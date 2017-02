Rubén Darío Rodríguez arremete contra Guillermo Alfonso Jaramillo

El exalcalde Rubén Darío Rodríguez no perdió oportunidad para ‘sacarle los trapitos al Sol’ a su homólogo Guillermo Alfonso Jaramillo, al recordarle tanto el convenio suscrito con la Corporación Festival Folclórico Colombiano, como la contratación directa que superó el 90 por ciento del total y que afectó la favorabilidad y la imagen del Gobierno en la más reciente encuesta de W Radio.

14 Feb 2017 - 3:01am

“Seguiré consultando con las comunidades mirando el manejo administrativo, encontrando el rechazo principalmente por el manejo que ha venido llevando a cabo esta administración, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, donde se ha planteado como discurso la transparencia o era solamente un discurso, porque ya todos saben y ustedes, a través de los medios de comunicación, han denunciado un sinnúmero de hechos dudosos e irregulares que se han presentado en el proceso de la contratación municipal”, expuso.

De acuerdo con Rodríguez, la situación del Alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, capturado por contratar con una asociación sin experiencia para el suministro de desayunos escolares, es similar a la presentada en Ibagué en el alumbrado navideño.

“Allá se contrató con una fundación que no tenía esa especialidad; es decir, que simplemente había una intermediación. Esperemos que las voces de las encuestas que no han favorecido a la Administración local sirvan como un llamado de alerta al Alcalde para que rectifique el camino y trabaje muy de la mano con el pueblo, y además se hagan los correctivos en los procesos de contratación”, dijo.

¿Se lava las manos?

Además, según el exalcalde, contrario a la actual administración, en su Gobierno los procesos de contratación en el Ibal e infraestructura se hicieron a través de licitación. “Es el llamado que le hacemos (al Alcalde) para que haya una selección objetiva y haya procesos transparentes en el tema de contratación”.

Sin embargo, al ser cuestionado por los grandes procesos de corrupción de los Juegos Nacionales, el Acueducto Complementario y el Panóptico, que fueron llevados por licitación y que no dieron garantía de transparencia y objetividad expresó que “esa recriminación no me cabe, porque quiero recordar a los ibaguereños que tienen mala memoria que denuncié los hechos irregulares que se estaban presentando en los temas de los Juegos Nacionales”.

No obstante, las críticas y denuncias de Rubén Darío contra Luis H. afloraron en su último año, cuando este último retiró a sus cuotas burocráticas de la Alcaldía e hizo alianza con Mauricio Jaramillo.

“EL NUEVO DÍA mencionó esas denuncias en las que manifestaba que lo que estaba sucediendo con la Alcaldesa de Florencia era mínimo a la corrupción que se vivía en Ibagué y eso llevó a que la Administración municipal me formulara un denuncio penal (...), luego ese llamado que usted hace hay que hacerlo a muchos concejales actuales que ahora vienen y hablan y despotrican, y resulta que fueron cómplices silenciosos frente a todo lo que estaba sucediendo, y muchos de esos que le hacen falsas incriminaciones, que se preparen a esas investigaciones que se vienen frente a la aprobación del traslado presupuestal, en donde los rumores que se dicen en la calle es que esos concejales que fueron calladitos frente a la anterior administración, les dieron mermelada para que hubieran aprobados los traslados”, concluyó.