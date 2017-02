¿Bienestar Social entregó otro contrato a dedo?

Al parecer a través de un convenio se favoreció a la esposa de quien sería su jefe político, Jaime Eduardo Reyes.

14 Feb 2017 - 3:01am

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Bienestar Social, firmó un convenio de cooperación con la asociación Semillas del Futuro de Ibagué, por 138 millones 500 mil pesos.

El objeto del contrato era aunar esfuerzos con el Municipio para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo en adolescentes a través de acciones integrales.

Figura como representante legal de la Asociación Felipe Alexander Montaña Guzmán, quien fue elegido director Ejecutivo en 2014, como consta en el Registro Único Mercantil (Rues).

No obstante, genera suspicacias que de esta fundación hace parte Paola Andrea Méndez García, esposa de Jaime Eduardo Reyes, quien apoyó la campaña de Guillermo Alfonso Jaramillo a la Alcaldía.

Así mismo y como ha sido de conocimiento, la jefe de la cartera de Bienestar Social, Claudia Patricia Cerón, sería cuota de Reyes al interior de la Alcaldía.

¿Favorecimiento?

El contrato fue suscrito el pasado 2 de noviembre, con un plazo de ejecución de dos meses, pero a la fecha no ha sido liquidado.

La secretaria Claudia Patricia Cerón informó que fueron beneficiados 280 menores de las plazas de mercado, el cementerio San Bonifacio y el barrio Picaleña con trabajos de manualidades, reciclaje, talleres de prevención, proyecto de vida e intervención con los padres de familia.

La funcionaria recalcó que la asociación Semillas del Futuro cuenta con 19 años de experiencia relacionada con la atención a la población infantil y menores infractores.

Según Cerón, la contratación se hizo teniendo en cuenta la experiencia y la idoneidad de la asociación.

“La asociación Semillas del Futuro está conformada hace 19 años y en toda su trayectoria ha tenido al frente lo que es el trabajo infantil directamente con el Bienestar Familiar, el instituto que más conoce de infancia y adolescencia en este país. Adicional a eso, ha trabajado con el menor infractor, entonces en cuanto a la idoneidad es una asociación que lleva 19 años trabajando en el tema directamente con el Icbf”, explicó.

No obstante, la funcionaria fue esquiva frente a si conocía que la señora Paola Andrea García hacía parte de esta asociación.

E.N.D.: ¿Conocía la Alcaldía que la señora Paola Andrea Méndez García hacía parte de esta fundación?

C.P.C.: Se firmó y el representante legal es quien firma, que es el señor Felipe Alexánder Montaña.

E.N.D.: Entonces usted desconocía la situación...

C.P.C.: Conocía la trayectoria de la Asociación, porque cuando voy y pregunto por la que más ha trabajado el tema en Ibagué, me dicen que es la asociación Semillas del Futuro, corroborado por el Icbf y por todas las entidades que han tenido que ver con esta asociación en los últimos años.

E.N.D.: ¿Por qué no se hizo a través de mínima cuantía, para que se presentaran más oferentes?

C.P.C.: Porque necesitábamos garantizar la idoneidad de quien iba a ejecutar el trabajo y en el convenio siempre se presenta la contrapartida, y lo que se buscaba aquí era una entidad que nos garantizara que conocía el tema, que tenía la idoneidad en la estrategia que estábamos buscando, que era la disminución del trabajo infantil y más en la época fuerte, que son noviembre y diciembre.

E.N.D.: Se conoce que usted es cuota política de Jaime Eduardo Reyes. ¿Esa situación se pondría en entredicho la firma del convenio?

C.P.C.: No, yo creería que sería injusto y faltar a la experiencia que tiene esta asociación. La invitación es a revisar qué trabajo ha hecho en la ciudad y qué significa ese nombre en el tema infantil, en el menor infractor, porque no es que haya nacido ahora: es una firma que lleva 19 años en el sector y entonces la experiencia no se puede improvisar de la noche a la mañana.

En el ojo del huracán

Sin embargo, no es la primera vez que Cerón es cuestionada por presuntamente favorecer a personas cercanas a la Administración o a funcionarios tal y como ocurrió con la fundación Arte y Tambora, cuya representante es María Constanza Zarta de Páramo, madre del exasesor de la Alcaldía Camilo Páramo.

A este último, no le fue renovado el contrato. Sin embargo, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo decidió conservar en el cargo a Cerón, pese a que Reyes ha estado en diálogos cercanos con Miguel Ángel Barreto, del partido Conservador.

Así mismo, asistió a la Convención conservadora y en los mentideros políticos se habla de que Reyes está solicitando apoyo para una posible aspiración a la Cámara.

¿Conservará Jaramillo en el cargo a Cerón?