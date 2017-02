Pacandé, una amplia zona verde para respirar aire puro

Al igual que la canción: ‘al sur del cerro de Pacandé, está la tierra bonita’, así mismo los habitantes de este sector, reconocen el barrio como una tierra bonita, un lugar muy tranquilo y maravilloso para vivir.

12 Feb 2017 - 3:01am

El barrio Pacandé, ubicado en la comuna Siete a la entrada de lo que la mayoría de los ibaguereños reconocen como El Salado, tiene alrededor de 30 años y quienes viven allí dicen que la tranquilidad que impera, no se compara con otro sector.

Son alrededor de 386 casas, habitadas por más de 600 familias, las cuales conforman una gran comunidad que con mucho sacrificio logró construir un agradable sector con una de las zonas verdes más amplias de un barrio en la ciudad.

Esto lo reconoce Tito Padilla, quien lleva más de 26 años en el barrio y recuerda que al comprar los lotes, les advirtieron que tenían que cuidar la zona verde, debido a que no faltarían las administraciones locales que intentarían apoderarse de ella para seguir construyendo.

Es por esto que tratan de cuidarla al máximo aunque reconocen que necesitan una ayuda del gobierno de turno de vez en cuando.

Orgullosos

Si hay algo que distingue a los moradores de este pedacito de Ibagué, es el orgullo que sienten por lo que han construido a través del tiempo y con mucho esfuerzo.

Un ejemplo de esto es la escuela, la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander sede Pacandé, que en sus inicios se llamó la Escuela Mixta de Pacandé.

Clímaco Vidal vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, recuerda que el primer salón lo construyeron cuando hicieron una especie de teletón y cada quien iba llevando lo que tenía, ladrillos, cemento, hierro, etcétera.

Luego las administraciones y los políticos de turno, les fueron colaborando con la adecuación de los baños y de más salones hasta construir el centro educativo que existe hoy en día.

Así mismo lograron la construcción del Salón Comunal y también el Salón Edad Dorada, que es un lugar para atender al adulto mayor, todos los miércoles se reúnen y cada quien aporta para poder darles un espacio de esparcimiento a los adultos mayores, también la Alcaldía hace algún tiempo en este lugar, desarrollaba los programas para los abuelitos.

También, han logrado la pavimentación de muchas de sus calles que necesitaban adecuación para tranquilidad de sus mismos habitantes.

Reconocen toda la colaboración que les ha brindado el Ibal, esto lo dejan bien en claro, además detallan que cuentan con todos los servicios públicos sin falta.

Y como dice don Tito, “lo bueno de por acá es la tranquilidad y la frescura del ambiente, gracias a toda esta zona verde que tenemos”.

Un SOS

Los habitantes del sector expresan que tienen un lugar privilegiado en el que el verde y el aire fresco predomina, pero también reconocen que la misma comunidad atenta contra el medio ambiente.

Por este sector inicia su recorrido el río Alvarado, y los residentes de los sectores aledaños luego de realizar las adecuaciones a sus casas, les pagan a los habitantes de calle para que boten los escombros y van a parar a la orilla del río, allí también arrojan una gran cantidad de basuras y enseres que no utilizan como colchones y sofás.

Contaminación

También señalan que un habitante de la zona tiene conectadas las tuberías de su vivienda a la red de aguas lluvias y todos estos desechos van a parar al río, así que lo que desean es que las autoridades ambientales tomen acciones para proteger la cuenca.

A la Administración municipal le solicitan la adecuación de sus calles, son aproximadamente seis calles que están como caminos de herradura, seis calles de aproximadamente tres metros de ancho por 30 de largo y que llevan 26 años solicitando su pavimentación.

Solicitan, de igual manera, la adecuación de los polideportivos que tienen, ya que la comunidad hace uso de ellos, pero no están en las mejores condiciones.

Y se quejan del mal que sufre la ciudad entera, de los muchachos que mantienen en las esquinas consumiendo alucinógenos y que esto atrae y genera inseguridad, por lo que les gustaría tener un CAI cerca.

Pura Maleza

La historia de este importante fragmento de Ibagué data de los años 80, cuando Cavibagué, una caja de vivienda popular, empezó a vender lotes cada uno a $285 mil pesos al contado pero si financiaban la deuda eran 60 cuotas cada una a cinco mil pesos, y cada quien construiría su casa como quisiera.



Don Tito reconoce que cuando le entregaron el lote lo único que hacía era llorar, ya que “llegue en 1989 y esto era puro monte, sin vecinos, sin calles, pura maleza, me tocó ponerme a sacar piedra, a quitar las raíces, a acomodar la tierra para poder construir”.



Don Clímaco recalca que así mismo le tocó, quitar toda la maleza, “a punta de machete quitar toda la rasgadera y como no había caminos, todos los materiales hubo que entrarlos al hombro”.



Poco a poco fueron llegando cada uno de los que compraron los lotes y comenzaron a construir sus casas hasta que el barrio se pobló casi que por completo.



Un recuerdo que tienen vivo en sus mentes, es cuando el nuevo gerente de Cavibagué llegó un día con topógrafos y trabajadores, e intentaron hablar con él para saber qué iban a hacer, el contestó que iban a ‘lotear’ toda la zona verde, e incluso donde hasta en ese momento no habían construido la escuela, por esa misma razón, porque no habían construido nada.



“Pero si no habíamos podido construir ni siquiera nuestras casas mucho menos la escuela, así que nos reunimos todos los que ya vivíamos aquí, pusimos banderas por todo este monte y no dejamos que nos robaran esta zona verde que tanto nos favorece”, indicó Tito Padilla.