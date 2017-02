Déficit del H. San Francisco aumentó para 2016

Cuatro mil 530 millones de pesos es el valor de las pérdidas que dejó la operación del centro hospitalario.

17 Feb 2017 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo informó que el déficit del hospital San Francisco del año pasado ascendió a los cuatro mil 530 millones de pesos, lo que representaría un aumento con respecto a 2015, pero no si se tiene en cuenta que se cancelaron deudas por cerca de dos mil millones correspondientes a las vigencias 2012 - 2015.

“El problema grave es que tuvimos que pagar deudas por más de dos mil millones que venían de años anteriores, deudas que no había pagado la anterior Administración y nosotros no nos podemos poner a no pagar, porque lo que tenemos es que sanear. Eso hizo que se cargaran mucho los gastos y el déficit que tuvimos el año pasado”, explicó Jaramillo.

Según el gerente (e) del Hospital San Francisco, Gelver Dimas Gómez, se debieron reintegrar dineros por mil 738 millones producto de glosas vigencia 2012 - 2015 correspondientes a Caprecom, Cafesalud y Saludcoop.

“Deudas que eran viejas, que creíamos que eran letras, terminaron siendo ‘cheques chimbos’, no se vuelve nunca plata. En el caso de las glosas, si usted no logra demostrar que ese servicio fue prestado simplemente no se puede cobrar”, aseveró.

Así mismo, con cargo al déficit, también se relaciona el aumento del siete por ciento en salarios que “son temas de ley que usted no puede decir que no o evadir” y los $180 millones del plan de salud pública de 2014 que se reintegraron a la Secretaría de Salud.

“Como se puede analizar estamos dentro de los déficit más bajos de los últimos cinco años, digamos que en términos netos, pero en términos brutos cuatro mil 530 millones de pesos, pero si quitamos las características que le mencioné y restando lo que tiene que ver con las vigencias anteriores, el hospital perdió alrededor de dos mil 529 millones”, explicó Gómez.

De acuerdo con el directivo, para 2015 las pérdidas fueron por tres mil 120 millones de pesos, pero sin incluir las glosas resueltas por esta administración.

Hay un tema que ha hecho daño al régimen subsidiado y de manera especial al hospital San Francisco, y es la disminución de la facturación.

“En 2012 teníamos 128 mil 149 usuarios, aumentaron a 131 mil en 2013, bajaron a 108 mil en 2014, 102 mil en 2015 y 97 mil pacientes el año pasado”, es decir, cinco mil personas menos en el sistema.

Bajar el riesgo

Según dijo, pese a que continúa en aumento el déficit, el índice de rentabilidad social del Hospital mejoró. Aumentó el número de gestantes de mil 220 a mil 280, el seguimiento a las maternas, se atendieron a cinco mil 380 en 2015 y cinco mil 400 el año pasado, y hubo aumiento de desarrollo de 13 mil 814 en 2015 a 14 mil 299 en 2016.

“En partos pasamos de 468 a 484 partos en el año, partiendo de que no es lo ideal, solo estamos atendiendo un porcentaje del 1.3, que para atender toda infraestructura montada no es costo eficiente”, indicó.

No obstante señala que se espera que el Hospital mejore en riesgo. “Se hizo un trabajo importante buscando disminuir el déficit no es una tarea fácil hay una planta fija, temporal, que eso tiene un consumo constante, pero en lo que tiene que ver con nosotros en cuanto a servicios públicos o en muchos otros aspectos logramos disminuir la pérdida, pero en lo que tiene que ver con el grueso, que es el recurso humano, que implica el 65 por ciento del costo de la institución, se continúa con el ascenso”.

Según el mandatario, se espera que en mayo el Ministerio de Salud dé el concepto sobre si el centro asistencial queda en mediano riesgo, “porque si llega a quedar otra vez en alto riesgo, la situación se nos complica bastante con el San Francisco”, mencionó.