto al reforzamiento estructural en la Tribuna Occidental ya que cuando procedieron a la demolición, hubo diferencias que no se habían identificado en los diseños.

“Ellos hicieron presencia en la obra, hicieron las aclaraciones, las dejaron por escrito, se las enviaron por escrito al consorcio para que hicieran lo propio en la ejecución de obra.

“Pero si el Imdri y Coldeportes no tuvieron en cuenta la recomendación, digamos que eso ya es ajeno a lo que yo tenía que hacer, que era realizar unos diseños y recomendar, eso hicimos, pero ellos no tuvieron en cuenta la recomendación”, enfatizó.

“Gracias a Dios tuve muy poco trato con Arciniegas”, Pérez

Jorge Alberto Pérez Díaz también dio respuesta a lo mencionado por el confeso criminal Orlando Arciniegas, quien dijo a la Fiscalía que el exsecretario Oswaldo Mestre le pidió que se apersonara de los estudios y diseños de los XX Juegos Nacionales y todo se remitiera al Imdri, ya que Pérez, al parecer, venía haciendo contratos con sus amigos sin dar réditos de los contratos a Luis H.



Según Pérez, la decisión la tomó el Alcalde y él se limitó a obedecer las órdenes de su jefe con quien no tenía diferencias.



“Simplemente el Alcalde tomó la decisión de ejecutar la obra a través del Imdri, obviamente respetaba las órdenes de mi jefe directo que en ese momento era el Alcalde, no tenía diferencias con nadie y ellos decidieron manejar el tema con el Imdri. Yo acepté y acaté la recomendación del Alcalde y no hubo ningún tipo de comentario con respecto a eso”, precisó.



De acuerdo con el exfuncionario, “Arciniegas está haciendo un comentario de pronto porque él no pudo fue manejar los temas de la Secretaría de Infraestructura como hizo con lo de los Juegos Nacionales y tal vez por eso hace eso tipo de comentarios, pero la verdad son comentarios que no vienen al caso”.



Reconoció que él sí se sentaba con Luis H. a planear la ejecución de las obras, pero como lo habría podido verificar la Contraloría y la Personería, “no tengo razón alguna para ser investigado por un hecho delictivo”.



“Nunca me llegué a sentar con el señor Arciniegas a revisar nada, con ese señor muy poco trato tenía, gracias a Dios y obviamente yo sí tenía que manejar mucho el tema de qué obras íbamos hacer y dónde íbamos a utilizar los recursos de la Alcaldía en cuanto al mejoramiento de la malla vial, pero solamente hablamos de eso, ni direccionamiento, ni nada de eso”, concluyó.