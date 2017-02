Amenazan de muerte a la rectora de la I.E. Ciudad Ibagué

Luego de que las directivas de la institución educativa Ciudad Ibagué permitieran el encuentro de estudiantes con guerrilleros de las Farc, la rectora de esa institución, Gloria Capera Ducuara, indicó que fue objeto de intimidaciones de una persona que dijo pertenecer a un grupo de autodefensas.

13 Feb 2017 - 3:01am

La directiva contó que a través de vía telefónica recibió una serie de agravios y amenazas de muerte para ella y su familia. “Me dijeron que tengo los días contados, narcoguerrillera y otras cosas”, mencionó.

Capera indicó que ya instauró la denuncia en la Fiscalía y presentó copias ante la Personería de Ibagué y la Secretaría de Educación municipal, así mismo, afirmó que las advertencias, como las circunstancias que han rodeado la polémica han afectado su salud.

“Es como un resentimiento, dicen que yo expuse a los niños al peligro, sin autorización de los padres, pero ya quedó claro que yo los saque por el proyecto Plantón Paz. Se trató de un acto pedagógico que se enmarca en un programa de varios años para mejorar la convivencia, que tiene estatutos e himno”, aseguró.

Aunque dijo estar consciente de los señalamientos a los que se ve expuesta como una servidora pública, nunca se sintió preparada para la ola de críticas y amenazas. “Uno no le cae bien a todo el mundo, alguno estará inquieto y con resentimiento. Yo no me voy a prestar para peleas, cada quien hará sus análisis de lo que sucedió y todo lo dejo en manos del Señor”, concluyó.

El viernes pasado se llevó a cabo una audiencia en la que se determinó que no se adelantará investigación disciplinaria en contra de la Rectora, pues se consideró que actuó de acuerdo con el marco del programa, que está institucionalizada en todos los colegios públicos de la ciudad.