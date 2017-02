Por sanción, aficionados de Nacional no podrán ingresar al estadio

La Secretaría de Gobierno, a través del Comité Local de Fútbol, determinó que los aficionados pertenecientes a las barras 'Nación verdolaga' y 'Los Del sur' no podrán ingresar al estadio Manuel Murillo Toro para el partido entre el Deportes Tolima y el Atlético Nacional del sábado 18 de febrero.

16 Feb 2017 - 10:34am

Esto debido a que las agrupaciones mencionadas recibieron una sanción de tres fechas por parte de la Alcaldía de Ibagué desde el pasado 22 de febrero del 2016.

Para este encuentro deportivo, que iniciará a las 8 de la noche, no estará permitido el ingreso de aficionados provenientes de la ciudad de Medellín o de otras partes del país. Tampoco se podrán ingresar banderas, camisetas u otros distintivos relacionados al Atlético Nacional, manifestó Marco Emilio Hincapié, secretario (e) de Gobierno.

“Dando cumplimiento a la resolución de la Comisión Local de Fútbol del 2016, donde se sancionan las barras organizadas del Atlético Nacional debido a los disturbios que se presentaron en febrero del año pasado, se decide sancionar a la barra “Los del sur” y “Nación verdolaga’ y prohibirles la entrada al Estadio este sábado”, indicó el funcionario.

Además de ello, por tratarse de un evento deportivo de categoría A, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, dispondrá de 250 uniformados, quienes estarán ubicados en los alrededores del estadio Manuel Murillo Toro.

Asimismo, la Comisión Local de Fútbol estableció que las puertas del estadio serán abiertas a partir de las 5 de la tarde. De igual modo, habrá ley seca en los alrededores del escenario deportivo.

“La Policía Metropolitana ha dispuesto un importante dispositivo para este encuentro deportivo del próximo sábado, estaremos haciendo controles. La invitación para la comunidad es para que asistan de manera pacífica y disfruten de la fiesta del fútbol.”, dijo el Coronel Jesús Díaz.

Del mismo modo, las autoridades le recordaron a los aficionados del Deportes Tolima que, en la tribuna sur, no está permitido el ingreso de correas, monedas o cualquier otro elemento de metal.

Ingreso de menores

Para el partido entre el Deportes Tolima y el Atlético Nacional se permitirá el ingreso de menores, dependiendo de cada tribuna.

• Tribuna norte: niños mayores de 12 años.

• Tribunas oriental y occidental: niños mayores de cinco años

• Tribuna sur: jóvenes mayores de 16 años

• Tribuna noroccidental: Solo personas mayores de 18 años.

Mantenimiento de luminarias

Para garantizar que no sucedan inconvenientes con la iluminación del estadio Manuel Murillo Toro, personal de INFIBAGUÉ y del IMDRI ya está realizando trabajos de mantenimiento en la torre que presentó dificultades durante el partido entre el Deportes Tolima y el América de Cali del pasado 7 de febrero.

“Gracias al apoyo técnico hemos realizado trabajos de mantenimiento, no obstante esto no va a mejorar definitivamente las condiciones de la luz del Estadio, porque lo que se debe hacer es cambiar todo el sistema, que ya está obsoleto y tiene más de 40 años. Para los Juegos Nacionales pusieron unas lámparas, pero esa no es la solución”, indicó Diana Ximena Cepeda, gerente del Imdri.

Con respecto a la entrada gratuita de menores de edad a la tribuna norte, la gerente del IMDRI manifestó que existe un acuerdo municipal y que es responsabilidad del Deportes Tolima entregar la boletería correspondiente.

“Hay un Acuerdo Municipal que establece las normativas claras con respecto al ingreso gratuito de los menores a la tribuna norte. El Deportes Tolima tendrá que cumplir las cláusulas”, concluyó Cepeda.